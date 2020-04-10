 Аваков о сроках завершения карантина: Надеюсь, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Эпидемия в Украине ещё не на пике.. даст Бог – обойдёмся может и без выраженных пиков.. но ещё впереди много новых заболевших и увы трагических случаев", - написал он.
Говоря о том, до каких пор людям сидеть в четырех стенах, Аваков честно признается, что не знает, когда именно это произойдет. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.
"Когда? ..Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - написал министр.
Аваков подчеркнул, что трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена: "Мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая".
"Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твёрдо будем держать карантин...
Я очень хочу, что б Украине не умирали от вируса сотнями человек в день, как это происходило в Италии, Испании, Франции, США и опоздавшей с карантином, как по мне, Великобритании с сегодняшними 940 (!!) погибшими за сутки..
Поэтому, когда закончится карантин - решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело.
Будем взрослыми и последовательно чёткими – вы, дорогие мои, видите – это работает. И мы сбережем себя, выдержав выбранный путь!" - резюмировал глава МВД.
Напомним, в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области вводится особый режим в течение ближайших выходных. Кроме того, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях на выходных могут ввести комендантский час.
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)))))
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