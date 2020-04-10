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 Политика Украины, Общество
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 Аваков о сроках завершения карантина: Надеюсь, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету

Глава МВД Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Об этом министр написал на своей странице в  Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Эпидемия в Украине ещё не на пике.. даст Бог – обойдёмся может и без выраженных пиков.. но ещё впереди много новых заболевших и увы трагических случаев", - написал он.

Говоря о том, до каких пор людям сидеть в четырех стенах, Аваков честно признается, что не знает, когда именно это произойдет. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

"Когда? ..Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - написал министр.

Аваков подчеркнул, что трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена: "Мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая".

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"Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твёрдо будем держать карантин...

Я очень хочу, что б Украине не умирали от вируса сотнями человек в день, как это происходило в Италии, Испании, Франции, США и опоздавшей с карантином, как по мне, Великобритании с сегодняшними 940 (!!) погибшими за сутки..

Поэтому, когда закончится карантин - решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело.

Будем взрослыми и последовательно чёткими – вы, дорогие мои, видите – это работает. И мы сбережем себя, выдержав выбранный путь!" - резюмировал глава МВД.

Напомним, в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области вводится особый режим в течение ближайших выходных. Кроме того, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях на выходных могут ввести комендантский час.

Аваков о сроках завершения карантина: Надеюсь, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету 01
Аваков о сроках завершения карантина: Надеюсь, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188044
 
 
 Топ комментарии
 
Простой вопрос министру Авакову :Какой смысл в карантине если ЗЕвласть запускает в Украину тысячи потенциально зараженных граждан, без обязательной обсервации ? Или уничтоженная экономика и обнищавшие граждане и есть цель "власти" ?
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Бандерівська птичка повбивала снєгірєй.
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Танок 95 шизоїдних зелєбєнєй!
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Це якщо пришелепкуватий нелох не привезе сюди ще зарази.
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мне каЭтся, что этот фактор уже перестал быть актуальным. вводить изоляцию нужно было в январе... может быть в начале марта. после массового завоза под честное слово уже пофиг: автохтонное заражение превалирует
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Вранье, нас будут варить , как ту лягушку, медленно подогревая воду,( на несколько дней продлевая карантин ), пока мы уже не сможем самостоятельно выпрыгнуть.
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И это самый умный в зелёной банде! Кошмар! Аваков о сроках завершения карантина: Надеюсь, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету - Цензор.НЕТ 7323 Данных для честных прогнозов достаточно. Да только профессиональным врунам честные прогнозы не нужны. Им сподручней продолжать врать.
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Развели панику. теперь оправлятся с Ослом к лету собрались. Бумагу туалетную и коньки закупили уже?
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Карантин по украински;
Кто то, где то, для кого то из чего то сделал что то...
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Бандерівська птичка повбивала снєгірєй.
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Простой вопрос министру Авакову :Какой смысл в карантине если ЗЕвласть запускает в Украину тысячи потенциально зараженных граждан, без обязательной обсервации ? Или уничтоженная экономика и обнищавшие граждане и есть цель "власти" ?
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З цим завданням новиє ліца і прийшли до влади. Хуже нібудіт, вопили зебіли.
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Так прямо и напишите. -Мы не в курсе. Идите в жепу. Денег нет.
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офф топ
)))))
В одной из школ Калуги во время онлайн-лекции по «Основам православной культуры» неожиданно включился порнофильм

Как сообщается на сайте Kaluga.tv, невольными зрителями стали около 90 пятиклассников и некоторые родители. Мать одного из учеников пожаловалась на инцидент замгубернатора Дмитрию Разумовскому. Тот в ответ призвал «с большой осторожностью» использовать для видеоконференций зарубежный сервис Zoom и посоветовал отечественные онлайн платформы.
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Карантин этот никто вот так отменять не будет. Что будет в первый день отмены? Правильно. Миллионная толпа на Банковой с требованием сжечь это здание и клоуна зелёного на части выдать для кремации. Думай тееееееееееееее....
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Не льстите себе Аваков про терміни завершення карантину: Сподіваюся, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а остаточно оговтається - до літа - Цензор.НЕТ 4155
Откуда вас, порохоботов, аж миллионной толпой возьмётся?
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чтоб взять ОП нужно не больше батальона. уставшие от войны зелебобики дрянь воины. они просто дрянь.
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у кожного поважаючого себе порохобота до 10 акаунтів.. от і множ їх мінімум на 10 одразу..може з тисячу рил і набереться
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Да больше будет. Сколько людей хоть и остались со своим мелким бизнесом, но полностью разорённым. Сколько не смогли съездить к родственникам в другой район страны. Сколько остались без работы, без доходов. Сколько просто злых на такие решения властей. Если в 2013- м нашлось полтора миллиона то сейчас будет не меньше.
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Во всей этой пандемии большая часть вины лежит на уродливой зелёной власти. Каждый день завозят потенциальных больных. Нацисты и то лучше относились к украинцам, чем эта власть
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Добре, що ви не обрали мародера пєцю!
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Зеленский полный идиот. Он , к примеру, думал что у нас каждый врач умеет обращаться с аппаратом ИВЛ. Ну там горы и гинекологи все подряд. И только после видео Комаровского осознал какой он недоумок и запустил онлайн курсы обучения для врачей. Это все равно что онлайн учится ездить на автомобиле. Вывод - полная некомпетентность и врождённый маразм.
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Тутешня трольня верещала що Комаровський шарлатан, брехун і ватник. Йому вірити ніззя.
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Он лише лікар, який може роз'яснити інформацію, яку має на цей час, і виключно як лікар. А яку інформацію він має наразі - таку саму, шо й ми. Вірити йому зараз?.. Так він не бреше. То шо він каже, ми й самі знаємо.
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Поради, як вберегтись від вірусу, він давав ще до карантину у Шустера по скайпу, а трольня тут хохотала.
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Дякую, що ви обрали Зе. Тепер вас навчать фінансовою і політичною кризою!
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В мае - какого года?
Падение ВВП восполнится через несколько лет.
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Без кредита МВФ ничего не "восполнится"
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Я сАбакова никогда не жаловал, но сроки, которые он озвучил вполне реальные, и даже если пандемию купировать не удастся, то все равно примут политическое решение прервать жесткие карантинные меры, будет дана команда в сми прекратить истерику и спустить тему пандемии на 3-4 план, а если об этом не говорят постоянно по ящику, то и "нет особо ужасной проблемы" (для подавляющего большинства). Да, болеть и умирать не перестанут, так и так люди мрут ежедневно, просто жертвы пополнят этот печальный список и сми перестанут на этом заострять внимание!
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он просто повторил премьер-министра
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ясно - до мая мусорское грабилово не останвится.....
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все мучает вопрос - так люди мусора или нет?
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Остановили девушку на личном авто и выписали штраф за то, что она была без "намордника" и нарушала правила карантина, которые они не читали похоже вообще.
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шо за пролемы?
если все как вы сказали (20000) в рулон и дело ваше...
если девушка все таки бы не права 20000 + по договору с судьей
вы вчера родились?
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Вони вже готуються до мародерства, А як ще Рада дозволить особистий огляд громадян і їх речей, то - гуляй душа!
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Аваков вже вирішує щодо термінів карантину? Чого він береться не за свою справу?
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Интересно, а им не страшно будет отменять карантин? Чем позже отменят, тем будет страшней.
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пока наш недомкуватый бубочка запливает видео про морько, мороженое про то, что мы "как дети", министр МВД ведет себя ну просто как глава державы и минздрав в одном флаконе. только меня это напрягает?
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Не тільки Вас це турбує, бо люди бачать як Аваков говорить не про свою роботу, мабуть готується на посаду президента.
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Якщо обрали такого як Же, то у Авакова є більше шансів бути обраним. За ним Юля і вся вірменська діаспора, яка стане на всі ключові посади, потім підтягнуться російські пропагандони типу Маргарити Симоньян...і почнеться!
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а цуцика если на письнуть де найти приютить -тоже 17000?
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А у травні у Києві планувався балет Лебедине озеро...
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тот цуцик за пол года стока не сожрет, скока мусора с тебя выдоят за один раз без цуцика....
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нормально так поднялись цуцики....
та они тупо молятся на ту бациллу, собаки бешеные....
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я думал что насчет карантина решение должен принимать

главный санитарный врач...
но это у нормальных..
где у власти не Слуги олигархов с ментами
Скоро с больным горлом за больничным надо будет в ментовку обращаться
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хлопцы - у вас ссссер опять?
вы трохи уже начинаете уставать желающих вам помочь.
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Головний вірусолог України Аваков сказав про час завершення карантину.Але ми ще не чули про час завершення карантину від інших вірусологів України:Разумкрва,Арахаміі,Венедиктовоі і т.д.Хочу повідомити головним «вірусологам»України,,що в США склали математичну модель протікання пандемії коронавірусу в цій країні і озвучили її в адміністрації Трампа.Там прозвучала така фраза:смертність від коронавірусу в серпні в США становитиме близько 84тис. чол.від початку пандемії в цій країні,а по сприятливому прогнозі в США помре від цієї хвороби близько 100.тис. хворих на covid 19,а при несприятливому від 100 до 200 тисяч чоловік.У нашій країні ми точно не знаємо скільки є хворих(тестування проводиться тільки тим хворим,що лікуються з пневмонією в стаціонарі),а ті що хворіють вдома і не звертаються за медичною допомогою -яка їх кількість?Ім ніхто не проводить тестування,вони можуть контактувати з родичами,сусідами.І хто може сказати коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні?Я як медичний працівник не бачу чіткого плану уряду по боротьбі з цією заразою.А про забезпечення ліками згідно протоколу лікування коронавірусу просто помовчу.Ще хочу сказати,що на мою думку Китай применшив загрозу даного захворювання,а тому країни які постраждали від коронавірусу після закінчення цієї пандемії повинні виставити цій країні рахунки.PS.Наша місцева провидиця баба Параска про закінчення карантину в Україні-на все Божа воля.Дума вона права.
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Все уже не болеем , всем на работу , кормить мусоров и олигархов . Я кстати так и думал .
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Допускает что "возвращение к нормальной жизни" произойдет в мае, а "нормальная жизнь" начнется с лета . А между маем и летом .. что зима, осень... Не понял...
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