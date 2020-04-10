 Рассчитываем на оптимистический сценарий финансирования строительства дорог, - министр инфраструктуры Криклий

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство вместе с народными депутатами, команда Министерства инфраструктуры и Укравтодора совместными усилиями выработали решение, которое позволит обеспечить финансирование из государственного бюджета на восстановление дорог в том объеме, который планировался к началу карантина. Конечно, мы должны дождаться голосования за изменения в госбюджет в парламенте, но рассчитываем на оптимистичный сценарий. Планировали также привлечь около 19 млрд гривен под государственные гарантии для финансирования восстановления дорог ", - сообщил министр.

Он добавил, что 1 апреля правительство утвердило условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году.

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По словам Криклия, Укравтодор выпустит процентные облигации без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на следующих условиях: номинальная стоимость одной облигации - 1 000 гривен; процентный доход - 12,5% годовых - оплачивается ежеквартально; срок обращения - от 1 до 5 лет, в зависимости от серии; выпуск облигаций предполагается пятью сериями номинальной стоимостью 19,274 миллиарда гривен.

"Также утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и предусмотрены объемы их бюджетного финансирования за счет заимствований, привлеченных под госгарантии", - отметил Криклий.

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