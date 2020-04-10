 Наркогруппировка, организованная сотрудниками ГСЧС, ликвидирована в Хмельницком, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое командиров отделений ГУ ГСЧС в Хмельницкой области вместе с бывшим коллегой наладили масштабный сбыт нархотиков. В областном центре они арендовали офисное помещение, где фасовали и хранили подготовлены к продаже наркотики и психотропы. Оптовые партии "товара" они отправляли заказчикам через один из почтовых сервисов по всей стране, а также сбывали местным дилерам и наркозависимым. По оперативной информации ежемесячно злоумышленники реализовывали до 10 килограммов наркотических веществ.

Обеих сотружников ГСЧС правоохранители задержали по месту хранения наркотиков во время подготовки очередного заказа, а их сообщника - в собственном доме. Ранее оперативники задокументировали несколько фактов сбыта дельцами каннабиса и амфетамина.

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Во время обысков была обнаружена партия наркотиков и психотропнов на сумму более чем 500 тыс. гривен по ценам черного рынка.

Начато уголовного производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

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