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 Отдельная команда в Минздраве изучает случаи отказа в тестировании на Covid-19, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения работает отдельная команда специалистов, которая изучает случаи отказа пациентам в тестировании на коронавирус.

Об этом в эфире "1+1" сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас работает горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения по отказам в тестировании. 7 апреля таких обращений на линию Минздрава было 42, 8 апреля - 11. Все эти обращения обрабатываются, мы создали отдельную команду, которая звонит непосредственно заявителю, а также главному врачу, или семейному врачу, который мог отказать, и непосредственно руководителю департамента охраны здоровья. Каждый конкретный случай сейчас подробно рассматривается, и мы принимаем определенные управленческие решения ", - рассказал Ляшко.

Он напомнил номер горячей линии, на который можно обратиться, в том числе в случае отказа в тестировании на Covid-19 - 8 800 505 201.

Ляшко добавил, что Минздрав изменило алгоритм тестирования на Covid-19 и запретил отказывать в нем пациентам.

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Главный государственный санитарный врач также пояснил "малое" количество больных, которые выздоровели. По его словам, всем пациентам с Covid-19 на стадии выздоровления делают один за другим два теста методом полимеразной цепной реакции, чтобы исключить заболевания. А это требует времени.

"Мы должны понимать и отслеживать именно динамику заболеваемости. Мы сейчас находимся на 15 дне с момента, когда Украина пересекла количество случаев больше сотни ... Все, кому был подтвержден диагноз "коронавирусная болезнь", переходят в стадию выздоровления только после того как дважды подряд через день будут проведены ПЦР-тесты, которые покажут отрицательный результат ", - отметил чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188039
 
 
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Это не эффективно. Пока вы в Киеве изучите жалобу из Тернополя или Сум или Мариуполя, не говоря о мелких городах и селах, больной может уже несколько раз в иной мир отправится.
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Шутка в тему - " Пока вы там ИЗУЧАЕТЕ этот вопрос, я понял что весенние шмотки Нам можно не покупать т.к. карантин , а летние не стоит, так как могут уже Нам и не пригодится.." Отдельная команда в Минздраве изучает случаи отказа в тестировании на Covid-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7488
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Когда главного лжеца - этого Ляшка спросили, почему нет тестов в нужном количестве, почему не тестируется массово население как в цивилизованных странах, что бы знать реальную картину по количестве носителей вируса и соответственно изолированию носителей от здоровых?
Оно промычало, что не стоит делать много тестов.
Израиль - 8 тысяч тестов в день
Германия - десятки тысяч в день
итд.
У нас 7 тысяч тестов за месяц.
И этот главный брехун - Ляшко поставлен на должность громоотвода - главного санитарного врача, что бы просто тупо брехать, увиливать, скрывать реальную информацию и постоянно талдычить мантру в стиле - всё хорошо, всё хорошо.
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Ты дурак или родом так? Вы с пневмонией не тестируете людей, если они не были за границей........
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Яка команда ? Які випадки ?
Це в МВС і ДБР повинно розглядатись ! Як рукою зніме !
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