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 14 апреля пика заболеваемости COVID-19 не будет, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

При условии продолжения соблюдения карантинных мероприятий ожидаемого 14 апреля пика заболеваемости коронавирусом в Украине не будет.

Об этом в эфире 1+1 заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что до внедрения карантина пик ожидали 14 апреля. "Сейчас эксперты и математическое моделирование показывают, что 14 апреля пика у нас не будет", - сказал Ляшко, добавив: "Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если все предложенные карантинные меры будут соблюдаться".

Минздрав сравнивает развитие и распространение заболеваемости в странах Европейского Союза. "Украина позже из всех европейских стран дошла до первой тысячи больных. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмену карантина будем комментировать не ранее, чем через 10 дней, - главный санврач Ляшко

По словам Ляшко, в стране достаточно тестов для диагностики коронавриуса. "Мы расширили категории тех, кто попадает под критерии тестирования. Мы тестируем любую пневмонию, с лихорадкой, кашлем, затрудненным дыханием, есть ли у них были путешествия за пределы страны. Нам нужно увеличить количество выявленных больных коронавирусом", - говорит Ляшко .

Результаты жесткого карантина будут через семь-восемь дней - их проследят по динамике. "Прирост, который сегодня есть, в районе 10-15%. Увеличение количества случаев ежесуточно - это прогнозируемый прирост", - пояснил он.

Читайте также: Больше всего госпитализация больных COVID-19 происходит на 3-7 день c момента появления симптомов, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3188038
 
 
 Топ комментарии
 
И добавить сцука то некуй !!! - «Карантин во всем мире, это оружие против вируса. В Украине, где имитация борьбы против вируса, карантин это оружие для обосравшейся власти против украинцев и массовых протестов». (с)
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Ага, с такими темпами пик будет где то в сентябре...
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Ляшко, вы умудряетесь в практически каждом своем заявлении нести глупость. Напомнить вам кто прогнозировал 14-е апреля?
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"..."Сейчас эксперты и математическое моделирование показывают, что 14 апреля пика у нас не будет", - сказал Ляшко... " (с)
- Сказал, как отрезал! Интересно, - а коронавирус про это знает, что он не будет? Это ж сколько людей занимается никому не нужными вычислениями и демагогией (получая зарплату) вместо того, что бы сесть шить маски или ходить с садовыми опрыскивателями и брызгать антисептиками!!! Источник:https://censor.net.ua/v3188038
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Ну, я - прикладной математик, который занимается именно такими " никому не нужными вычислениями" 14 апреля пика заболеваемости COVID-19 не будет, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3704 . "Экстраполяция" - так называются используемые методы. И, несмотря на то, что моделирую я вовсе не медицинские данные, но, поскольку математические методы совершенно одинаковые для разных предметных областей, то я могу сказать - х*рню этот "врач" спорол. ТАК НЕ БЫВАЕТ. Смотрите на угол касательной к графику числа заболевших.
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Вам математикам хорошо:- в часы самоизоляции можно сесть и бесконечно искать доказательство теоремы Ферма. Набрать пивасика, тараночьки и запереться в чуланчике от жены и детей. Они возмущаться не будут, ибо привыкли что папа РАБОТАЕТ и просит тишину.
Угрозы жены лишить его секса уже давно позади и совсем не действуют. Дети, что бы выклянчить на карманные расходы, долго выискивают занимательный математический вопрос для папаши и пока папаша радостно и заинтересованно отвечает на их лицемерный интерес вытягивают из его кошелька свои "карманные расходы".
Интересно что говорит "Экстраполяция" о яйце? Оно первое или курица?
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Я не "чистый" математик, а прикладной, я теоремы не доказываю, я алгоритмы пишу.
И я - женшина (среди женщин мног прикладных матаматиков, они орбиты для Apollo в свое время рассчитывали, например), так что чулан мне не к чему. 14 апреля пика заболеваемости COVID-19 не будет, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3627
Про "курица-или-яйцо" я экстраполировать не возьмусь, кто же работает только с одним данным, экстраполируют по набору, а сдесь "либо - либо", надежнее кинуть монетку, вероятность будет 50%
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какое чисто пролетарское презрение к вшивым интеллигентам... на самом деле фигнёй маются те, кто опрыскивают и шьют масочки но то такэ
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Из-за таких идиотов , как ты, этот карантин никогда не закончится.
Какие все на шашлыки, придурок?

Эти шашлыки могут оказаться последними, ты что, не понимаешь этого? Мало того, заразишь потом людей, которые соблюдают карантин, но встретились с тобой в аптеке.
Зе-статистика- это как? Смотри тогда статистику в Италии и Штатах, если тебя статистика в Украине не устраивает. На верность нашей статистики указывает количество умерших от ковид и недиагностированных как ковид , но пневмоний - их , к счастью, мало.
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Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Это просто Закон Природы а вы ищите виноватых. Вот к примеру ветрянка. Вирус шагает и будет шагать по Земле и никто его не остановит ничем, никакими запретами шашлыков. Вы жертва пропаганды....
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Для таких, как ты провокаторов из-за которых не в чем неповинные люди семьями тихо помирают, надо на цензоре ввести пожизненный бан. Даже если тебе повезло переболеть ковид, не думай, что ты на коне и в фаворе, бумеранг с этим вирусом возвращается повторно примерно в 14% случаев. И помни - ежедневные трупы на руках таких, как ты херов, у которых в голове две мысли - пох и нах
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Обалдеть! Все хуже чем я думал. Если вирус возвращается значит им будут болеть все беспрерывно пока все не умрут. И с этим тоже ничего сделать нельзя будет. Но к счастью для тебя это не так, такие месаджи это выдумки пропаганды. А вирус, передающийся воздушно-капельным путем, найдет подход к каждому жителю Планеты и к тебе тоже. Я тут ни при чем, это как закон Ома или Ньютона.
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Вообще это неприкольно когда ты уверен что люди умирают из-за меня. Вот ты серьезно так думаешь? Смотри, когда тебя поведут на костер потому что ты виновен в смертях людей , а такое тоже кому то в голову может прийти, вспомни свои слова.
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Замечательно. А тех, кто заразится на первомае в реанимацию не пускать. И вообще им двери заварить. Пусть дома болеют.
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Для того чтобы что-то говорить о пике заболевания надо чтобы начался его спад.
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Якщо Вам цікаво, ось як виглядає картина в Україні (я обрала кумулятивний графік).
Тільки Канада не подає к-ть тестів.
https://ici.radio-canada.ca/info/2020/coronavirus-covid-19-pandemie-cas-carte-maladie-symptomes-propagation/index-en.html
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ага, а там еще через неделю после Пасхи поминальные дни, так что прогноз невеселый
.
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Совершенно верно.Да и что интересно,очень странный карантин получается...они останавливают половину бизнеса в стране(в том числе и мой)-что правильно,но вместе с тем,пускают 250тыс человек домой,со стран поражённых болезнью,они не закрывают церкви,зачем тогда такой выборочный карантин?Ради чего рушится экономика?
И ещё...насчёт его слов о массовой проверки на корону больных пневмонией -это ложь.По состоянии на вчера,в Харькове никого не проверяли...
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никто никого не проверяет, у нас на буковине привозят в больницу, при смерти, умирают или в машине скорой, или через 5 минут
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ну да, а с другой стороны врачи полностью не подготовлены и ничего у них нет
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октавий, напомните пожалуйста,
какая контора маркирует себя двойными никами из имен?
вроде их две таких - у одной женские двойные,
у вашей конторы - причудливые двойные, верно помню?
Забыл распознавалку, куда положил - верно, стер случайно файл.
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Посланец физики, отважный мореход,

Преодолев и горы, и моря,

Влача квадрант средь снега и болот,

Почти что превратившись в лопаря.

Узнал ты после множества потерь,

Что знал Ньютон, не выходя за дверь.



Вольтер
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Из-за пофигистов и нытиков, а также провокаторов, мы будем на карантине очень долго.
Может, до осени, потому что, видите ли, многим хочется резвиться, гулять, заниматься спортом, общаться с друзьями и жарить шашлыки.
Вот из-за этих людей вся страна будет мучиться.
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Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Это Закон Природы вроде как Ома или Ньютона. При чем тут люди и их поведение? Вы жертва телепропаганды.
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До осени 2050 года. С такой скоростью заражения мы нескоро ещё переболеем. А там и новых 5-10 вирусов подойдёт. Привыкайте сидеть на карантине всю жизнь
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Пік може пройти непоміченим... Якби Ляшко не умнічав то і його б ніхто не помітив.
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на утро 10.04. - 2203 заболевших (+311) и.... 69 умерших ( 12 за сутки ...ушло)
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Ляшко, не позорься, не высовывайся из своей норы, мы как-то сами....
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СУДЯЧИ ПО ЕКСПОНЕНТІ КОРОНАВІРУСУ КАРАНТИН НЕ ПЕРЕШКОДА.НЕВЖЕ ПРОЙДЕМ ШЛЯХ ІТАЛІЇ ІСПАНІЇ ФРАНЦІЇ?
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Вирусу, передающемуся воздушно-капельным путем, вообще ничего не помеха. Это аксиома.
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"14 апреля пика заболеваемости COVID-19 не будет, - главный санврач Ляшко." - СЭС нет, а главный санврач с хорошей зарплатой есть.
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Богомолец , Ляшко и еще говорили 3 недели назад .что к 14 апреля будет заболевать по 10-20000 человек , со смертностью -5-10 %. Вроде не умирают у нас от КВ по 500-2000 человек в сутки . Теперь переобувочка !
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