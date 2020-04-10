 14 апреля пика заболеваемости COVID-19 не будет, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что до внедрения карантина пик ожидали 14 апреля. "Сейчас эксперты и математическое моделирование показывают, что 14 апреля пика у нас не будет", - сказал Ляшко, добавив: "Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если все предложенные карантинные меры будут соблюдаться".
Минздрав сравнивает развитие и распространение заболеваемости в странах Европейского Союза. "Украина позже из всех европейских стран дошла до первой тысячи больных. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от тысячи до десяти тысяч", - отметил чиновник.
По словам Ляшко, в стране достаточно тестов для диагностики коронавриуса. "Мы расширили категории тех, кто попадает под критерии тестирования. Мы тестируем любую пневмонию, с лихорадкой, кашлем, затрудненным дыханием, есть ли у них были путешествия за пределы страны. Нам нужно увеличить количество выявленных больных коронавирусом", - говорит Ляшко .
Результаты жесткого карантина будут через семь-восемь дней - их проследят по динамике. "Прирост, который сегодня есть, в районе 10-15%. Увеличение количества случаев ежесуточно - это прогнозируемый прирост", - пояснил он.
- Сказал, как отрезал! Интересно, - а коронавирус про это знает, что он не будет? Это ж сколько людей занимается никому не нужными вычислениями и демагогией (получая зарплату) вместо того, что бы сесть шить маски или ходить с садовыми опрыскивателями и брызгать антисептиками!!! Источник:https://censor.net.ua/v3188038
Угрозы жены лишить его секса уже давно позади и совсем не действуют. Дети, что бы выклянчить на карманные расходы, долго выискивают занимательный математический вопрос для папаши и пока папаша радостно и заинтересованно отвечает на их лицемерный интерес вытягивают из его кошелька свои "карманные расходы".
Интересно что говорит "Экстраполяция" о яйце? Оно первое или курица?
И я - женшина (среди женщин мног прикладных матаматиков, они орбиты для Apollo в свое время рассчитывали, например), так что чулан мне не к чему.
Про "курица-или-яйцо" я экстраполировать не возьмусь, кто же работает только с одним данным, экстраполируют по набору, а сдесь "либо - либо", надежнее кинуть монетку, вероятность будет 50%
Какие все на шашлыки, придурок?
Эти шашлыки могут оказаться последними, ты что, не понимаешь этого? Мало того, заразишь потом людей, которые соблюдают карантин, но встретились с тобой в аптеке.
Зе-статистика- это как? Смотри тогда статистику в Италии и Штатах, если тебя статистика в Украине не устраивает. На верность нашей статистики указывает количество умерших от ковид и недиагностированных как ковид , но пневмоний - их , к счастью, мало.
Тільки Канада не подає к-ть тестів.
https://ici.radio-canada.ca/info/2020/coronavirus-covid-19-pandemie-cas-carte-maladie-symptomes-propagation/index-en.html
.
И ещё...насчёт его слов о массовой проверки на корону больных пневмонией -это ложь.По состоянии на вчера,в Харькове никого не проверяли...
какая контора маркирует себя двойными никами из имен?
вроде их две таких - у одной женские двойные,
у вашей конторы - причудливые двойные, верно помню?
Забыл распознавалку, куда положил - верно, стер случайно файл.
Преодолев и горы, и моря,
Влача квадрант средь снега и болот,
Почти что превратившись в лопаря.
Узнал ты после множества потерь,
Что знал Ньютон, не выходя за дверь.
Вольтер
https://hvylya.net/news/204512-strashno-za-ukrainu-ukrainskiy-vrach-rasskazal-ob-uvidennom-v-italii
Может, до осени, потому что, видите ли, многим хочется резвиться, гулять, заниматься спортом, общаться с друзьями и жарить шашлыки.
Вот из-за этих людей вся страна будет мучиться.
Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
Ношение медицинской маски в общественных местах и соблюдение дистанции в полтора метра поможет вамизбежать заражения коронавирусом от другого человека. Об этом в очередной раз напомнил украинцам замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко