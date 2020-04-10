 В Черновицкой области на выходных не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
"Сегодня состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и было принято решение вновь ввести с субботы, 11 апреля, с 13:00 до понедельника, 13 апреля, в 6:00 утра особый режим и мы просим вас оставаться дома", - сообщил председатель ОГА .
В это время не будут работать никакие магазины, в том числе продуктовые, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только медицинским и спасательным службам и полиции.
Председатель ОГА отметил, что такие ограничения вводятся, чтобы "не иметь ни соблазна, не искать дорог и повода выйти в субботу или воскресенье из дома".
Также по словам Осачука, область получила 9 апреля от Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям рекомендации на ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, ввести дополнительные ограничительные меры. Они касаются также всех областей западной Украины, говорит председатель ОГА.
Теперь, обратите внимание, сколько коментов под новостями о Ковиде? Они иссякают. Под новостями об умерших и заразившихся... та же картина. Мы устали, еще не вступив в сражение с врагом, в сражение с вирусом. Это ненормально ? Нет. Это закономерно. В наш дом пришла война. Она не где - то далеко, близ поребрика. она уже здесь, и окружает каждый дом, каждого человека. Почему у нас этот вирус почти не вызывает эмоций ?
А это правильно, что не вызывает .
Потому, что под прикрытием вируса совершается вторжение в нашу жизнь, атака на наши права и свободы. Да, карантин и прочие , сопутствующие эпидемии вещи правильны в данный момент... вроде как. Но уже звучат заявления , что карантин будет продлен до сентября. И будет продлен и далее . Нет предела совершенству.
И правильно, что мало комментов под новостями о вирусе. Мы начинаем понимать, где декорации, где куклы, где кукловоды в этом театре абсурда. Потому что опасность подобралась очень близко. К нам. К нашим родителям . К нашим детям. Не дайте себя дезориентировать этими вирусными декорациями. Ставки слишком высоки, чтобы позволить себе устать.
Не зря менты сказали, что готовы к мародёрству...
А что людям останется делать, если закрывают последние продуктовые магазины и элементарно негде будет купить еду, умирать с голоду?
Реальность мародёрства, грабежей и бунтов становится всё реальней.
А может Этого и добивается власть, что бы скоро ввести ЧП, коммендатский час и массовые репрессии?
Уменьшится реальное число заражённых и умерших? Нет.
Наоборот, с увеличением тестирования соответственно будет расти и число заражённых. И люди будут умирать.
Тогда по логике властей, раз не помогло закрытие продмагазинов на выходные, нужно будет на неделю закрыть эти магазины, потом на месяц, итд...
Потому, что реально там уже заражённых никакие не сотни, а тысячи а может и десятки тысяч.
Счёт умерших уже идёт на десятки тысяч
Закрыли там продуктовые магазина?
НЕТ.
даже метро не закрыли..
И вообще нигде в мире не закрывают продуктовые магазины во время короновируса. Нигде!
И ничего ,немцы как-то выживают!
А сегодня (10 го ещё и "Остерн") Католическая Пасха ,тоже магазины закрыты и все сидят по домам - карантин "однако"....Ну и....?
бука, запасайся провизией .
Тем самым увеличив в тысячи раз носителей короновируса в Украине.
Потом, власть не делала тестов. И сейчас не делает в нужных количествах, что бы отделить носителей вируса от здоровых людей.
как например это делается в массовых количествах в Германии или Корее.
Далее власть в лице Ляшка, постоянно врёт, что не нужно делать много тестов.
То есть немцы или корейцы дураки а только зеленые провластные мрази - умные.
Теперь хотят людей по тихоньку приучать к голодной смерти... Нет человека нет проблемы.
Молодцы.