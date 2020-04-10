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 В Черновицкой области на выходных не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС, - председатель ОГА Осачук. ВИДЕО

В Черновицкой области в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, усилят карантинные мероприятия. Не будут работать никакие магазины, в том числе и продуктовые, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только для экстренных служб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Сегодня состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и было принято решение вновь ввести с субботы, 11 апреля, с 13:00 до понедельника, 13 апреля, в 6:00 утра особый режим и мы просим вас оставаться дома", - сообщил председатель ОГА .

В это время не будут работать никакие магазины, в том числе продуктовые, а автозаправочные станции будут выдавать топливо только медицинским и спасательным службам и полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-2019, - глава ОГА Осачук

Председатель ОГА отметил, что такие ограничения вводятся, чтобы "не иметь ни соблазна, не искать дорог и повода выйти в субботу или воскресенье из дома".

Также по словам Осачука, область получила 9 апреля от Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям рекомендации на ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, ввести дополнительные ограничительные меры. Они касаются также всех областей западной Украины, говорит председатель ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, от коронавируса умер 72-летний мужчина, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3188037
 
 
 Топ комментарии
 
Церкви закрийте.А на попів накладіть штраф.А не магазини.
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Что бы не было соблазна выйти в выходные из дома... Да после таких заявлений, завтра очереди в магазинах, толпы на улицах будут по больше чем за все выходные. Идиоты...
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Вот мрази... Ну что реально подбираются к голодомору.
Не зря менты сказали, что готовы к мародёрству...
А что людям останется делать, если закрывают последние продуктовые магазины и элементарно негде будет купить еду, умирать с голоду?
Реальность мародёрства, грабежей и бунтов становится всё реальней.
А может Этого и добивается власть, что бы скоро ввести ЧП, коммендатский час и массовые репрессии?
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Ну йому то пофіг.Йому все привезуть.Які ж в нас дурні при владі.
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Ребятки , скажу вам, что будет с этим Ковидом. Вспомните 2014 год, когда каждый павший наш воин оставлял рубец на нашем сердце. Потом единичные случаи гибели наших солдат превратились в тоненькие ручейки и реки. Сработал закон больших чисел. Погибшие стали безликими. Стали где - то далеко. Стали вызывать досаду и усталость от войны, на которой мы не были. И хороший маркер, подтверждающий мои слова - это количество коментов под новостями с фронта, под сообщениями о погибших .
Теперь, обратите внимание, сколько коментов под новостями о Ковиде? Они иссякают. Под новостями об умерших и заразившихся... та же картина. Мы устали, еще не вступив в сражение с врагом, в сражение с вирусом. Это ненормально ? Нет. Это закономерно. В наш дом пришла война. Она не где - то далеко, близ поребрика. она уже здесь, и окружает каждый дом, каждого человека. Почему у нас этот вирус почти не вызывает эмоций ?
А это правильно, что не вызывает .
Потому, что под прикрытием вируса совершается вторжение в нашу жизнь, атака на наши права и свободы. Да, карантин и прочие , сопутствующие эпидемии вещи правильны в данный момент... вроде как. Но уже звучат заявления , что карантин будет продлен до сентября. И будет продлен и далее . Нет предела совершенству.
И правильно, что мало комментов под новостями о вирусе. Мы начинаем понимать, где декорации, где куклы, где кукловоды в этом театре абсурда. Потому что опасность подобралась очень близко. К нам. К нашим родителям . К нашим детям. Не дайте себя дезориентировать этими вирусными декорациями. Ставки слишком высоки, чтобы позволить себе устать.
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Церкви закрийте.А на попів накладіть штраф.А не магазини.
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Тебе , болезному, закроют магазины, и на тебя накладут штраф за их посещение. А ты и дальше истери про церкви.
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Что бы не было соблазна выйти в выходные из дома... Да после таких заявлений, завтра очереди в магазинах, толпы на улицах будут по больше чем за все выходные. Идиоты...
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Ще один дурисвіт...а продукти, які швидко псуються (молоко наприклад) куди магазинам подіти...хто компенсує збитки? Схоже харчі там підскочать у ціні
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Ыыыы.... Подивись на це інтелектуальне обличча вумноі людини.....Які мудрі слова..... це повний биздець.....
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Треба просто два дні не доїти корови, порадив би ослобородько
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Вот мрази... Ну что реально подбираются к голодомору.
Не зря менты сказали, что готовы к мародёрству...
А что людям останется делать, если закрывают последние продуктовые магазины и элементарно негде будет купить еду, умирать с голоду?
Реальность мародёрства, грабежей и бунтов становится всё реальней.
А может Этого и добивается власть, что бы скоро ввести ЧП, коммендатский час и массовые репрессии?
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Василь Грім Це призведе хіба що,до справжньої громадянської війни.Бо ж є ще армія,вона ж не буде осторонь.
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за 2 дня оголодаешь? купи в пятницу все
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А в понедельник что изменится, а во вторник... и так далее?
Уменьшится реальное число заражённых и умерших? Нет.
Наоборот, с увеличением тестирования соответственно будет расти и число заражённых. И люди будут умирать.
Тогда по логике властей, раз не помогло закрытие продмагазинов на выходные, нужно будет на неделю закрыть эти магазины, потом на месяц, итд...
Потому, что реально там уже заражённых никакие не сотни, а тысячи а может и десятки тысяч.
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ну что делать, поменьше контактов, у нас вообще на выходные комендантский час с 11 утра и до 5 утра понедельника, больше одного не ходим, так что у вас еще лайт версия
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В США заражено уже полмиллиона человек и короновирус и дальше продолжается.
Счёт умерших уже идёт на десятки тысяч
Закрыли там продуктовые магазина?
НЕТ.
даже метро не закрыли..
И вообще нигде в мире не закрывают продуктовые магазины во время короновируса. Нигде!
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Василь Грім В нас в Україні закрили весь дрібний і середній бізнес.Ломбарди працюють,епіцентри працюють,що це взагалі таке,незрозуміло.
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Василь,а у нас в воскресенье всегда магазины все закрыты . И без вируса...
И ничего ,немцы как-то выживают!
А сегодня (10 го ещё и "Остерн") Католическая Пасха ,тоже магазины закрыты и все сидят по домам - карантин "однако"....Ну и....?
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По причине магазинов,закрытых в выходные ,начнутся голодные бунты...?
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В Черновицкой области на выходных не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС

бука, запасайся провизией .
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Сначала власть свозила людей из за границы, где бушевал уже короновирус, и не изолировала их... Не смогла или не хотела.
Тем самым увеличив в тысячи раз носителей короновируса в Украине.
Потом, власть не делала тестов. И сейчас не делает в нужных количествах, что бы отделить носителей вируса от здоровых людей.
как например это делается в массовых количествах в Германии или Корее.
Далее власть в лице Ляшка, постоянно врёт, что не нужно делать много тестов.
То есть немцы или корейцы дураки а только зеленые провластные мрази - умные.
Теперь хотят людей по тихоньку приучать к голодной смерти... Нет человека нет проблемы.
Молодцы.
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Багато хто хоче,щоб ввели надзвичайний стан.Тоді Україна перетвориться,на Північну Корею.Ну не можна нашим керманичам давати такі повноваження.
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Зато в Одессе Труханов всех в парк завтра зовёт на возложение. Подозреваю, что хочет стать Черновцами. Отвлечь внимание с себя на коронавирус. Хитрый план.
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Опять какого-то бандита зашибут как на прошлых выходных наверное.
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Черновцы на передовой, держитесь, да поможет нам Бог.
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