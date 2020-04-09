 9 апреля в зоне ООС на Луганщине погиб боец 93-й ОМБр Алексей Куприков. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страинцу в Фейсбук 93-й ОМБр.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти в бою нашего бойца - солдата Алексея Куприкова с позывным Леший, механика-водителя механизированного батальона. Он погиб в результате вражеского обстрела позиций 93 бригады Холодный Яр на Луганщине, получив множественные осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Средства защиты, к сожалению, не спасли", - говорится в сообщении.

Алексей родился 13 января 1971 года. Жил в пгт. Черкасском Днепропетровской области. В ноябре 2018 г. он подписал контракт, как раз накануне выхода бригады в Донецкую область. Он воевал в Новоселовке Второй, а затем - в окрестностях Крымского, где и погиб.

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У Куприкова осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая также служит в 93-й бригаде.

О дате и времени прощания с воином будет сообщено дополнительно