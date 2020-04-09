 Действия активистов Шабунина, Портнова и Стерненко не считаю вмешательством в свою деятельность, - генпрокурор Венедиктова

Об этом она сообщала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Отвечаю всем и сразу: действия активистов Шабунина, Портнова, Стерненко не считаю влиянием и вмешательством в свою деятельность. У каждого свои мотивы и цели, целевая аудитория и аудитория поклонников, в этом и заключается разносторонность гражданского общества. Но моя задача идти путем закона, а не сбором просмотров", - написала генпрокурор.

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