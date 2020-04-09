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 Действия активистов Шабунина, Портнова и Стерненко не считаю вмешательством в свою деятельность, - генпрокурор Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не считает действия "активистов" Стерненко, Шабунина и Портнова вмешательством в свою деятельность.

Об этом она сообщала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Отвечаю всем и сразу: действия активистов Шабунина, Портнова, Стерненко не считаю влиянием и вмешательством в свою деятельность. У каждого свои мотивы и цели, целевая аудитория и аудитория поклонников, в этом и заключается разносторонность гражданского общества. Но моя задача идти путем закона, а не сбором просмотров", - написала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта"

Действия активистов Шабунина, Портнова и Стерненко не считаю вмешательством в свою деятельность, - генпрокурор Венедиктова 01

Также читайте: Подозрение Стерненко будет в любом случае. Вопрос в квалификации, - генпрокурор Венедиктова

Источник: https://censor.net.ua/n3188033
 
 
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Портянка штопанная уже октивизд. Здобули.
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Ахахаха)))) активисты, лять... А Стерненко нравится теперь в одном ряду с п&сом портянкой?
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Ну, вони ж однієї думки, щодо Порошенка.
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Щось в нас багато активістів з'явилося.Всі хочуть влади.
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Портнов уже активист. Вы это сделали вместе, зебилы
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Она думает, что ее окружают дураки, и такими высказываниями демонстрирует свою непредвзятость и равную удаленность от всех и вся. Кто бы сомневался, особенно после того, как подписала обвинение П.А.Порошенко в .незаконном назначении судей ВС. Какая, однако, примитивная баба...
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Ну якщо для генпрокурора портнов актівіст і громадянське суспільство, то вона далеко піде.
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ай да ****, ай да хвойда!
она еще сивоху замом пристроит
ну, хлопцы вы и дали год назад - слов нет.
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Для них суспільство, ділиться на «поклонніков»...
Поколєніє Зє....
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После организованного ею и проведенного квази конкурса на замещение должностей заместителей главы ГБР доверия к этой Венедиктовой нет и быть не может. Раньше говорили: "Продажная шкура".
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Не обижайте девушку - она не продажная шкура, она сама, что ни есть ПРОДАЖНАЯ *******.
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осталось тока ***** выбрать советником осла и все станет по местам -
озвучится по крайней мере....
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Тетя Веня! Работайте, а не отвлекайтесь на всяческие социальные сети! За время прочтения чужих постов и написания своих, можно было бы сплести лапти не одному преступнику. Зачем бесполезно и без зазрения совести тратите народные денежки? Нехорошо! И Портнова зачем походя пнули?
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Вот так, буквально за 1 год, портнов стал активистом...
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Это не удивительно, Портнов активно внедряет обещания нового Президента! Дії активістів Шабуніна, Портнова і Стерненка не вважаю втручанням у свою діяльність, - генпрокурор Венедіктова - Цензор.НЕТ 9318
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...нєт, ето ви будєтє мівіну жрать і по тєлєку учіцца

Дії активістів Шабуніна, Портнова і Стерненка не вважаю втручанням у свою діяльність, - генпрокурор Венедіктова - Цензор.НЕТ 4004
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