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Все про:МИД РФ (1299) наркотики (1694) Захарова (206)

 Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова

Решение США начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке грозит крайне негативными последствиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями, с учетом нынешних обстоятельств, может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы. О чем мы говорили неоднократно", - заявила Захарова на брифинге.

27 марта власти США назначили награду за поимку президента Венесуэлы Николоса Мадуро в размере 15 миллионов долларов. Соответствующее заявление американского госсекретаря Майка Помпео опубликовал Госдеп. За каждого из других обвиняемых венесуэльцев по тому же "делу", которое в США завели на Мадуро, вознаграждение составляет десять миллионов долларов.

Генеральный прокурор США Уильям Барр 26 марта выдвинул официальное обвинение против Мадуро в "наркотерроризме". Кроме того, по этому же "делу" проходят еще четыре человека: глава Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, вице-президент по экономическим вопросам Тарек эль-Айссами, экс-глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль и генерал-майоре в отставке Кливер Антонио Алькале Кордонес. Активы граждан Венесуэлы, которых американская Генпрокуратура хочет арестовать по обвинению в "наркотерроризме", заморожены Соединёнными Штатами, сообщил журналистам прокурор по Южному округу Флориды Ариана Фахардо Оршан.

По словам чиновника, американский минюст арестовал свыше 450 миллионов долларов средств тех, кто проходит "по делу" о "наркотерроризме". Оршан добавил, что это "только начало". Кроме того, по данным CNN, Венесуэла будет включена в список стран - спонсоров международного терроризма.

Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188032
 
   
 Топ комментарии
 
реализация таких омериканских планов грозит эпидемией ломки в рашском миде.
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Канал поставок кокса лишают Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1487!!!!!!!!!
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Мордор открыто выступил на стороне наркокартелей ???
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реализация таких омериканских планов грозит эпидемией ломки в рашском миде.
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Машке Триппер придется на бояру с крокодилом пересесть
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совсем запутали эти лапотники,-говорящая лошадь,блеющая кобыла, конь путина - они там что все зоофилы парнокопытные...
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Мордор открыто выступил на стороне наркокартелей ???
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Перекриють ***** останнє джерело прибутку. Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 6851
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Придеться машке и медведям спрыгнуть с кокса и пересесть на опийный мак
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Машка наркоша озаботилась где то на подходе письков а там глядишь и лошадь заржет Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 7566
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Машенька останется без вдохновения? ))
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...і видеруть з лап мотузок, на якому тримають по світі усяких зєлібобіков
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это просто вмешательство во внутренние дела нарасии
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Казалось бы, при чем здесь Россия? А не, надо же везде свой вымазаный в "вяличии" псюрник засунуть
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ОЙ....А чё это мы (рашка) такие разволновавшиеся.....
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"Пиндосы, вы чё, бл_ть, акуели...???"...
(С)
МИД РФ
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козломордый мид совсем не палится))дебилы,бл*(с)
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а шо уже будет с кацапским мидом после недопоставок наркоты в его?
сложно и представить...
замерли - ждем ржания престарелого мустага на пыхе...
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Маня! Переключайтесь на Афган! Пиндосы оттуда уходят - есть шанс протянуть руку дружбы братским народам Афганистана!
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Вы там, в Америке, вообще рёхнулись? Оставить Марусю без кокоса - это преступление против прогрессивного человечества! Одумайтесь, вот вам мой совет! Иначе врач Моргулис телевизор отключит!!! И наступит темнота...
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Канешна, вы представляете сколько бабла потеряют участники этих схем. Просто шоб так в открытую палицца, это Маху совсем понесло.
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Захерова волнуется что ей мало достанется. Аргентинский кокс наверное пришелся по душе.
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Медведев как самый взрослый ребёнок ,первый отбросит копыта
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Грешно смеяться над чужим горем!
Подумали бы лучше, что это серьезно отразится и на Украине!😀
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Схоже на Лапотній доходи від коксу значно перевищують нафтові та газові.
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О...!!! вот и спалилась кацабская "контора"...явно хороший гешефт имеють раз так "взвыли"... Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 8083 а то нефть упала ,а тут ещё этот канал доходов прикроють... Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 3768
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Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 16
- Чувак, ломает меня. У тя шырнуцца есть чё?
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Токо одно решение , - а рассию уже плющит . ))
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