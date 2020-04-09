 Украина заинтересована в проведении заседания Военного комитета в НАТО в Киеве, - Хомчак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится Фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В частности, генерал-лейтенант Руслан Хомчак и главный маршал авиации сэр Стюарт Пич обсудили перенос заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной в связи с ситуацией борьбы с всемирной эпидемией острой респираторной болезни Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора Хомчак выразил чрезвычайную заинтересованность украинской стороны в проведении визита Военного комитета НАТО в Украину и подчеркнул, что этот визит был бы прекрасной возможностью для союзников получить обновленную информацию о реформах в ВСУ, ситуацией с безопасностью в Украине, а также наглядно увидеть работу иностранных тренировочных миссий в подготовке украинских военнослужащих.

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В свою очередь Пич во время обсуждения актуальных вопросов углубления сотрудничества с Украиной путем поиска новых способов взаимного военного диалога подчеркнул приоритетность мер как на уровне начальников генеральных штабов, так и военных представителей.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность за поддержку, отметил важность помощи партнерам в борьбе с пандемией коронавируса и проинформировал о начале работы с членами НАТО относительно получения необходимых товаров медицинского назначения.

Во время разговора Хомчак также акцентировал, что ВСУ продолжают давать отпор вооруженной агрессии Российской Федерации.

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