 В Черновицкой области за сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-2019, - глава ОГА Осачук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

В сообщении отмечается: "На Буковине сегодня, 9 апреля, официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 379 человек.

В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали.

По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры.

С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома".

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