 В Черновицкой области за сутки зафиксировали 76 новых случаев заражения COVID-2019, - глава ОГА Осачук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.
В сообщении отмечается: "На Буковине сегодня, 9 апреля, официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 379 человек.
В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного - подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали.
По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры.
С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома".
Похоже на снижение иммунитета и другого объяснения не могу придумать.
А когда начнут тестировать ???
Страшно подумать ...