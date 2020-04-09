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 Премьера Великобритании Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, болеющего COVID-19, перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии.

Об этом со ссылкой на заявление Даунинг-стрит сообщает британский телеканал Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министра этим вечером перевели из отделения интенсивной терапии обратно в больничную палату", - заявил представитель премьера.

У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии главы правительства Великобритании.

В палате за состоянием Джонсона будут пристально следить врачи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона. Ряд мировых лидеров желают ему выздоровления

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу. Тогда на Даунинг-стрит объяснили это мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

В среду и четверг британские власти сообщали об улучшении состояния Джонсона.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп поручил ведущим медикам США помочь в лечении британского премьера Джонсона: "Речь идет о сложном, инновационном методе"

Источник: https://censor.net.ua/n3188025
 
 
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авжеш не Бубачка Премьера Великобритании Джонсона перевели из реанимации в обычную палату - Цензор.НЕТ 214

не фейсом працює, а головою
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Давай, выздоравливай, Борис!
Ты нормальный тип и нужен мировому сообществу!
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Олівець-магнітофон. Запис/стирання. Пішов на самоізляцію.
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можешь выходить. с помощью карандаша перематывали пленку
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У Чернівецькій області виявили 76 нових випадків коронавірусу
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https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/videos/665248594300725/
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Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT





Зізнайтеся, а хтось же мріяв жити в героїчному екшені?)
Чому тоді зараз всі так ниють?))
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у англичан явно другие алгоритмы применения тестов и требований к самолечению на дому )
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