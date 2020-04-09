 Двое военнослужащих ранены в результате вражеских обстрелов у Орехово и Крымского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, у населенного пункта Орехово противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один боец получил осколочное ранение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Также, недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский воин. Противник применил вооружение боевой машины пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Состояние здоровья нашего военнослужащего - средней тяжести.

Раненым оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

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"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообшении.