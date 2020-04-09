 Украина не ищет прямого диалога с террористами и будет настаивать на нынешней структуре ТКГ, - Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-дискуссии "Меняется ли переговорная позиция Украины?", организованной Atlantic Council. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Во-первых, как я сказал, Украина будет настаивать на нынешней структуре Трехсторонней контактной группы, и эта ТКГ состоит из трех актеров: Россия, Украина, ОБСЕ. Все остальное - это предмет для внутреннего структурирования в середине контактной группы. Но мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском. Но мы должны взаимодействовать с ними и говорить с ними только об определенном наборе тем, чтобы имплементировать определенные пункты Минских соглашений", - сказал Кулеба.
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Министр отметил, что идея консультативного совета в рамках ТКГ состоит в том, что Украина не будет взаимодействовать с представителями так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", но "мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом".
"Я никогда не соглашусь, как министр, на прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми "представителями Донецка и Луганска". Все остальное - это пространство для искусства дипломатии. Но существуют определенные красные линии, которые я не перейду, как министр иностранных дел или гражданин Украины. И это одна из них", - подчеркнул Кулеба.
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Брешут то, что люди хотят услышать - а делают своё...
Общество 09-апр, 06:519 4 355 0
Генпрокурор Ирина Венедиктова наконец-то выполнила поручение президента и завела дело против Петра Порошенко. пятого президента обвиняют в том, что тот превысил свои полномочия во время назначения судей Верховного суда в 2017 году. Об этом в своем блоге пишет политолог и блогер Виктор Таран.
Он отмечает, Порошенко обвиняют в злоупотреблении властью и действиях, направленных на захват власти, но больше всего в этой истории удивляет то, что Венедиктова была непосредственной участницей тех событий.
Если кто забыл, Венедиктова провалилась в 2017 на конкурсе в Верховный суд, не набрав даже минимально необходимых баллов.
Прекрасный мотивационный треугольник вырисовывается в Венедиктовой: конфликт интересов-личная месть-политический заказ от Зеленского.
По словам Виктора Тарана, учитывая эти факторы, адвокатам Порошенко уже можно протирать руки от удовольствия.
Лучшего информационного козыря, чтобы обвинить власть в политических преследованиях, политической ангажированности и персональной мести не следует и ожидать.
Ну, и, конечно, наши западные партнеры на такие действия тоже отреагируют свертыванием финансовой и политической помощи стране.
Виктор Таран пишет, после последних событий, кажется, Зеленскому на западный вектор уже абсолютно все равно.
Кажется, он избрал курс на Россию, дружбу с Коломойским, а не МВФ, дефолт, а не развитие, полицейское государство, а не демократическую Республику.
Ну, так саме цього і добивається россія, ************ владу «посадіть Порошенка».
РФ шесть лет уже ищет прямого диалога Украины с террористами, уже и Явашвырок готов и Ермак готов, а Кулеба против?
Так что - от этого легче?
"Министр отметил, что идея консультативного совета в рамках ТКГ состоит в том, что Украина не будет взаимодействовать с представителями так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", но "мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом"."
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Сначала было странно, а потом всё страньше и страньше... Это какие "общества" они "заставляют взаимодействовать"? Когда кацапы отползут за поребрик, тогда без проблем будем говорить и взаимодействовать с мирными жителями. Задрали уже под любым соусом протягивать путинские хотелки! Это что за гениальная политика - отдавать всё что потребуют?