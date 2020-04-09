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 Синод ПЦУ одобрил ряд ограничений для духовенства на Пасхальные праздники в связи с карантином

В Православной церкви Украины рассказали о дополнительных мерах в связи с пандемией COVID-19 и внедрением с 6 апреля этого года новых усиленных ограничений свободы собраний, передвижения и других карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом было принято решение Священного Синода ПЦУ.

В сообщении отмечается: "Во время Священного синода УПЦ под председательством Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины приняли:

а) архиереи и духовенство через средства массовой информации, объявления, в проповедях и личном общении должны просить всех мирян оставаться дома и участвовать в молитве через средства трансляции;

б) обычные общие освящения вербы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей;

в) во внебогослужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении; настоятелям приходов, руководителям монастырей обеспечить, там, где есть возможность, в течение праздничных дней, особенно в воскресенье 12 апреля, в субботу 18 апреля и в воскресенье 19 апреля, пребывание в храме одного дежурного священнослужителя для индивидуального общения с прихожанами и удовлетворения их религиозных потребностей;

г) в малых населенных пунктах информировать мирян о проведении освящения пасхальных блюд у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением "социальной дистанции";

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ґ) поскольку такая форма является традиционной в исключительных случаях (например, когда заранее освящаются пасхальные блюда для передачи их военным, находящихся на фронте) - организовать, по договоренности с соответствующими учреждениями, заблаговременное (за дни Страстной седмицы) освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы при приобретении верующие были письменно информированы, что их блюда уже освящены православным священнослужителем;

д) в случае, если миряне не имели возможности в один из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд - позволить мирянам в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой;

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е) проведение во время богослужений Страстной седмицы и на Пасху предусмотренных Уставом обход храма в соответствии с местными обстоятельствами или не совершать, или осуществлять обнесение Плащаницы в самом храме, или осуществлять обход вокруг храма только в составе тех, кто участвует в соответствующем богослужении, с соблюдением "социальной дистанции"; в случае если крестный ход на Пасху не осуществляется - сразу после выхода Утреня начинается перед дверью храма;

е) посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020);

ж) через объявления, проповеди и в средствах массовой информации обращаться к членам семей лиц старшего возраста позаботиться о том, чтобы в день праздника такие люди имели дома освященные пасхальные блюда и через соблюдение норм карантина не остались без традиционной праздничной трапезы;

з) епархиальным архиереям, настоятелям, руководителям монастырей позаботиться об установке контакта с местными органами Национальной полиции через мобильную связь, чтобы в случае возникновения вопросов - решать их".

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Источник: https://censor.net.ua/n3188018
 
 
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СЛАВА ГОСПОДУ БОГУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ !!! УПОВАЕМ НА БОГА ,НО САМИ НЕ ПЛОШАЕМ !!! АМИНЬ !!! Синод ПЦУ одобрил ряд ограничений для духовенства и мирян на Вербное воскресение и Пасху в связи с карантином - Цензор.НЕТ 7884
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Дядечки в платьях ! в 2020 у вас бизнеса не будет, так что забавляйтесь сами с собой , народ не трогайте .
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А в что измениться если я помолюсь богу дома а не в церкви? А у попов бабла меньше будет!
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Парашные попы уже давно наладили продажу "святой воды" через интернет. Кому охота хляяябнуть немного гундяевского сатаната- даю наводку:
Синод ПЦУ одобрил ряд ограничений для духовенства на Пасхальные праздники в связи с карантином - Цензор.НЕТ 9158
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Они не только воду продают но ещё и алкоголь и сигареты! Им даже казино разрешили открывать! Скоро разрешат и бордели! Всё во славу божью!
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А мер Одессы решил прогнуться перед ******. Ему плевать на здоровье одесситов.


День освобождения Одессы: торжества решили не отменять, но Труханов просит надеть маски Завтра 10 апреля - День освобождения Одессы от румынско-немецкой оккупации во Второй мировой войне.Сегодня мэр города Геннадий Труханов записал видеообращение к одесситам. На фоне здания муниципалитета он поздравил горожан, попросил их соблюдать все правила карантина, в частности надевать маски.Коммунальщики сегодня тщательно убирают эту часть парка Шевченко
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Ну патриот не пойдет на этот шабаш пабедобесия! Потрется ватник и зебил но их не жалко!
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