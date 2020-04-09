EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
  996  8
Материалы по теме:
Все про:карантин (2711) таможня (1621) пункт пропуска (552) COVID-19 (3492) коронавирус (2114)

 Все действующие пункты пропуска работают в штатном режиме и почти без очередей, - Гостаможня

Все действующие пункты пропуска на границе Украины, несмотря на сокращение их числа до 19-ти с 7 апреля, работают в штатном режиме и практически без очередей, некоторые задержки на границе с Польшей связаны с более тщательным их контролем и дезинфекцией транспорта польскими коллегами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Государственная таможенная служба.

"Некоторые очереди с утра четверга были зафиксированы на пункте пропуска "Краковец" (220 фур на выезд из Украины и еще 100 - на въездФ), но это чуть больше нормы. Около недели все работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства агентству  в четверг вечером.В связи с закрытием ряда пунктов пропуска с 7 апреля очереди грузовиков на остальных пунктах действительно несколько увеличились, однако ситуация стабилизировалась.

"Очереди действительно несколько увеличились, поскольку закрыли ряд пунктов пропуска. К тому же сейчас с польской стороны происходит более тщательный контроль грузовиков и дезинфекция машин. Но с нашей стороны все сотрудники таможни, которые занимались оформлением легковых автомобилей, переведены на оформление грузового транспорта. Все полосы на пунктах пропуска задействованы для того, чтобы быстрее пропускать грузовые автомобили", - пояснили в Гостаможне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очереди фур на границе значительно уменьшились, - таможня

При этом грузовики со временно освобожденными от налогообложения ввозной пошлиной и НДС товарами, необходимыми для борьбы с Сovid-19, проходят по ускоренной процедуре, пояснили в Гостаможне.

"Очередь формируется на другой стороне границы. После того, как грузовик прошел все таможенные и пограничные осмотры со стороны соседей, он попадает на таможенную территорию Украины, где таможня оформляет этот груз в первую очередь", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, Кабмине министров принял решение временно закрыть с 7 апреля 115 пунктов пропуска, а еще в 28-ми временно прекратить пешеходное сообщение.

Источник: https://censor.net.ua/n3188016
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бутусов, час Цензору переходити на рідну мову.
 показать весь комментарий
 
Та вже років 5 як є гостра необхідність.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не удивлюсь шо есть индивидиумы которые непротив и сейчас слетать у египта)))
 показать весь комментарий
 
ну и? просто разумная оценка рисков. разные системы ценностей бывают. далеко не все исповедуют принцип "что угодно, только не смерть"
 показать весь комментарий
 
 
Хай боговибрані вчать,як навчав батько сіонізму Жаботинський!
 показать весь комментарий
 
Пропоную Цензору убрати кацапськомовний контент.
 показать весь комментарий
 
 
Пропоную українцям ігнорувати Цензор, поки не убере кацапського контенту.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх