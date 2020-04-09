 Высший совет правосудия дал согласие на содержание под арестом судьи Криля, подозреваемого в получении взятки

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

Во время заседания Высший совет правосудия исследовал представления и приобщенные к нему копии материалов, заслушал докладчика - члена Высшего совета правосудия, представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также объяснения судьи и его адвоката.

Судья и представитель судьи приняли участие в заседании ВСП в режиме видеоконференцсвязи.

В сообщении говорится, что 21 ноября 2019 года ВСП по ходатайству САП временно отстранил судью Турковского районного суда Львовской области Криля от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Сейчас дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

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По данным САП, в конце 2018 года служителя Фемиды разоблачили на получении 1 тыс. евро взятки, которые он требовал у гражданина за непривлечение его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

2 марта 2020 года судье было вручено составленное тот же день заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким новое сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 368 УК Украины (получение взятки).

Во время заседания ВСП было установлено, что после отстранения судья Криль не совершил действий по возврату материалов дела № 458/867/19 относительно привлечения к административной ответственности лица для дальнейшего направления в другой суд, при этом продолжал исполнять полномочия председателя суда. В результате производство по указанному делу было прекращено судом за истечением срока.

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