 Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили. ДОКУМЕНТ

Об этом написал в Фейсбуке заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Странно выглядят билборды и ситилайты с городским главой Кличко, которые на днях массово появились на улицах Киева. На какие деньги они размещены? Это частная инициатива, или на это пошли средства киевлян из бюджета города под видом "социальной рекламы"? Чтобы оперативно это выяснить, депутат Киевсовета, свободовец Владимир Назаренко направил соответствующее депутатское обращение", — написал Ильенко.
По мнению политика, столичной власти есть, на что тратить средства киевлян, как минимум, на защиту медиков и аппараты ИВЛ.
"Ждем оперативный ответ на обращение. Будем информировать вас", — пообещал Ильенко.
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"досить" - це донесхочу, коли вже не лізе
а коли "припини-усохни" - це "ГОДІ ШВЕНДЯТИ!!!"
В этом году опять все перевернули, армагеддон, пробки - забыли сделать велодорожки в прошлом году.
Веталя, ты больной на всю голоау!
Це явний тролінг загнаного в кут населення.
Рейтинговой партии "Блок Петра Порошенко" год назад фактически не существовало. Тогда она называлась "Солидарность" и не участвовала в последних нескольких выборах в Верховную Раду.
Ее возглавлял соратник Петра Порошенко, депутат от "Батькивщины" Юрий Стець, а сама партия формально создана еще в 2000 году.
После досрочных выборов президента встал вопрос проведения досрочных выборов в Верховную Раду.
Тогда в кулуарах парламента заговорили о возвращении в закон о выборах нормы об участии в гонках блоков партий, что было запрещено перед кампанией 2012 года.
Главным бенефициаром в этой истории должен был стать блок, который хотели создать вокруг президента Петра Порошенко.
Но депутаты провалили все поправки в избирательный закон, а потому запрет на блоки партий был сохранен.
После этого 27 августа состоялся специальный съезд партии "Солидарность", которую переименовали в "Блок Петра Порошенко". Председателем избрали Юрия Луценко.
В партию позже удалось привлечь лидера "УДАРа" Виталия Кличко и ряд других известных политиков.
"Когда в названии звучит слово блок, то у людей должна возникать ассоциация, что это нечто объединенное. В случае БПП должно быть впечатление, что там объединились пропрезидентские силы", - рассказала ВВС Украина социолог Ирина Бекешкина.
Похожая ситуация с партией "Оппозиционный блок", в которую вошли лидеры Партии регионов, "Украина вперед" и ряда других проектов. https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140924_ru_s_new_parties
В партию позже удалось привлечь лидера "УДАРа" Виталия Кличко и ряд других известных политиков.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140924_ru_s_new_parties
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очень не нравится его усердие на ниве кретин-карантина.
а ща еще богдан проявится - он никуда не исщез - не верьте...
-Зе- відстій!
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