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Все про:Ильенко (194) Киев (18912) Кличко (2931) Свобода (2708)

 Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили. ДОКУМЕНТ

Депутат "Свободы" в Киевсовете Владимир Назаренко направил запрос с целью выяснить, за какие средства на улицах столицы были размещены билборды с изображением мэра Виталия Кличко.

Об этом написал в Фейсбуке заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Странно выглядят билборды и ситилайты с городским главой Кличко, которые на днях массово появились на улицах Киева. На какие деньги они размещены? Это частная инициатива, или на это пошли средства киевлян из бюджета города под видом "социальной рекламы"? Чтобы оперативно это выяснить, депутат Киевсовета, свободовец Владимир Назаренко направил соответствующее депутатское обращение", — написал Ильенко.

По мнению политика, столичной власти есть, на что тратить средства киевлян, как минимум, на защиту медиков и аппараты ИВЛ.

"Ждем оперативный ответ на обращение. Будем информировать вас", — пообещал Ильенко.

Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили 01

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Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили 02
Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили 03

Источник: https://censor.net.ua/n3188014
 
   
 Топ комментарии
 
знов на редактурі зекономили?..

"досить" - це донесхочу, коли вже не лізе
а коли "припини-усохни" - це "ГОДІ ШВЕНДЯТИ!!!"
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Це срава Киян як відноситись до Кличка, чи хороший він чи поганий....
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що за дибіл придумав цей слоган на незрозуміло якій мові?
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що за дибіл придумав цей слоган на незрозуміло якій мові?
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знов на редактурі зекономили?..

"досить" - це донесхочу, коли вже не лізе
а коли "припини-усохни" - це "ГОДІ ШВЕНДЯТИ!!!"
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а, ну да, у копірайтерів же ж тіко руцсско-россійській гугльтранслєйт... сумно, прикро, шкода, такий суцільно суууум...
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на стеклянном мосту "сэкономили". Малую долю на билборды пустили.
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за народные средства конечно... инвестиции в будущие прэкты....)))
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Це срава Киян як відноситись до Кличка, чи хороший він чи поганий....
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Весь прошлый год рыли-асвальтировали дорогу от северного моста до Петровки
В этом году опять все перевернули, армагеддон, пробки - забыли сделать велодорожки в прошлом году.
Веталя, ты больной на всю голоау!
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Звертається як до бидла й нагло либиться. ******.
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Интересно будет услышать - что депутаты финансируемой кремлём "свободы" сделали для противодействия коронавирусу, в частности в Киеве! Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили - Цензор.НЕТ 8383
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+ Самонемощь.. (которая на выборах была 2 (!!!) в Киеве и до сих пор эти депутаты дерибанят Киев)
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До речі, закочує рукава, ніби показує, що в разі продовження шастання дасть по пиці.
Це явний тролінг загнаного в кут населення.
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Баисся? Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили - Цензор.НЕТ 9503 Не баїсь. Ми дамо йому пенделя. Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили - Цензор.НЕТ 4986
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Кляча это "человек" Потроха. Выносите гниду!
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Я напомню: Кличко бывший глава БПП. Партии Потроха, кто забыл.
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Никогда он в партии Порошенко не был, если кто забыл, а был в блоке с партией Порошенко.
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"Блок Петра Порошенко" это название партии, поскольку тогда в выборах могли принимать участие только партии.
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Кацап читай:
Рейтинговой партии "Блок Петра Порошенко" год назад фактически не существовало. Тогда она называлась "Солидарность" и не участвовала в последних нескольких выборах в Верховную Раду.
Ее возглавлял соратник Петра Порошенко, депутат от "Батькивщины" Юрий Стець, а сама партия формально создана еще в 2000 году.
После досрочных выборов президента встал вопрос проведения досрочных выборов в Верховную Раду.
Тогда в кулуарах парламента заговорили о возвращении в закон о выборах нормы об участии в гонках блоков партий, что было запрещено перед кампанией 2012 года.
Главным бенефициаром в этой истории должен был стать блок, который хотели создать вокруг президента Петра Порошенко.
Но депутаты провалили все поправки в избирательный закон, а потому запрет на блоки партий был сохранен.
После этого 27 августа состоялся специальный съезд партии "Солидарность", которую переименовали в "Блок Петра Порошенко". Председателем избрали Юрия Луценко.
В партию позже удалось привлечь лидера "УДАРа" Виталия Кличко и ряд других известных политиков.
"Когда в названии звучит слово блок, то у людей должна возникать ассоциация, что это нечто объединенное. В случае БПП должно быть впечатление, что там объединились пропрезидентские силы", - рассказала ВВС Украина социолог Ирина Бекешкина.
Похожая ситуация с партией "Оппозиционный блок", в которую вошли лидеры Партии регионов, "Украина вперед" и ряда других проектов. https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140924_ru_s_new_parties
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Нiт, кацап После этого 27 августа состоялся специальный съезд партии "Солидарность", которую переименовали в "Блок Петра Порошенко". Председателем избрали Юрия Луценко.
В партию позже удалось привлечь лидера "УДАРа" Виталия Кличко и ряд других известных политиков.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140924_ru_s_new_parties
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РАЗВЕ ОТМОРОЗОК - ДЕБИЛ МОЖЕТ БЫТЬ МЭРОМ ?
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Еще как может! Его же довбилоиды избрали, бо он хароший баксёр.
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Звизданул тебя Кличко что ли? Видно мало...
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Это мелочь, у нас есть топ коррупционер Эрмак.
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Косноязичні мер - меньше зло , чем очеастое недорозуменіе Ткаченко. Верьте люді.
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Я не ты
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Він з нього не вилізає. Хоче - їсть, хоче - додає свого. Цікаво, чим він харчуватиметься у травні?
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косноязычность для мэра не особо критична. особенно на фоне всеобщей косноязычности.
очень не нравится его усердие на ниве кретин-карантина.
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Кличко хоть несколько иностранных языков знает и Киев при нем стоит уже сколько лет,а зебанаты выбрали президентом полного имбицила и ищут, марно,кого то тупее зели)))
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никто не идеален и Виталя тоже, но в 150 раз лучше чем ето зеленое лайно.
а ща еще богдан проявится - он никуда не исщез - не верьте...
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Назаренко может не беспокоиться, Клично не мародер и снялся в социальной рекламе беспатно.
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Да Кличко интелектуал посравнению с Зеленским и Бойко!
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Наталя хоч не блазнює мов мавпа зелена.
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У Кличко новый зашквар - шестнадцатилетних ребят в больнице он вместо "несовершеннолетние" назвал их "недоразвитые"!

Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче з'ясувати, за які гроші їх розмістили - Цензор.НЕТ 3910
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Так это он тебя имел ввиду. И тут я с Кличко полностью согласен!
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Як що чесно, Веталій був би кращим президентом, ніж Зе з 95-го, він хоч прямий, мов удар хук, а не таке кручення, як цюцюрка у кабанчика.
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Ага мог бы ***** на переговорах с одного удара завалить! Я дусаю что фрау и француз бы за ***** мазу бы не потянули! Да вобще мне кажется что Кличко более интелектуально развит чем Зеленский!
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Товарисчи,йя чесно скажу - видел человека похожего на нищего Кличко,который собирал бутылки на Троещине.Это мине сказал нищий Шарий,собирающий бутылки в Москве.
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Депутат Киевсовета Назаренко возжелал Витальке приделать педальки?
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