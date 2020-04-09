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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Экономика, Общество
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 Призываем разрешить работу строительных магазинов, - федерация работодателей обратилась к премьеру Шмыгалю

Федерации работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с вопросом почему Кабмин отказался разрешить в карантин работу магазинов строительных материалов о чем было ранее анонсировано в фейсбуке премьера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ФРУ.

В сообщении отмечается: "Уважаемый Денис Анатольевич! Вчера, когда мы увидели ваше сообщение и инфографику на Фейсбуке о расширении перечня объектов, которые могут работать во время карантина, восприняли как добрый знак поддержки отечественной экономики и сохранения рабочих мест включения в этот перечень, в частности, предприятий торговли строительными материалами.

Именно с такой инициативой мы недавно к Вам обращались. Поэтому с большой благодарностью восприняли Вашу вчерашнюю информацию и даже подготовили письмо благодарности за глубокое понимание экономических процессов и готовность действовать на благо экономики страны и украинцам.

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Но сегодня с сожалением увидели, что Вы обнародовали обновленную информацию для Вашей фейсбук-странице и в этой информации и опубликованной ПКМУ № 211 отсутствует вчерашний расширенный перечень. Мы не можем понять, как случилось так, что очень важная для экономики и отечественных производственников поправка, которую Вы так своевременно поддержали за ночь исчезла утвержденных Правительством поправок к этому постановлению.

Уверены, что сейчас глубоко разочарованы сотни тысяч людей, работающих в области производства стройматериалов, торговли ими, строители и представители большого количества смежных отраслей. Сейчас их рабочие места, а соответственно и средства существования их семей, поступления налогов в бюджет Украины от предприятий, на которых они работают - под большой угрозой.

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Ведь в период действия карантина продолжается сдача объектов строительства жилого назначения по всей территории Украины. Учитывая, что жилые дома пока сдаются без отделки и сантехники, что делает невозможным элементарное проживания людей в них, для возможности заселения есть насущная необходимость в приобретении строительных и отделочных материалов в осуществлении ремонта. Невозможность легально покупать строительные материалы, лаки и краски, инструмент и инвентарь привела к их продажи на "черном" рынке - без соблюдении противоэпидемических мероприятий, что является недопустимым в условиях чрезвычайной ситуации в Украине. Кроме того, нелегальный характер продаж еще и наносит ущерб бюджету.

С другой стороны сегодня возникла реальная угроза остановки отрасли по производству отделочных строительных материалов, сантехники и тому подобное. Для информации, в 2019 году для объектов строительной отрасли было заказано только керамической плитки более чем 50 млн. кв. метров.

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Мы не понимаем, почему во время карантина могут работать ломбарды и кредитные союзы, а заведения торговли строительными материалами, которые готовы обеспечить соблюдение всех карантинных норм во время своей работы, их смежники, должны простаивать в то время как их товаров и услуг потребует целые отрасли и рядовые украинцы.

Господин Премьер, призываем Вас и Правительство исправить ситуацию, ведь она несет серьезную угрозу колоссального сокращения рабочих мест, большим экономическим потерям как для самих предприятий - производителей и поставщиков услуг, так и для бюджета страны. Надеемся, что в ПКМУ № 211 будет возвращен расширеннный перечень объектов, которые могут работать во время карантина, которое было указано в Вашей вчерашней информации".

Источник: https://censor.net.ua/n3188013
 
 
 Топ комментарии
 
Це так кожна галузь почне просити...
Краще попросіть уряд заборонити постійний підвіз людей з коронавірусних країн.
БО ! Карантин не скінчиться НІКОЛИ.
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Видимо не занесли, как Эпицентр.
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Це так кожна галузь почне просити...
Краще попросіть уряд заборонити постійний підвіз людей з коронавірусних країн.
БО ! Карантин не скінчиться НІКОЛИ.
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завозь не завозь, вже пізно. а ось німці вирішили, що в них карантин закінчується. і не важливо, чи заражаються люди чи ні, мруть чи ні. вирішили, що люди повинні отримати імунітет, тобто прехворіти.у магазинах з"явилися маски і дезинфекти, у яких нічого від того, що вбиває вірус, але написано, що від вірусу.
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ksenia , наприклад , у вас зіпсувався бачок в туалеті і постійно тече вода в унітаз , або зіпсувався змішувач і також протікає вода , а водяний лічильник рахуе вам кубометри , шо ви робитимете ? Викличете сантехніка . Майстер зможе усунути - ліквідувати проблєму , але тільки з наявності запчастин до вашої техніки ... . Зараз не совок , де все у людей-споживачів було однакове . У когось китай , або шось вітчизняне , а в когось - шось більш коштовне . Це можна придбати лише в магазині і ліпше , коли показуєш зіпсовану деталь наживо продавцю .
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Перекрию воду. На час карантину я не буду викликати майстра.
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...но в отвєт запрєтіть рємонти на карантінє!!!

петиція №9572
Заборонити тимчасово виконання будь-яких ремонтних робіт в багатоквартирних будинках на час карантину - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9572
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...а перфоратором по мізках два тижні з 9 до 23 години без перерви на обід - бо згори імбецили рємонтік забабахалі
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не по адресу обращаетесь. шмыгаль-шавка, он не разрешает. он сосет.
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Балалайку вам, карантин так карантин.
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по губам тебе поводим и балалайку дадим
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ну и шо, заместо громадян в новое жилье заселится коронавирус
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В некоторых городах есть полный аналог, собственник Яценюк.
Называется "АРС".
Так закрыли.
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глас вопиющего в пустыни.
Шмаркаль вон собирается до осени эту вакханалию продлевать (при этом вам открыли ломбарды).
Экономику положат полностью, обездолят людей, ФОПов ликвидируют, как класс.
Один вопрос: является ли эта хрень заботой о здоровье народа или это банальный, кому-то выгодный, геноцид?
Очевидно, шо нет Призываем разрешить работу строительных магазинов, - федерация работодателей обратилась к премьеру Шмыгалю - Цензор.НЕТ 3026
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Эпицентру и просить ничего не надо, тупо работают и ложили на карантин
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Відкриття нового магазину в Житомирі ...11-12 квітня ! Су...Герега збирає натовп ..чи по двоє буде запускати !?
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Поки люди за 60 років мають сидіти як у в'язниці ніхто працювати не буде.
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А хабарі Єрмаку не пробували давати?
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Тогда все открывать нех рдним можно другим пианино
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Ещё 2 недели и будет большая звизда народу Украины. Требуя соблюдать карантин, тысяч по пять хотя бы дали, я уже про дутую среднюю зарплату не говорю.
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Гереги доплатили Шмигалю..
щоб конкурентів не відкривав.
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Базары закрили - хай люди в супермаркетах купляють, втридорога, а будівельні магазини треба відкрити, бо доходів немає..
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Не. ну а шо? Братан Порешает. Хто принесет - тому и разрешат поработать. немного. Пока не вырастут аппетиты у слуг нарота.
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почему вам - всем нет и не на поработать-побегать и не на собаку вдвоем на срач вывести?
почему вам? - сидеть дома бухать, нюхать.... - тема закрыта.
вы еще засранцы помощи попросите у правительства в период когда сама буба через маску анализы сдает....
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