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 Общественные организации потратили на избирательные кампании Зеленского и "Слуги народа" 5,3 млн грн, - движение "Чесно". ИНФОГРАФИКА

Партия "Слуга народа" и кандидат в президенты Владимир Зеленский с помощью подконтрольных своим однопартийцам общественных организаций профинансировали свои избирательные компании на совокупную сумму в 5,3 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные исследования общественного движения "Чесно", информирует Цензор.НЕТ.

"Ряд журналистских расследований показали, что у партии "Слуга народа" были проблемы со сбором средств на избирательные кампании. Заключались они не столько в отсутствии денег, сколько в том, через кого эти средства заводили на официальные счета. "Слуга народа", как и "Оппоблок", использовала ОО (общественные организации. - Ред.) и для прямого финансирования, и для сокрытия расходов", - говорится в расследовании журналистов "Чесно", опубликованном в четверг.

Согласно данным расследования, две общественные организации - "Лига волонтеров" и "Команда Зе" - перечислили средства в избирательный фонд "Слуги народа" и Зеленского.

Общественные организации потратили на избирательные кампании Зеленского и Слуги народа 5,3 млн грн, - движение Чесно 01

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19, - Bihus.Info. ФОТО

В марте 2019 ОО "Лига волонтеров" перечислила партии 2 млн грн. Эти средства направили на избирательную кампанию Зеленского. Общественную организацию основали за три месяца до этого, она также зарегистрировала в Центральной избирательной комиссии 1900 наблюдателей на выборах президента.

Руководителем и одним из основателей "Лиги волонтеров" является Елена Констрийчук, однофамилица кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" (№140 в списке) и члена Высшего совета партии Сергея Констрийчука. В "Чесно" предполагают, что она может быть супругой или сестрой претендента на мандат.

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На 3,3 млн грн партию "Слуга народа" профинансировала также ОО "Команда Зе", учредителями которой являются первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и народный депутат Михаил Крячко.

Верифицированным плательщиком за рекламу со страницы "Команда Зеленского" была отмечена ОО "Команда Зеленского" (согласно реестру, ее соучредителем является Михаил Федоров), а в информации о рекламодателе приведены адрес электронной почты: fedorov@ze2019.com.

"Согласно данным библиотеки рекламы, которые проанализировало движение "Чесно", общая сумма расходов партии и ее кандидатов на рекламу в Facebook и Instagram достигает $540 тыс или более 14 млн грн (с 1 июня по 19 июля 2019 года). Часть этих расходов приведены в отчетах мажоритарщиков от "Слуги народа". Однако большей доли расходов на рекламу и мажоритарщиков, и в пользу партии в отчетах не показано", - говорится в расследовании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188012
 
 
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Мне очень понравилось , как расцийсское медиаиздание СТРАНА однажды выпустила статью- Порошенко ТАЙНО сегодня вечером прибыл в Украину..
.
Тайно покинуть --куда не шло ......
.
Но ..
.
?!.
.
НО ДЛЯ 3******-- СЕНСАЦЫЯ !
,
,
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Он столько раз за год "тайно" ездил туда - обратно, что я уже со счета сбилась сколько таких сенсаций было.
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безсеребренники ?
благотворители ?
АГА
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73% не вірять, що Зе порушував закони!
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лох ніколи не визнає, що його лоханули.
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Уже давно не 73%. Многие из тех, кто знаю точно, что голосовали за него, сейчас ругают матом и его и что удивительно, себя тоже. А год назад шли под лозунгом - Хуже не будет.
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это очень даже смешная сумма, на бигморды даже не хватить расклеять по всем городам, затраты на такие выборы десятки, а то и сотни миллионов американских гривен.
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фінансували ще місцеві князькі.
звісно, задля преференцій собі.
не знаю, як народ не прошарив черговий кидок ...
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Які ж вони "опчєствєнниє", якщо займаються політичною діяльністю?
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Лікуючий Лікар@atom_mono84 22 ч

Говорять сьогодні 100 днів, як до нас прийшов COVID-19.
Погодьтесь, навіть коронавірус за 100 днів зробив більше ніж наш неЛох президент.
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По ходу відома дата закінчення карантину....Общественные организации потратили на избирательные кампании Зеленского и "Слуги народа" 5,3 млн грн, - движение "Чесно" - Цензор.НЕТ 6147
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