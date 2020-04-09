 Рядом с арсеналом боеприпасов в Калиновке на Виннитчине ликвидирован пожар, - Генштаб. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "8 апреля в 15.30 военнослужащими на территории Государственного предприятия Калиновское лесничество, примерно в 700 м от территории военной части, где хранятся боеприпасы, было обнаружен очаг пожара.

К тушению немедленно привлекли три пожарных расчета на пожарных автомобилях и инженерную машину разграждения ИМР2.

Благодаря оперативным и умелым действиям сил и средств пожарно-спасательного подразделения воинской части А1119 огонь был быстро потушен и недопущено проникновения огня на техническую территорию хранения боеприпасов.

Военные пожарные неоднократно проявляли смелость, мужество и героизм при тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий как на военных, так и на гражданских объектах".

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