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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11988) чиновник (1408) Немчинов Олег (3)

 В правительстве около 60% персонала перешли на удаленный режим работы - министр Кабмина Немчинов

В секретариате Кабмина и в министерствах около 60% персонала перешли на удаленный режим работы в связи с карантином.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"В секретариате Кабинета министров Украины 60% персонала уже несколько недель работают в удаленном режиме. Это люди, которые обеспечивают аналитическую работу, обеспечивают работу, которая не требует непосредственного присутствия на рабочем месте в течение целого дня. Это люди, которые находятся в зоне риска (инфицирования коронавируса - ред.)", - сказал он.

Министр отметил, что секретариат "справляется" тем штатом, который остался на рабочих местах.

"Насколько я понимаю, в министерствах и других центральных органах исполнительной власти плюс-минус одинаковая ситуация", - добавил Немчинов.

Он также рассказал, что в нынешних условиях правительство работает в режиме "селектор по селектором", то есть большое количество селекторных совещаний вместо непосредственных встреч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацагентство госслужбы рекомендует предоставить возможность достигшим 60 лет госслужащим работать удаленно

Источник: https://censor.net.ua/n3188009
 
 
 Топ комментарии
 
Знаем мы эту удаленную работу - сидят в трусах перед телевизором и смотрят Netflix В правительстве около 60% персонала перешли на удаленный режим работы - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 4022
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и шо, конвертики им теперь отсылают исключительно по электронной почте?
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Типа до карантина они работали не покладая рук.
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работал я на госе, там если 60% не прийдёт, вообще ничё не поменяется
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Официально можно ничего не делать за вознаграждение
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Та там вони можуть взагалі не працювати! В правительстве около 60% персонала перешли на удаленный режим работы - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 9484 Наслідки "шаленого принтеру" вже видно навіть не придивляючись! От би всі вони пішли на карантин!
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Если суммировать всю информацию за эти месяца о поездке ВЕЛИКОГО ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОСТи в О6МАН.
.
Можно прийти к выводу , что его спонсировали--
.
Шейх О6сана ,
.
Теща 3енелейсского ,
.
МИД Украины.
.
Медведчук и .
.
ПАТРУШЕВ.
.
Короче все понимножку СКИДЫВАЛИСЬ.
.


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Знаем мы эту удаленную работу - сидят в трусах перед телевизором и смотрят Netflix В правительстве около 60% персонала перешли на удаленный режим работы - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 4022
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от, як би зелена херня пішла на віддалений режим роботи - і не повернулась
краще ніхто, ніж воно
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