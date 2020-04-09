 Побывавший в российском плену МБАК "Никополь" после ремонта спущен на воду в Николаеве, - Укроборонпром. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Ремонтные работы на "Вышгороде" были закончены даже раньше запланированного, а на катере "Никополь" они на финальной стадии, оба катера спустили на воду одновременно", - сообщил директор завода Валерий Калашников.
На обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска.
На МБАК "Никополь" продолжается восстановление электросистем и электрооборудования, работы будут завершены до конца месяца, сообщили на предприятии. МБАК "Вышгород" уйдет с акватории завода в ближайшее время.
Напомним, МБАК "Никополь" был захвачен россиянами в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь", вместе с другим бронированным катером и рейдовым буксиром.
МБАК "Никополь" вместе с однотипным катером "Вышгород" зашли на ремонт на Николаевский судостроительный завод в конце февраля 2020 г.
Корабль ВМС Венесуэлы затонул
после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем
Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).
Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул». - https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/?fbclid=IwAR0swAefpRWEL9lEi_NjHUbsRZM-HkpBP-7PZ-s5pkpKNah37rCBn2720fM
Цікаво, а такі заголовки Толік Шарій їм підказує?