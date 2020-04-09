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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2377) Коломойский (1341) поправки (57) Гетманцев (55)

 "Каждую поправку мы рассматривать не будем", - глава налогового комитета ВР Гетманцев об "антиКоломойском" законе

Огромное количество поправок означает, что депутаты пытаются затянуть рассмотрение законопроекта о запрете возвращать национализированные банки бывшим собственникам.

Об этом глава комитета ВР по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил "Экономической правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Значительное количество поправок - это поправки, направленные на то, чтобы затянуть принятие "антиКоломойского" законопроекта", - сказал он.

"Я надеюсь на то, что каждую поправку мы рассматривать не будем. Возможно мы пойдем постатейно, возможно, другим образом, но будем придерживаться регламента", - сказал нардеп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отмена рынка земли и правок к законам о ФОПах, пересмотр медреформы, - нардеп Поляков назвал условия отзыва части поправок к "антиКоломойскому" законопроекту

Он уточнил, что сценарий "постатейно" предусматривает голосование за группу поправок к конкретной статье, а не отдельно каждой поправки.

При этом он добавил, что спрогнозировать, как проект закона пройдет комитет и сессионный зал - сложно.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Также на Цензор.НЕТ: Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

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Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3188006
 
   
 Топ комментарии
 
Да просто нужно арестовать тех депутатов , что внесли столько поправок - Это мошенничество ..А потом спокойно принять антиКаламойский закон ,а потом спокойно арестовать Каламойского ,Дубинского ,Бужанского и в тюрьму . Всё конфисковать у этой банды ОПГ .
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Якщо не будете розглядати поправки, то порушите регламент і закон буде прийнято нелегітимно.
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tZE inform
В законопроект о банках внесено 16 813 поправок. Для простого оглашения и голосования потребуется 93 часа 24 минуты. Если их из зала не выпускать и не давать жрать и пить скорость значительно повысится. (ПО СЛУХАМ за каждую поправку дают 100 баксов) Пусть отрабатывают!
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Якщо не будете розглядати поправки, то порушите регламент і закон буде прийнято нелегітимно.
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там большинство поправок подано с нарушением регламента.на комитетах отклонят их и все.
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Закон, при котором суды не имеют права рассматривать дела по банкам - уже не легитимный! Ни в одной стране мира такого нет!
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Да просто нужно арестовать тех депутатов , что внесли столько поправок - Это мошенничество ..А потом спокойно принять антиКаламойский закон ,а потом спокойно арестовать Каламойского ,Дубинского ,Бужанского и в тюрьму . Всё конфисковать у этой банды ОПГ .
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а вот за это надо проголосовать... сначала...или пофиг !
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Як на мою думку, то це озвучена передумова для того, щоб визнати прийнятий закон таким, що прийнятий з порушенням законодавства та подальшого його скасування... Бєня своє втрачати не збирається...
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для етого Вокер нужен был, шо бы понять шо те все поправки ето парикмахеско- радовский зеленый треш?

ну ну - гуляйте дальше в свои радовские шашки...
нашли визажисты себе забаву над станой поглумится...
а мы шо? - согласные мы.
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