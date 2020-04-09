 "Каждую поправку мы рассматривать не будем", - глава налогового комитета ВР Гетманцев об "антиКоломойском" законе

Об этом глава комитета ВР по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил "Экономической правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Значительное количество поправок - это поправки, направленные на то, чтобы затянуть принятие "антиКоломойского" законопроекта", - сказал он.
"Я надеюсь на то, что каждую поправку мы рассматривать не будем. Возможно мы пойдем постатейно, возможно, другим образом, но будем придерживаться регламента", - сказал нардеп.
Читайте на Цензор.НЕТ: Отмена рынка земли и правок к законам о ФОПах, пересмотр медреформы, - нардеп Поляков назвал условия отзыва части поправок к "антиКоломойскому" законопроекту
Он уточнил, что сценарий "постатейно" предусматривает голосование за группу поправок к конкретной статье, а не отдельно каждой поправки.
При этом он добавил, что спрогнозировать, как проект закона пройдет комитет и сессионный зал - сложно.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Также на Цензор.НЕТ: Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.
Читайте также: Каждый гражданин Украины уже заплатил 17 тыс грн бывшим владельцам банков, - Милованов
Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
tZE inform
В законопроект о банках внесено 16 813 поправок. Для простого оглашения и голосования потребуется 93 часа 24 минуты. Если их из зала не выпускать и не давать жрать и пить скорость значительно повысится. (ПО СЛУХАМ за каждую поправку дают 100 баксов) Пусть отрабатывают!
ну ну - гуляйте дальше в свои радовские шашки...
нашли визажисты себе забаву над станой поглумится...
а мы шо? - согласные мы.