 "Каждую поправку мы рассматривать не будем", - глава налогового комитета ВР Гетманцев об "антиКоломойском" законе

Об этом глава комитета ВР по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил "Экономической правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Значительное количество поправок - это поправки, направленные на то, чтобы затянуть принятие "антиКоломойского" законопроекта", - сказал он.

"Я надеюсь на то, что каждую поправку мы рассматривать не будем. Возможно мы пойдем постатейно, возможно, другим образом, но будем придерживаться регламента", - сказал нардеп.

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Он уточнил, что сценарий "постатейно" предусматривает голосование за группу поправок к конкретной статье, а не отдельно каждой поправки.

При этом он добавил, что спрогнозировать, как проект закона пройдет комитет и сессионный зал - сложно.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

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Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.