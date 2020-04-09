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Все про:нефть (1499) цены (2130) ОПЕК (73)

 Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ на видеоконференции в четверг согласилась сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день. РФ также согласилась на значительные сокращения добычи нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

"Главные производители нефти согласились сократить объем производства, поскольку члены коалиции ОПЕК+ преодолели разногласия с целью восстановить рынок после воздействия пандемии", - говорится в сообщении.

Соглашение государств ОПЕК+ и более широкой группы стран, которая включала бы США, имеет решающее значение для восстановления цен на нефть, которые достигли 18-летнего минимума. Не только нефтяные компании, но и целые нефтезависимые экономики требуют восстановления цен на рынке, чтобы сбалансировать свои бюджеты.

В пятницу президент США Дональд Трамп может дать ответ относительно присоединения США к соглашению ОПЕК+.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной

Источник: https://censor.net.ua/n3188005
 
 
 Топ комментарии
 
Россия согласилась снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки Напомню, еще 6 марта, когда РФ устроила демарш и вышла из сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия требовала от Москвы снизить добычу всего на 0,3 млн баррелей

- США вне сделки Ну, как вам, пабедители?
Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки - Цензор.НЕТ 5884
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хуйлу это не поможет,вроде на -1.6 миллиона в день нагнули козломордию
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***** это не поможет,вроде на -1.6 миллиона в день нагнули козломордию
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Есть где прочитать, или это пока слухи?
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Проблема в тому, що рашка ніколи не притримувалася домовленостей щодо зменшення видобутку.
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Хех , справді , ординцям на договори плювать. Так і цього разу будуть "втіхушку" розсовувати нафту з різних місць видобутку...
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это да,но думаю сейчас не то время,когда можно на.бывать
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«В конечном итоге размер шока спроса просто слишком велик для скоординированного сокращения предложения», - заявили аналитики Goldman Sachs в четверг.
После встречи ОПЕК + министры энергетики стран «большой двадцатки» должны встретиться в пятницу.
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В статье нет данных кто на сколько уменьшит добычу. Откуда цифра в 1.6 млн. баррелей? (Не сарказм, просто интересно).
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еще договариваются,окончательно узнаем ,видать ,завтра
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Но ты уже написал за -1.6 млн. как о свершившемся факте? Я конечно надеюсь, что так оно и будет, но все же...
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Новость из РФ.
Еще не достигли. Там условие - сокращение добычи в США.
Запасаемся попкорном.
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1.6 миллиона в день - это крайне мало для бензоколонки.
Вот если бы миллиарда...
Надеюсь, вы перепутали, и там миллиарды вместо миллионов.
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Так бюджету бензоколонки при любых раскладах кранты
Если она не снизит добычу - цена на нефть будет около плинтуса, соответственно бюджету кранты
Если сократит добычу на условиях саудитов на 1,5 миллионов баррелей, до опять же бюджет недополучит миллиарды долларов и ему кранты
Это называется много ходов очка Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 3054
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Дело в том что ********* выгоднее продавать меньше но по большей стоимости чем много и себе в убыток. К тому же ********* ни насекунду не будет придерживаться никаких договоренностей. Особенно когда все нефтехранилища и танкеры уже завалены нефтью
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но ожидаемо Нефть уже некуда помещать на хранение. Не выливать же её в море
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Тепер росії можна порадить триматися, але грошей нема😁
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Я думаю, не очень. Цена поднялась,но продать ещё надо, а рынок почти переделен.
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мдааа.. тока от того везения, задница у кацапов долго болит..
Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 9168
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Кацапія в будь якому випадку захоче всіх надуть і не зменшить видобуток. Значить ціни знову впадуть
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Остаётся вопрос, когда кремлевское Х. сново кинет шейхов?
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А кому нефть сейчас особо нада? Все по домам сидят.
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Фигово... Опять путлера спасают... А погибать будут простые сирийцы, венесуэльцы и наши патриоты... (с) десь з тирнету. От же ж курви!
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Россия согласилась снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки Напомню, еще 6 марта, когда РФ устроила демарш и вышла из сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия требовала от Москвы снизить добычу всего на 0,3 млн баррелей

- США вне сделки Ну, как вам, пабедители?

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Интересно, сколько млн они будут продавать. Если их доля на рынке снизится, то даже повышение цены на нефть особо не поможет
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Друже, где про это можно прочитать? А то больше похоже на выдачу желаемого за действительное. На рос СМИ пока только хвалебные оды поют, мол они всех нагнули. А так хочется надеяться, что Россию нагнули.
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Картинка зачет! Но в гугле ВООБЩЕ нет цифр по уменьшению конкретными странами объемов добычи. Смотрел на трех языках . Если не влом, то скинь где нашел, буду благодарен.
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Если не ошибаюсь, то превышение предложения над спросом сейчас около 20 млн б/с - 3 млн б/с это как мертвому припарки, небольшая отсрочка перед заполнением хранилищ Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 7529
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Странно было бы , читать на кацапСМИ что нибудь другое .. Саудиты добивались от паРаши одного - снижения добычи , и похоже своего добились . Очередной раз хутин отсосал у арабского шейха ,, хиба ж это не пабьеда вяликих . ?? Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 1684 .
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похер на это решение, саудиты нам вреда не делают, а именно они и американские сланцевики, замещают кацапскую нефть в европе и китае.
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и кто такой трамп ? тут явно Рейгана не хватает .
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Цена на фьючерсы нефти Brent после рывка на этой новости до 36.30 д/бар. снова вернулась к цене 33.40 долл./барр. Договоренности по сокращению добычи рынками отыграны. Азиаты ночью еще цены немного поднимут покупками и всё.
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Чого це погана новина? Каци значно зменшать видобуток- це втрати. Вони ж у бюджет вбивали не лише ціну жижи а і прогназовані обсяги видобутку!
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Кацапам это не поможет , и праздновать пабьеду рановато ,, так как они будут вынужденны сократить добычу . Тоесть поступления в их бюджет не увеличатся . Или - не слишком увеличатся . Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки - Цензор.НЕТ 7501 .
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Ты же ето не серьезно? Ты же не веришь что ***** сократит добычу и будет соблюдать договоры?
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А куды ему деваться . У шейха в руках кран ,, только Вова начнёт капризничать , тот открутит снова . Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 2214 . У русьге нема выбора ,, шейхи об них вытирают ноги как хотят .
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Особого улучшения мокшам не обломится - не забываем о падении спроса из-за эпидемии. Плюс дыру в бюджете они уже получили такую, что ***** спрятался и не вылезает из норы. Да и Штаты пока не торопятся идти навстречу 😊
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Трамп спас ***** в очередной раз. Все что нужно знать о реальном мировом заговоре. Точно так же жиды торговали и финансировали Гитлера в то время когда тот сжигал их сородичей миллионами в печах.
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Только зря надеятся что ***** сократит добычу. Хотя я сомневаюсь что там сидят такие тупые что верят *****. Скорее всего ***** хорошо забашлял Трампу и другим ******* влиятельных государств
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Чтобы сжигать миллионами, Гитлеру нужно было построить десятки тысяч крематориев в концлагерях. Человеческое тело очень плохо горит и в современных крематориях, и требует большого количества топлива. Посмотрите, сколько тел больных на короновирус, сжигают за сутки крематории целых городов в Италии, там максимум до 25 тел за сутки.
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Я лучше думал за саудитов, как за более умных людей. А московиты скоро опять их кинут. Со смачным харчьком им в лицо.
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Саудиты знают, что торговля нефтью через некоторое количество лет свернется, пока проблема лишь в новом аккумуляторе, который должен быстро заряжаться и на одном заряде которого можно проехать до 1000 км или на двигателе, работающем на водороде.

Они, если не ошибаюсь после 2030-го года, собственно и не очень планируют торговать нефтью.
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Кризис продолжается а цены на нефть продолжат падать.
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Да и не факт, что даже такое снижение добычи поможет. Саудиты всех переиграли. Сами по факту снизили относительно немного, а всех остальных нагнули. Да и надолго ли все эти снижения? И будет ли их кто-то соблюдать? Скорее всего нет. Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 3283
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Саудиты снижают от теперешней добычи или от той, что была до выхода России из сделки?
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РАБссии кранты,мало того что по 10 баксов не брали даже китайцы,с чего вы взяли что будут покупать по 40 за бокал? Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 8067
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Китай не берет по причине договоренности с Трампом, о поддержании санкций против РФ, за аннексию украинских территорий.
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чем он сын ишака и вшивой верблюдицы переиграл ему сокращать добычу - ушатать месторождения Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 4897 а новых не разведали и не освоили Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 4897
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Явный сговор, с целью увеличения стоимости продукции. И где Антимонопольные комитеты?
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Плохо вы знаете принца всея Саудитов Салмана. Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 2743хитрый Чувак знает что делает
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Зря надеются, что Трамп присоединится к соглашению ОПЕК+. Частным нефтедобывающим компаниям он не указ, а кроме того, картельные соглашения в США преследуются по закону и преследуются жестко.
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Напомните мне, когда с Лаптестан выполнял договора?
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В 17-30 цена подскочила примерно на 10%, но через пару часов вернулась до 33 (за Брент) и пока продолжает падать.
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РФ погодилась,та країни ОПЕК поставили її раком та вона й "погодилась". Путлер підітрись. Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 6558
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угу, рф на 1.6, саудиты на 4, но таки надо убедить трампа, если не присоединится - то толку нет, смысл одним резать что другие наращивали ? проще держать цену низкой и гробить всех, у кого добыча нерентабельна
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Вопрос: "А что может сделать Трамп, чтобы принудительно ограничить добычу нефти в США"?
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клоун-Трамп всырается - напрягает арабов чтобы они с подельником договаривались...

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Сейчас смотрю марка брэнд онлайн 32,72...РАБссия встаеть с кален Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 7375СкреПОНОСсия это не только поп Гундяй и плешивый Хмырь... Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу - Цензор.НЕТ 7375
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Та нічого страшного, Зараз справа навіть не в ціні, які об'єми купуватимуть ??У нас автобани напівпорожні, автiвки стоять під хатами на приколі і ніхто нікуди не їздить ,всі на карантинi сидять
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Вот именно, законы рынка никто не отменял и спрос, если его нет, никакими соглашениями не поднимешь.
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еще не было такого чтобы кацапы не обманули, договора с кацапами не стоят бумаги на которой написаны или подписаны
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Бензоколонку сейчас может спасти, и то на время, серьезное сокращение бюджета
Сегодня в мире уже нет того спроса на нефть, поэтому и цены высокой не будет и объемов уже прежних не будет.
Аналогичная ситуация и с газом.
Поэтому у ***** выход сейчас один - значительно сократить расходы государства, урезать социалку своим рабам и наедятся, что крестные не взбунтуют, ну или по крайней мере не сразу.
Ну, а для нас это окно возможностей
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Бюджет РАБссии сверстан на 42 доллара за бочку...,не трудно подсчитать сколько потеряли СкреПОНОСцы половцы за месяц

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42 это цена
Также в бюджете заложен и объем, который сегордня неврзможно реализовать физически
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Ща цены на заправках назад вернут на уровень февраля
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