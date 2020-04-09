 Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

"Главные производители нефти согласились сократить объем производства, поскольку члены коалиции ОПЕК+ преодолели разногласия с целью восстановить рынок после воздействия пандемии", - говорится в сообщении.

Соглашение государств ОПЕК+ и более широкой группы стран, которая включала бы США, имеет решающее значение для восстановления цен на нефть, которые достигли 18-летнего минимума. Не только нефтяные компании, но и целые нефтезависимые экономики требуют восстановления цен на рынке, чтобы сбалансировать свои бюджеты.

В пятницу президент США Дональд Трамп может дать ответ относительно присоединения США к соглашению ОПЕК+.

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