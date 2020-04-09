 Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.
"Главные производители нефти согласились сократить объем производства, поскольку члены коалиции ОПЕК+ преодолели разногласия с целью восстановить рынок после воздействия пандемии", - говорится в сообщении.
Соглашение государств ОПЕК+ и более широкой группы стран, которая включала бы США, имеет решающее значение для восстановления цен на нефть, которые достигли 18-летнего минимума. Не только нефтяные компании, но и целые нефтезависимые экономики требуют восстановления цен на рынке, чтобы сбалансировать свои бюджеты.
В пятницу президент США Дональд Трамп может дать ответ относительно присоединения США к соглашению ОПЕК+.
но еще не ясно
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-opec/saudi-russia-move-closer-to-record-oil-cut-deal-sources-idUSKCN21R00R
После встречи ОПЕК + министры энергетики стран «большой двадцатки» должны встретиться в пятницу.
Еще не достигли. Там условие - сокращение добычи в США.
Запасаемся попкорном.
Вот если бы миллиарда...
Надеюсь, вы перепутали, и там миллиарды вместо миллионов.
Если она не снизит добычу - цена на нефть будет около плинтуса, соответственно бюджету кранты
Если сократит добычу на условиях саудитов на 1,5 миллионов баррелей, до опять же бюджет недополучит миллиарды долларов и ему кранты
Это называется много ходов очка
- США вне сделки Ну, как вам, пабедители?
Они, если не ошибаюсь после 2030-го года, собственно и не очень планируют торговать нефтью.
Сегодня в мире уже нет того спроса на нефть, поэтому и цены высокой не будет и объемов уже прежних не будет.
Аналогичная ситуация и с газом.
Поэтому у ***** выход сейчас один - значительно сократить расходы государства, урезать социалку своим рабам и наедятся, что крестные не взбунтуют, ну или по крайней мере не сразу.
Ну, а для нас это окно возможностей
Также в бюджете заложен и объем, который сегордня неврзможно реализовать физически