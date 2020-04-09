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 В базе полиции около 50 тысяч граждан, которые должны находиться на обсервации, - Клименко

Полиция проводит разъяснительную работу и контролирует места пребывания украинцев, находящихся на самоизоляции, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Клименко заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Руководитель Нацполиции рассказал, что правоохранители в настоящее время обеспечивают охрану 74 заведений – и медицинских, и мест обсервации.

По его словам, проблемы, которые изначально были с обсервацией людей, вернувшихся из-за границы, были вызваны ненадлежащей организацией. "Тогда постановление Кабмина было только принято, людям еще не успели ничего объяснить, полиция объясняла уже по ходу", - сказал Клименко.

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Он подчеркнул, что все сбежавшие из мест обсервации, которых было немного, туда возвращены.

"Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины", - сказал глава Нацполиции.

Он сообщил, что всего в Украине определены более 250 мест обсервации. "Сейчас определяются места принудительной обсервации для граждан, которые возвращаются из-за границы", - сказал Клименко.

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По словам Клименко, сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньшее количество людей, чем вначале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тыс. украинцев и иностранцев.

"На пограничном контроле у этих людей брали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносились в информационный портал Нацполиции. На сегодня более 50 тыс. чел. находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении", - рассказал глава Нацполиции.

При этом он обратил внимание, что полицейские по телефону общаются с украинцами на самоизоляции, объясняя необходимость таких мер ради сохранения их собственного здоровья и здоровья окружающих. "Сейчас намного легче (убедить в необходимости самоизоляции), уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории",- подытожил Клименко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188000
 
 
 Топ комментарии
 
Плануйте збільшувати базу за рахунок своїх співробітників та такої кількості голодних та злих громадян, яких ви не зможете стримати.👻
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Браслетів на всіх не вистачить. Пропоную ламати одну ногу і заборонити користуватися милицями.💃
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Остальным на необязательной самоизоляции. Мы очень надеемся что это будут сознательные граждане контроль вести не будем. Не подведите, будьте ЧАЛАВЕКАМИ В КОНЦЕ КОНЦОВ!
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то вам всі поліцейські світу заздрять, що у вас є така база!
можна вам нічого не робити, тільки розповідати з телевізора, коли буде пік епідемії в Україні
а поліцейську роботу ви вже провалили
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А ЩЕНКИ СОБАКОВА УМЕЮТ СЧИТАТЬ? ИЛИ АРИФМЕТИКА НЕ ДОСТУПНА ИХ ПОНИМАНИЮ?
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зачем обсервировать когда завезли уже 150 тыщ
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слово "должни" означає, що в поліції і гадки не мають, чи самоізолювалися ці люди, чи ні
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що в поліції і гадки не мають, чи самоізолювалися ці люди, чи ні

Отоим делать нечего, как чихи считать!

Побудьте час вы в милицейской шкуре,
Вам жизнь покажется наоборот,
Давайте выпьем за тех,кто в МУРе,
За тех кто в МУРе никто не пьет... В.Высоцкий
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Це ті, що зара в Україну прибувають, а ті, що завезли кількома тижнями раніше? Всьо, хрест на них?.. Ну і на решті українців....
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Полиция проводит разъяснительную работу и контролирует места пребывания украинцев, находящихся на самоизоляции,Источник: https://censor.net.ua/n3188000

Полиции надо доплачивать за вредность во время карантина ,а СБУ за выполнение работы МВД,а за безопасность Украины беспокоится не стоит- все продано!...
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Браслетів на всіх не вистачить. Пропоную ламати одну ногу і заборонити користуватися милицями.💃
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Плануйте збільшувати базу за рахунок своїх співробітників та такої кількості голодних та злих громадян, яких ви не зможете стримати.👻
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Усьо путьём !!! Народ на обсервації - влада на обсерації. Кожному своє...
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От только влада занимается обсирацией вас и нас с вами.
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Самая простая обсервация у 416 моряков "Теодора Рузвельта" в США. А куда сбежишь?
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Да я вас умоляю. Никакая постанова от фигляра и шмыгаля не выше Конституции. Есть НС? Нет. Значит согласно Конституции гуляйте малята хлопчики и девчата хоть парком, хоть лесом, хот тротуаром.
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У базі поліції близько 50 тисяч громадян, які мають перебувати на обсервації, - Клименко - Цензор.НЕТ 1533

Cингaпyp зaдaвил кopoнoвиpyc зa 20 днeй! Hи oднoгo yмepшeгo. Бpoшeны были вce cилы.
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