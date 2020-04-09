 Шмыгаль по селектору обсудил с мэрами и главами ОГА поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный квартал.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.

"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что работа по подготовке изменений в Госбюджет находится на финальной стадии и надеется, что на следующей неделе Верховная Рада его поддержит.