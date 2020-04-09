 Шмыгаль по селектору обсудил с мэрами и главами ОГА поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный квартал.
"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.
"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - отметил премьер-министр.
Шмыгаль сообщил, что работа по подготовке изменений в Госбюджет находится на финальной стадии и надеется, что на следующей неделе Верховная Рада его поддержит.
Какой пик, когда этот грипп слабее птичьего?Даже карантин не надо было вводить.
Спрашивается,для чего надо было вводить карантин,чтоб из него выходить?
Наверно чтоб маски продать, на тестах что-то иметь. Другого не придумаю...