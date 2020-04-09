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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Шмыгаль по селектору обсудил с мэрами и главами ОГА поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с городскими головами и руководителями ОГА. Основным вопросом, которые обсудили на совещании - поэтапный выход из карантина и постепенное восстановление экономики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный квартал.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что совместными усилиями всех уровней властей удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему.

"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - отметил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что работа по подготовке изменений в Госбюджет находится на финальной стадии и надеется, что на следующей неделе Верховная Рада его поддержит.

Источник: https://censor.net.ua/n3187998
 
 
 Топ комментарии
 
Приберіть злочинних маланців...Нехай чухають Сарам...
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ну слабее,так слабее...удачи тебе.небось пойдешь йайца святить на пасху? Шмыгаль по селектору обсудил с мэрами и главами ОГА поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики - Цензор.НЕТ 8047
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та вы хоть пика заболевания дождитесь уже...дилетанты.
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Приберіть злочинних маланців...Нехай чухають Сарам...
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та вы хоть пика заболевания дождитесь уже...дилетанты.
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та вы хоть пика заболевания дождитесь уже...дилетанты

Какой пик, когда этот грипп слабее птичьего?Даже карантин не надо было вводить.
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ну слабее,так слабее...удачи тебе.небось пойдешь йайца святить на пасху? Шмыгаль по селектору обсудил с мэрами и главами ОГА поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики - Цензор.НЕТ 8047
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А как понять что он уже наступил? При нашей медицине.
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Товарищ даже не понимает, что это не грипп
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Обсуждай, не обсуждай...Економіці вже край.
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поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики

Спрашивается,для чего надо было вводить карантин,чтоб из него выходить?
Наверно чтоб маски продать, на тестах что-то иметь. Другого не придумаю...
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Главное стадо запугать, а потом уже делай с ним все что хочешь.
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Удачи Я бы рекомендовал утроить тренинги по написанию заявлений на увольнение. Эти люди вообще не понимают что происходит....
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Вот это вошли в карантин. А выйдут ли? Что-то не верится.
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необходима всеукраинская забастовка, пусть олигархи раскошеливаются ...
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