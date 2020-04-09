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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4461) ВР (24763) госбюджет (768) внеочередное заседание (106) Качура (40)

 Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура

Депутаты Верховной Рады договорились о том что внеочередное заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля, в 12:00.

Об этом народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предварительно мы с коллегами договорились, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00", — сказал Качура.

Депутат заявил, что, помимо законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, на внеочередном заседании парламента необходимо утвердить программу деятельности правительства, а также отклонить 13 постановлений об отмене законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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"Мы выносим на голосование в понедельник, насколько мне известно, только один закон — "Об изменениях о государственном бюджете", — добавил Качура.

Источник: https://censor.net.ua/n3187997
 
 
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По банковский законопроект уже и не заикаются. Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9852
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Каждое изменение в бюджет - это проявление неспособности спланировать что-либо на непродолжительный срок. Т.е. неорганизованность.
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По банковский законопроект уже и не заикаются. Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9852
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Каждое изменение в бюджет - это проявление неспособности спланировать что-либо на непродолжительный срок. Т.е. неорганизованность.
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Саудиты своего добилися, не нервничай так.
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Уряд ще не має програми своєї діяльності? Як же ви голосували за такий уряд?
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Только собраться должно обязательно все 420 ваших рыл!
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Антикризисный менеджмент???
В ясельной группе детского сада... Тьфуууу!!! Кабмина про такое и не слышали...
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От на це і карантин потрібен, щоби одним пострілом двох зайців. І обнулення економіки і немає закону про банки. Все за заповітом бенефіціара (яке чудове слово 2 в 1))
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На столько очевидно,что тупой власти и предложить нечего. Чего стоят ограниченные и архи однообразные эти видосики. А импотентной монобильшости,чтобы родить хоть что-то нужен срочно вызывать акушера зе. И тогда появится на свет что-то под названием *КАКАЯ РАЗНИЦА*. Все импотенты легко вздохнут и будут смотреть с восторгом на своего спасителя.И в будущем с молитвами и просьбами будут обращаться к нему,как к богу.
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А смысл этот закон принимать, если денег в казне нет!. Сначала закон о банках нужно принять, пославши все поправки регламентным комитетом. Получить поддержку МВФ, а затем уже пересматривать бюджет. *****, чем вы будите бюджет наполнять, дрочерами?
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