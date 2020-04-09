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 Общество, Здоровье
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 Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина в стране пройдет в атмосфере взаимопонимания и уважения друг друга: со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов.

Как переждает Цензор.НЕТ, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Клименко рассказал, что руководители МВД встречались с представителями Всеукраинского совета церквей для поиска оптимального подхода к празднованию.

"И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого", - рассказал глава Нацполиции.

По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека - если храм большой, и один человек - если церковь маленькая.\

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД обсудили со священнослужителями форматы проведения религиозных праздников во время карантина

Глава Нацполиции отметил, что полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви будут контролировать количество прихожан в помещении. "Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять",- заверил руководитель Нацполиции.

Клименко рассказал, что 19 апреля 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций между гражданами, недоразумений граждан с полицией.

"Если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям", - сообщил он.

"Надеюсь, нам всем хватит терпения и выдержки, чтобы не омрачать праздничные дни инцидентами", - резюмировал Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не больше 10 человек, и все в масках, - Минкультуры опубликовало рекомендации по пасхальным богослужениям

Источник: https://censor.net.ua/n3187996
 
 
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Почему?
У нас карантин или заигрывания с попами?
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Никакого Пэйсаха (исхода) не будет-карантин.Сидите дома.Моисей потом маякнет.
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Китай тоже не запрещал гулять на свой Новый год. Но ничего - справился, правда заразил целый мир.
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У попов совсем от жадности кадила сносит,после больниц ,церкви на втором месте по заражению людей.. Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8101
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Що за нахєр? Фанатики - це вже не громадяни України, а церква входить в список установ, діяльність яких критично необхідна?
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Як на мене, то, просто, не хочуть ускладнювати й без того напружену ситуацію в країні.
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парки им закрыть норм а эти рассадники закрыть-- "не имеем права"....
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маразм дійшов до того, що навіть порибалити вже не можна..... якийсь ідіот вніс в правила карантину заборону знаходитись на береговій лінії
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а почему собственно, если они угрожают национальной безопасности...?
Чем они лучше тех же атеистов перед Законом...?

Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Источник: https://censor.net.ua/n3187996
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а чєм фізкультурнікі хуже богомільних?
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Дай Боже, щоб потім силою не довелося тягти цих людей до лікарень... Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1080
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Краще,нехай,не рипаються! Якщо працюватимуть зі злочинцями будуть розумними
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Недавно один тут изгалялся, что в США так много заболевших из-за гомиков.
Но оказалось, что почему-то у негров слабый иммунитет и их косит больше.
Но вот у меня вопрос, на днях после тестирования глав попов Лавры, оказалось, что из 45 попов больше 30 заболевших короновирусом, но ведь они не негры, тогда кто?
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Но они и не гомики. Они просто пид*расы. Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7569
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Какие-то полумеры.Закройте на карантин-и всё.
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Не будьте идиотами- сидите дома на Пасху.
Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6824
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так почему же вы отлавливаете людей на улице????? на остров плыл вообще один, с кем кроме ментов он контачил? почему тогда одесского парня мордой в асфальт. ГДЕ ВАША ЛОГИКА?????????????? или, я мент и я решаю и страть на законы
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силой выводить не будут - будут стоять на выходе.
и каждый будет лихорадочно в башке умножаеть 17000гр на кол-во вышедших.
сидите дома, хлопцы...
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