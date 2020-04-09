 Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности"
В сообщении отмечается: "Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирус, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вируса.
Лидер "Европейской Солидарности" сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.
Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность лично Петра Порошенко и политической партии "Европейская Солидарность" по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине.
Петр Порошенко и Северин Шван договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующую координацию".
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Выходим из ситуации с помощью меценатов и волонтеров
300 тис. паковань "Таміфлю" зваляться нам з неба
Сьогодні вночі у Борисполі голова Секретаріату президента Віра Ульянченко зустріне літак зі значною партією швейцарського препарату "Таміфлю", повідомляє УНІАН. Місячна норма споживання препарату для всієї України о 1 годині ночі повинна бути дославлена в Україну зі швейцарського міста Базель. Обіцяють, що ціна на єдині ліки, що допомагають у боротьбі зі свиним грипом, буде не вищою 67 гривень за паковання. (Цікаво, як бути з усталеною в ажіотажі ув київських аптеках ціною в 500-800 грн.? - Ред.) Про це, за дорученням президента, вдалося домовитись безпосередньо з компанією-виробником "Хоффманн - ля рош" міністру закордонних справ України Петрові Порошенку. Тепер вантаж належить оперативно розмитнити і вже ранком почати розвезення "Таміфлю" в багатостраждальні західні області України.
(Тетяна Негода, Газета по-київськи, 02.11.2009)