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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС"

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил по телефону с главой всемирной фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности" 

В сообщении отмечается: "Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирус, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вируса.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность лично Петра Порошенко и политической партии "Европейская Солидарность" по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине.

Петр Порошенко и Северин Шван договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующую координацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая партия защитных костюмов для медиков, закупленных Фондом Порошенко, поступила в больницы ряда областей и города Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3187994
 
   
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Ой лучше не надо ,бо останемся без штанцив ... Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 7609
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ну да это же не банк бородатому вернуть и землю продать
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будеш сміятися, але кажуть, що при Пороху, навіть, Зєльонському жилося краще Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 9110
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Якби домовлявся нелох оманський - так і було б.
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Ля Рош наверное завуалированное Ля Рошен? Кто ж бенефициар интересно.
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горді зебіли повинні відмовитися від того, щоб їх тестували тестами компанії Ля Рош
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Тобі скрізь мариться Порох та Рошен? Тоді тобі до психотерапевта.
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Ну это ж надо так уметь. Организовать ПР, придти к власти на крови, угробить все чаяния народа, угробить медицину и стать народным хероем зомбированных прихильников.
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95 квартал багато домовився - за 10 днів зроблено 8 000 тестів, було обіцяно 10 мільйонів.
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Офис Зеленского прислал в качестве помощи больницам Одесской области 100 тысяч листовок по профилактике коронавируса.
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Останнє місце за рівнем тестування в Європі - це ганьба, половина з яких зроблено депутатам та міністрам.
Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 4837
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А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ УБЛЮДОЧНЫЙ МИНИСТР ЗДРАВОХРАНЕНИЯ?
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фоткается в кабинете и мебель заказывает
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Как неожиданно. Плюс от коллеги на фоне гадости, или все же что то есть правдивое?
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Зачем? Мог бы просто видосики записывать. Народ больше любит видрсики, чем реальные дела.
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Тада...что там то, что на днях очереные 3 самолета из Китая с тестами прилетели и уже заказаны и оплачены тесты украинского производства - это все "нереальные дела". Вот то, что Порошенко поговорил с кем-то по телефону - это реальные дела, однозначно.

Не понятно только, где в этой заказной статье обозначение РЕКЛАМА.
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Зебил ни на что не способен
Выходим из ситуации с помощью меценатов и волонтеров
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Это помощь больницам Одесской области от 95 квартала, т.е. от ОП. 100 тысяч шт. Вы думаете это маски? Х..вам! Это листовки по профилактике коронавируса. Как мама Римма бубочку учила, подтирай свое очко первой попавшей листовкой... и НАХАЛЯВУ.
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А ведь всего год назад в стране был какой-никакой президент, а не гундосый клоун. Хотя какая разница))
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дурик..был Президент с большой буквы..а ты и не понЯл,дурилка..
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Вовочку уверенно спускают в унитаз а скорее он сам себя спускает своими действиями
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А дерьмо ведь или в попе, или в унитазе. Все остальное - извращения.
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Ну добре, що хоч лебідь (шван), а не свиня (швайн)
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А чому не найвеличніший? Це ж міжнародна діяльність - один з обов'язків... Чи Порох за свої бабки домовляється, а оманський тіко за державні?
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має змогу, має досвід

300 тис. паковань "Таміфлю" зваляться нам з неба

Сьогодні вночі у Борисполі голова Секретаріату президента Віра Ульянченко зустріне літак зі значною партією швейцарського препарату "Таміфлю", повідомляє УНІАН. Місячна норма споживання препарату для всієї України о 1 годині ночі повинна бути дославлена в Україну зі швейцарського міста Базель. Обіцяють, що ціна на єдині ліки, що допомагають у боротьбі зі свиним грипом, буде не вищою 67 гривень за паковання. (Цікаво, як бути з усталеною в ажіотажі ув київських аптеках ціною в 500-800 грн.? - Ред.) Про це, за дорученням президента, вдалося домовитись безпосередньо з компанією-виробником "Хоффманн - ля рош" міністру закордонних справ України Петрові Порошенку. Тепер вантаж належить оперативно розмитнити і вже ранком почати розвезення "Таміфлю" в багатостраждальні західні області України.
(Тетяна Негода, Газета по-київськи, 02.11.2009)
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На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом. /Коломойский оценил свои активы в (всего лишь) $8 миллиардов 05.07.19
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Так у Коломойши железная отмазка - у него счета заблокированы - ему по 20 тыщ уе на месяц выделяют.
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ЗЄ,іди.Звільни місце Порошенку,який може справитись з ситуацією.
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У вас в Італії теж Зе не справляється?
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сектантам - аминь ! сделать -ку ! одеть цаку .
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Соя, можете дверные ручки в общественных туалетах вылизывать, Петя вам лякарство визёт на блатной кАзе Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 9157 ну шоп зебилам не достались!!!
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обсудили возможность - это новость такая?ещё расскажите сколько раз жиртрест за день пукнул и какого сорта розами от него запахло.
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