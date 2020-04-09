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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины заявляет о том, что досрочного завершения карантина не будет.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава. 

В сообщении отмечается: "Минздрав информирует:

Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни.

В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако, вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.

Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома.

К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры".

 Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ дало рекомендации по ношению маски: надевать чистыми руками, не сдвигать на шею и подбородок. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3187988
 
 
 Топ комментарии
 
Не законным карантином власти сознательно нарушают Конституцию.
Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.
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Украинская медицина встретила эпидемию в том же состоянии, в каком советская армия встретила фашизм. Но ничего. Ценой миллионов жизней фашизм был побеждён.
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Что несешь с собой, Апрель? Солнце, ручейки, капель,...?
Нет! Несу с собой я ужас, кашель, насморк, карантин.
Если ты уже простужен, оставайся ты один!
Сиди дома, не вылазя нА люди, хоть в маске ты.
А на улице коты, птички, зайки и кроты...
Лоси и олени, кони и тюлени... Мушки и букашки...
Только ты сидишь один, словно ты какашка).
Карантин ослабнет скоро! Май! Потом и лето!
А пока... сиди и думай: На фига всё это...
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Сомневаюсь, что всё закончится скоро. Зелёным нужно дотянуть до местных выборов. А вот что делать лично мне...
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Чють-чють не в рифму,но от души.
Можно и я:
"Ось сиджу на карантині-озвірів як та скотина,
Не проїхать ,не пройти-всюди бігають менти.
Щас загавкаю на них-на собак нема в них «книг».
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Что мне жрать, оставшись без работы, Кабмин не расскажет ?
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Не законным карантином власти сознательно нарушают Конституцию.
Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.
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Кушайте духовную пищу. Ну например вместо завтрака рассмеши комика, на обед квартал 95, ну а на ужин помолиться. Главное вес лишний не наберите.
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та да... та пища долго в желудке не продержится, бо назад попросится).
Хорошо, что есть ютуб) Там и викторины, и кино, и концерты...
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Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин...

Ну ещё бы, конечно, власти понравилось делать, что хочешь безнаказанно. Карантин это гарантия безопасности власти.
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Только после процедуры провозглашения чрезвычайного положения Кабмин может объявлять карантин, как это предусматривает статья 29 закона Украини "Про захист населення від інфекційних хвороб».
Согласно первого раздела этого закона четко определены, как карантинные, только чума, холера и желтая лихорадка. Других болезней в законе нет. Поэтому не надо говорить о законности введения/продления нынешнего, маразматического по содержанию, "карантина".
К тому же, у нас в законодательстве эпидемиологическим порогом, для возможного введения карантина, является 191 000 больных.
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ну да ...лядь ...у їх же з баблом порядок ...а казли хай здихають
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кабмин как и оон. воз. обсе ...можно смело слать на йух
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Мечта сбылась - Мак-Кинли отходит в безмятежный сон, чтобы проснуться 250 лет спустя. И он чистый, побритый и умытый готовится к выходу в новый свет, не обращая внимание на странное поведение сотрудников SBS, выполняющих свои обязанности строго по инструкции, но с каким-то оттенком ненависти и презрения. Лифт выносит Мак-Кинли на поверхность Земли - и вместо цветущего сада его ждёт выжженный бесконечными войнами мир. «Бегство мистера Мак-Кинли»
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Платите людям карантинную оплату и украинцы посидят дома хоть и 2 года
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не все. я не согласен. если я хоть раз в неделю не схожу на большую прогулку то на хрена мне эта оплата!
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Понятно одно,четкого понимания у власти когда будет ВСЕ раздеребанено пока нет,поэтому пацакам нужно одеть цаки и сидеть в клетках,тобто "расслабляться есчо рано"...
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Плевать на этот кабмин. ЧП в стране нет, и кабмин не уполномочен кому-то, что-то запрещать
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