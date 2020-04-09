 Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава.
В сообщении отмечается: "Минздрав информирует:
Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни.
В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако, вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.
Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома.
К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры".
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Нет! Несу с собой я ужас, кашель, насморк, карантин.
Если ты уже простужен, оставайся ты один!
Сиди дома, не вылазя нА люди, хоть в маске ты.
А на улице коты, птички, зайки и кроты...
Лоси и олени, кони и тюлени... Мушки и букашки...
Только ты сидишь один, словно ты какашка).
Карантин ослабнет скоро! Май! Потом и лето!
А пока... сиди и думай: На фига всё это...
Можно и я:
"Ось сиджу на карантині-озвірів як та скотина,
Не проїхать ,не пройти-всюди бігають менти.
Щас загавкаю на них-на собак нема в них «книг».
Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.
Хорошо, что есть ютуб) Там и викторины, и кино, и концерты...
Ну ещё бы, конечно, власти понравилось делать, что хочешь безнаказанно. Карантин это гарантия безопасности власти.
Согласно первого раздела этого закона четко определены, как карантинные, только чума, холера и желтая лихорадка. Других болезней в законе нет. Поэтому не надо говорить о законности введения/продления нынешнего, маразматического по содержанию, "карантина".
К тому же, у нас в законодательстве эпидемиологическим порогом, для возможного введения карантина, является 191 000 больных.