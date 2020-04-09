 Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном Фейсбуке Минздрава.

В сообщении отмечается: "Минздрав информирует:

Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни.

В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако, вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.

Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома.

К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры".

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