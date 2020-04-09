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 1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

9 апреля наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 5 - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, ПТРК, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ.

По защитникам Павлополя враг выпустил 5 мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции у Красногоровки и Новомихайловки оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Вблизи Богдановка противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ пять раз нарушили установленный режим "Тишина".

Также смотрите: Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем враг течение дня обстрелял наши опорные пункты вблизи Хутора Вильный и дважды - у Орехова. Рядом с Новгородским оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. В районе Крымского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов сегодня погиб один украинский военнослужащий.

На каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по их опорных пунктам и ​​решительно пресекали враждебную активность. Потери противника уточняются.

Также читайте: Во время обстрела на Луганщине погиб военнослужащий

Источник: https://censor.net.ua/n3187985
 
 
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Вечная и светлая память погибшему......... Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.......
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Это грустно, конечно.

Но зелебобы! Как же так! Кто теперь зарабатывает на войне, а? Вот это вот "бизнес на крови, кококо", куда оно у вас пропало? Как там "просто перестать стрелять"?

Признавать ошибки будем или остаёмся на стационарном лечении?
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ГЕРОЇ не вмирають...
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3899

співчуття родині загиблого Героя...
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Светлая память. Кто помнит..... когда в последний раз была новость как ответным огнем уничтожили хотя бы одного?
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Дорогие Саудовцы, Вы не подписывали Будапештский Меморандум, но пожалуйста помогите нашему многострадальному Народу избавиться от навалы рашистского мордора.(желательно завтра)
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В той прирве в которую катится Украина, благодаря Зе-леной кодле, торгующей Украиной, все меньше шансов, что не только Крым, но и ОРДЛО когда-либо вернется. Тогда за что гибнут люди?
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