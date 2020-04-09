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 Экономика
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Все про:долг (1124) неплательщики (2) Донбассэнерго (4)

 Кризис неплатежей грозит коллапсом отрасли, - "Донбассэнерго"

Высокий уровень нерасчетов населения и других потребителей электроэнергии в период карантинных мероприятий может привести к дефициту средств по цепочке от поставщиков до генерирующих компаний, как следствие генерация не будет иметь средств для покупки топлива, проведение ремонтов, осуществления выплат персоналу, что в итоге может вести к коллапсу в энергетической отрасли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов, передает РБК-Украина.

"Первыми этот удар почувствуют поставщики универсальных услуг и поставщик "последней надежды", затем - непосредственно производители электроэнергии, которые недополучат средства за товарную продукцию, следовательно, не смогут осуществлять закупку топлива, проводить ремонтные программы, рассчитываться с кредиторами и персоналом. Высокий уровень неуплаты за электроэнергию может привести к коллапсу в отечественной энергетике и экономики страны в целом", - отметили в компании.

В "Донбассэнерго" также считают, что рост неплатежей за электроэнергию будет иметь негативные последствия как для электроэнергетики, так и для смежных отраслей - угледобывающей, железные дороги и др.

По словам Ларионова, действия правительства и парламента в период карантина должны быть направлены не только на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, но и на поддержку базовых отраслей промышленности, в том числе вследствие целевого бюджетного поддержание незащищенных слоев населения и стратегических предприятий.

"По нашему мнению, решения, позволяющие не платить за потребленную электроэнергию, вообще недопустимы, особенно в этот тяжелый для страны время", - добавили в компании.

Напомним, 20 марта парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который предусматривает на период карантина и месяца после него запрет отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и 

Источник: https://censor.net.ua/n3187983
 
 
 Топ комментарии
 
Для недопущения катастрофы придется продать виллу - дворец в Монако.. Как мы вам бедным соболезнуем.. сил просто нет.
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Думаю до этого не дойдет. Найдут возможность не поставлять бесплатную энергию. Остановят на ремонт или что ни будь подобное.
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Для недопущения катастрофы придется продать виллу - дворец в Монако.. Как мы вам бедным соболезнуем.. сил просто нет.
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Думаю до этого не дойдет. Найдут возможность не поставлять бесплатную энергию. Остановят на ремонт или что ни будь подобное.
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В Украине из-за карантина закрілось более 700 тіс. предприятий потребителей єлектроєнергии... Так за что платить если нет потребления???
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Это еще только начало. Сейчас разные факторы начнут накладываться друг на друга. Пора срочно звать того у кого есть опыт разруливания таких ситуаций - бабу Юлю (не шучу).
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Не заплатил сразу отключают,туфта это все...30 лет плачу без единого долга и задержек...
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да этому сброду точно не грозит коллапс!! уже столько нажрались за эти годы
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Нет не верю Ринатка! Продай виллу в италии или франции а то я запутался и всё купи!
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На Коронвирус будут списывать все беды и свою ТУПОСТЬ Шариковскую...
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Снижай тарифы в ДЕСЯТЬ раз тогда будем платить ...может быть... а если нет то на ФИГ с пляжа ...
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На РАБссии праздник,салют в честь 75 летия освобождения Братиславы
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Вот только не надо свистеть за высоки уровень недорассчетов населения. Кому вы впариваете. Население на 99,99% вам платит исправно. Попробуй иметь задолженность на пару копеек - через месяц отрубят наглухо электроэнергию.
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Со всеми, по крайней мере некрупными предприятиями та же история.
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могу расчитаться котом--задолбал уже падло, жрёт больше чем я.пусть его ахметов кормить.
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а гулять с кем? без животных - только вдоль вонючих трасс.
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Не нужно нагнетать,если ваш хитрый хозяин ахметка продаст свою недвижимость на западе купленную им в предыдущие годы,то на эти сотни миллионов долларов он сможет содержать все свои компании несколько лет.
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Да ладно......... 28 марта компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова объявила о приостановке купонных выплат по еврооблигациям и некоторых других долгов. То есть объявила дефолт. Это при том, что по результатам прошлого года у компании чистая прибыль ДТЭК 2,25 млрд, а в 2018 - почти в 2 раза больше. Еще год назад он бы даже не заикнулся о таком, не то, чтобы провернуть. Но не-барыжная власть набрала в рот воды и молчит вот уже почти 2 недели. И что-то мне подсказывает, что сейчас из и так схлопнувшегося бюджета еще и ему отрежут приличный кусок пирога.
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Довести отрасль до такой степени, выжать все соки, что отрасль не может работать месяц без платежей от промышленности!!!
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Сосите лапу! Созданы все условия, препятствующие работе людей и предприятий. Так что и вы не исключение
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може вам еще и за газ заплатить?
вы эти ТЭЦ и облэнерго строили?
мы все в одной лодке
кого тошнит пускай плывет к куям собачьим
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Есть простое решение, национализировать, как Приватбанк!
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Ага, точно - людям не дают зарабатывать - чем платить?
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