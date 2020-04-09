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 Тысячи учителей и родителей на пятидневной онлайн-конференции обсудят вопросы домашнего обучения на длительном карантине

Несколько тысяч учителей и родителей примут участие в пятидневной онлайн-конференции, с 13 до 17 апреля, чтобы обсудить насущные вопросы, возникшие в связи с беспрецедентно длительным карантином и переходом на домашнее обучение на неопределенный период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, марафон получил название "Антикризисный национальный онлайн-EdCamp 2020: Держи пять, образование!"

Как школьникам не потерять образовательный ритм во время карантина? Почему учителям трудно дается дистанционное образование? Как родителям на карантине одновременно работать и создавать условия для обучения детей? Что поможет сохранить физическое и психическое здоровье во время пандемии?

"Антикризисный национальный онлайн-EdCamp 2020: Держи пять, образование!" имеет целью консолидировать усилия педагогов, родителей и органов власти. Инициирует и организует марафон крупнейшее в стране учительское сообщество EdCamp Ukraine, которое насчитывает уже более 25 тыс. Участников и стимулирует реформу образования. Ключевые выступления на конференции будут от представителей МОН и других органов власти, украинского и иностранного экспертных кругов - в том числе, представителей и представительниц практически всех авторитетных педагогических и родительских сообществ.

Регистрация продолжается до 12:00 10 апреля, участие бесплатное и на этот раз без конкурсного отбора.

Тысячи учителей и родителей на пятидневной онлайн-конференции обсудят вопросы домашнего обучения на длительном карантине 01

Кроме образования, на онлайн-марафоне обсудят, как объединить учительскую и родительскую сообщества для помощи украинским медикам, и предложат конкретные полезные действия.

Конференция организуется совместно с Министерством образования и науки, ведущими родительскими и образовательными организациями, при участии представителей комитета по вопросам образования, науки и инноваций в Верховной Раде Украины и при магистральной поддержке Фонда народонаселения ООН в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3187982
 
 
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Я вот недавно ехал в маршрутке,и сидела рядом молодая мама з сыном(2-3 класс гдето).Она всю дорогу талдычила ему про 1 Мировую Войну.Я вспомнил замполита в армии.
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Сергій Мельничук@SergeKremp





Уроки з перервами на новини від 112 - це спроба влити в голови дітей трохи телевізора, який вони не дивляться...
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если это так, то это дно... и как минимум надо забрать лицензию. раньше даже были всякие постановы на таких "слишком умных"
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Просматривая с ребенком прирознавство 5 клас- узнал что белые медведи живут в Анктаррктиде- это полный писец ,чему они детей учат? Потом выростают Вятровичи всякие
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Не перемайся, касабе, з таким татом В'ятровичи у вашій родиніне з'являться. В будку, кацапсіна!
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отака вам, отака
школа від мертвечука

Тысячи учителей и родителей на пятидневной онлайн-конференции обсудят вопросы домашнего обучения на длительном карантине - Цензор.НЕТ 8691
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позитивно! наконец-то родители знают, видят и могут помочь в обучении собственных детей, а не тупо спихнуть на 12 лет хз куда а потом тихо охреневать от того, что рядом выросло в лучшем случае. да и по тв контент вышел в плюс - не все же время одних дебилов показывать и передачи для умственно неполноценных - все однотипное надоедает, как бы там ни зомбировали и не показывали "звезд" и "нашу власть". а тут любой учитель, даже с вот такими огрехами даст фору любому "нашему" депутату \ министру (и их приближенным). я таки думаю и эффективнее и честнее в руководстве были бы (только конечно хрен кто их куда пустит).
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