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 Экономика
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 При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха

Украина не может позволить себе "циклический карантин", при котором ограничения то вводят, то ослабляют, и это продолжается в течение нескольких месяцев.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Наталухи, Украина сейчас пытается воплотить два сценария борьбы с коронавирусом — попытку снизить пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения выдержала нагрузки, и циклический карантин.

"Карантин, который открылся - закрылся, открылся - закрылся. Фактически последние два сценария у нас происходят сейчас. Они продолжаются по меньшей мере от 2 до 12 месяцев", — пояснил Наталуха.

Читайте на Цензор.НЕТ: Карантин может продлиться до осени, - и.о. главы Киевской ОГА Володин

"Сейчас есть много спекуляций над понятием "умный карантин". Это точечный карантин, с мерами типа "А давайте изолируем людей в возрасте 60+, онкобольных, диабетиков и других лиц с хроническими заболеваниями наиболее уязвимых перед вирусом", — добавил он.

Депутат считает, что подобные решение трудно воплотить на практике.

"По моему мнению все должны закрываться на одинаковое количество времени, и тогда у нас не возникает дебатов на тему, почему "Эпицентр" работает, а продуктовые рынки в селах или райцентрах не работают? ... В противном случае мы тогда говорим о том, что выходим на циклический карантин продолжительностью 3-4 месяца. И тут у меня вопрос: способны ли мы в таких условиях 3-4 месяца существовать экономически? Я считаю, что не способны. При таком сценарии экономике точно гайки. Если 1 месяц еще можно выдержать, конечно с прогнозируемыми потерями, то бесконечный карантин мы не осилим", — сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля, - замглавы ОП Тимошенко

Наталуха выступает за введение жесткого карантина и полное ограничение деловой активности на 4 недели.

В среду, 8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.

При этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко допускает ослабление карантина после 24 апреля.

И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин считает, что карантин может продлиться до осени. По его словам, это может произойти, если люди не будут придерживаться ограничений и сидеть дома.

Читайте также: "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине

Источник: https://censor.net.ua/n3187981
 
 
 Топ комментарии
 
При таком раскладе домой они рискуют не вернуться. А в больницах и так напряженка с койками.
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Еще 1-2 месяца при слуге народа, и народа не станет. Вы очень стараетесь.
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Еще 1-2 месяца при слуге народа, и народа не станет. Вы очень стараетесь.
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не станет народа - не будет эпидемии... При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха - Цензор.НЕТ 6475 слуги наслушались коммунистов и решили извести хозяев...
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Вы будете смеяться! Госкомстат углядел рост цен в марте всего на 0,8% Апрель 9, 2020Без рубрикиКомментарии

Потребительские цены в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, с начала года инфляция составила 0,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает сегодня «БизнесЦензор».
Базовая инфляция в марте, по сравнению с февралем, составила 1,3%, после дефляции в январе-феврале. В итоге с начала года базовая инфляция составила 1%.
В то же время в годовом измерении рост цен по итогам марта замедлился до 2,3% с 2,4% в феврале и 3,2% по итогам января.
В первом квартале рост цен в годовом измерении составил 2,6%.
По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%.
Больше всего (на 5,2%) подорожали гречневая крупа. На 3,9-1,2% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину.
В то же время на 12,3% подешевели яйца, на 2,2-0,2% - мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана, сыры.
Одежда и обувь подорожали на 12,8%, в том числе обувь - на 13,6%, одежда - на 12,1%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды, отопления на 5,2%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.
Повышение цен на транспорт на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и автомобилей на 4%. В то же время на 1,7% подешевели топливо и масла.
Украинцы в панике опустошают магазины, цены резко взлетели
- В Украине в марте гречка подорожала в полтора раза, а лук и морковь вдвое - АМКУ
- В «АТБ» резко подорожали продукты первой необходимости
Впрочем, на то сейчас в стране и юморная власть, чтобы смешить людей…
Хотя вряд ли у Госкомстата это сегодня хорошо получилось…
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Данные на 24.03
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с начала марта 2020 года фиксирует рост розничных цен на гречневую крупу более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.
Согласно пресс-релизу АМКУ во вторник, значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь.
С того времени цены только ползут вверхА откуда берутся цены у Госстата надо спрашивать у их поставщиков наркоты.
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А откуда берутся цены у Госстата надо спрашивать

Вы лучше спросите, какое население Украины... сколько чел работает за бугром..... какая средняя передача денег/перевод на Украину..... ведь это базовые вопросы для экономики.

А данные по росту цен не имеют значения - в своей отрасли каждый, кто в ней работает, и так прекрасно знает.
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При таком раскладе домой они рискуют не вернуться. А в больницах и так напряженка с койками.
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Одел значок "ЗЕ!" на футболку....за пять минут был трижды оплеван, восемь раз послан на путина и дважды получил в ухо. Страшно даже представить, что будет, если я выйду с квартиры.
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Ещё один гигант зелёной мысли! Это беспомощное блеяние не то что комментировать, читать противно! При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха - Цензор.НЕТ 3707
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То что экономике придут "гайки", было ясно год назад - по соцопросам...
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Ну почему в Швеции нет карантина, хотя там заразилось уже более 9100, умерло около 800 шведов?
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А у США, Британії, Італії та Іспанії метро ходить і приміські поїзди...
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Экономика уже на карантине с 21 апреля прошлого года.
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Лучше ужасный конец Зеленскому, чем ужас без конца с Зеленским - политолог Апрель 9, 2020Без рубрикиКомментарии

Зеленский, не дрейфь! ГКЧП так ГКЧП!
О! Рубрика: внезапно! ))))
Об этом около часа назад написал в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Кирюха… жми! Поскольку время для вашего ГКЧП уже упущено, я считаю, что вам пора подписывать этот Указ, обосраться в Раде и приблизить восстание.
Требую немедленно приступить к сему сценарию… ну не терпеть же нам вас прям до осени!
Зеленский, слушай Кирюху и Авакова - они дело советуют! Лучше ужасный конец тебе, чем ужас с тобой без конца!
Не дрейфь! ГКЧП так ГКЧП!
По стопам Яныка… так сказать… И по лекалам ВП Порошенко!
***
При участии президента Украины Владимира Зеленского уже обсуждался вопрос введения в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко сообщил «Украинской правде» в интервью, опубликованном 9 апреля.
«Проговаривали, конечно. Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов. Чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома», - сказал он.
По словам замглавы ОПУ, возможность введения в Украине чрезвычайного положения «всегда есть».
Фото Кирилла Тимошенко вверху от Михаила Чаплыги.
А фраза политолога насчет «ужаса без конца с Зеленским» - очень меткая. Поскольку нынешний горе-президент уже провалил все, что можно, а дальше наверняка будет только хуже и хуже…
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опять руснявй пророк При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха - Цензор.НЕТ 6509 который пахтает на кощеюшку и медведчука и великого весерана рабиновича
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И по лекалам ВП Порошенко!


по каким именно лекалам ?


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"Гайки" закручивают, этим сейчас занимаются власти и этот герой в том числе, а экономике приходят "кранты". Что ни депутат от Слуг, так особь с IQ ниже планки мартышки.
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Не просто ГАЙКИ но и ТРЯПКИ... При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха - Цензор.НЕТ 4440ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ...ДО НАС .
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Вот Порошенко ездил деньги просил и в Украину привозил. Вот и продолжайте эту деятельность, побольше ездите и побольше бабла выпрашивайте для Украины. Потому что других способностей - что-то строить, создавать или выращивать вы не проявляете.

Неприятно, но правдиво. Порох действительно клянчил, просил и иногда даже требовал..... Но: просил-то он не под себя, а под Украину, кредит исчерпан, потому Зе мало что удастся выпросить, теперь период распродаж.
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Після п'ятирічного правління маріонеточного режиму кровавого бариги - всій Україні вже "гайки".....
І - що???
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Та який вже нафіг жорсткий карантин?Ви що не бачите,що в нас не буде смертності,як в Італії? В Італії фактично одразу почали масово помирати.В нас спокійно все.Потрібно заборонити лизання ікон і закрити церкви.В Греції закрили і в них малий відсоток інфікованих.Звісно,що не тільки в цьому справа.але це потрібно зробити.
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Мы пережили коронавтрус в январе 2020 г. одновременно с Китаем. Но для Китая это событие- там здравохранение на высоте. А у нас не успели проанализировать "смертность от воспаления лёгких".
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що,звилина заворушилася?зараз ви правляча сила "СН" є ваш Уряд та Президент Зеленський тому несете повну відповідальність за всі сценарії які запроваджуєте.
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солома@elnazaro777





В Китае началась"повторная волна"... а принесли её...?!
Правильно - китайцы,вернувшиеся из Мордора... их уже насчитали более 20-и чел...китайцы с перепугу даже закрыли наглухо погранпереход Пограничнй-Суйфеньхэ.... а в пограничной провинции Хейлуцьзян введено "черезвычайное положение"
Схема простая, китайцы прилетают самолётом из Москвы во Владик и пешком пытаются пробраться в родные пенаты... (все вновь выявленные заболевшие граждане Поднебесной - прибыли из Москвы...) - В самой Москве...скрывают забитые "больными пневмонией" больнички
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Путлер даавно ждет,уже 7-й год пошел...Мышибраття Далбасса ждут сигнал
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Во-во!... эти бестолочи ( а может так задумано) наносят ущерб экономике страны!
какой смысл карантина, если сюда постоянно подвозят из зараженных стран?
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"...почему "Эпицентр" работает..." - какой любопытный и наивный вьюноша!
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Кінець епохи бідності. Початок епохи злиднів
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не може бути "гайка" тому чому вже давно "гайка" ...
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Если СН не удалить из ВР , то гайки экономике будут раньше чем через 2 месяца. Я уже коммунальные не плачу.
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Пока от этой хрени не найдут лекарство карантин единственный способ избежать массовых вспышек заболеваемости и смертей.Вы зеленое болото уже заботились про экономику методом введения кассовых аппаратов малому бизнесу и выдачей всем потроховским казнокрадам разрешений на продолжение воровства,лучше молчите гниды.
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стесняюсь спросить а в трускавце когда давали новый для меня термин "гайки" его как то выразили в старорежимных понятных всем величинах ЗВР, ВВП, уровня инфляции? или это не надо и теперь термин "экономике гайки" является академическим и его следует включить в глоссарий АН Украины?
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Брежнев принял Продовольственную программу в 1982 году,Зеля примет Карантин на год,Самоизоляция поможет победит финансовый кризис...
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В Западных областях Украины введут комендантский час.Типа ночью шастают больные с температурой 38-39 При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха - Цензор.НЕТ 2390
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