 При карантине 3-4 месяца экономике точно гайки, - глава экономического комитета Рады, депутат СН Наталуха

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Наталухи, Украина сейчас пытается воплотить два сценария борьбы с коронавирусом — попытку снизить пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения выдержала нагрузки, и циклический карантин.
"Карантин, который открылся - закрылся, открылся - закрылся. Фактически последние два сценария у нас происходят сейчас. Они продолжаются по меньшей мере от 2 до 12 месяцев", — пояснил Наталуха.
Читайте на Цензор.НЕТ: Карантин может продлиться до осени, - и.о. главы Киевской ОГА Володин
"Сейчас есть много спекуляций над понятием "умный карантин". Это точечный карантин, с мерами типа "А давайте изолируем людей в возрасте 60+, онкобольных, диабетиков и других лиц с хроническими заболеваниями наиболее уязвимых перед вирусом", — добавил он.
Депутат считает, что подобные решение трудно воплотить на практике.
"По моему мнению все должны закрываться на одинаковое количество времени, и тогда у нас не возникает дебатов на тему, почему "Эпицентр" работает, а продуктовые рынки в селах или райцентрах не работают? ... В противном случае мы тогда говорим о том, что выходим на циклический карантин продолжительностью 3-4 месяца. И тут у меня вопрос: способны ли мы в таких условиях 3-4 месяца существовать экономически? Я считаю, что не способны. При таком сценарии экономике точно гайки. Если 1 месяц еще можно выдержать, конечно с прогнозируемыми потерями, то бесконечный карантин мы не осилим", — сказал он.
Также на Цензор.НЕТ: Карантин в Украине могут ослабить 24 апреля, - замглавы ОП Тимошенко
Наталуха выступает за введение жесткого карантина и полное ограничение деловой активности на 4 недели.
В среду, 8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина можно говорить не раньше мая, ограничительные меры будут продлены после 24 апреля.
При этом заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко допускает ослабление карантина после 24 апреля.
И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин считает, что карантин может продлиться до осени. По его словам, это может произойти, если люди не будут придерживаться ограничений и сидеть дома.
Читайте также: "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине
Потребительские цены в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, с начала года инфляция составила 0,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает сегодня «БизнесЦензор».
Базовая инфляция в марте, по сравнению с февралем, составила 1,3%, после дефляции в январе-феврале. В итоге с начала года базовая инфляция составила 1%.
В то же время в годовом измерении рост цен по итогам марта замедлился до 2,3% с 2,4% в феврале и 3,2% по итогам января.
В первом квартале рост цен в годовом измерении составил 2,6%.
По данным Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%.
Больше всего (на 5,2%) подорожали гречневая крупа. На 3,9-1,2% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину.
В то же время на 12,3% подешевели яйца, на 2,2-0,2% - мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана, сыры.
Одежда и обувь подорожали на 12,8%, в том числе обувь - на 13,6%, одежда - на 12,1%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды, отопления на 5,2%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.
Повышение цен на транспорт на 0,7% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и автомобилей на 4%. В то же время на 1,7% подешевели топливо и масла.
Украинцы в панике опустошают магазины, цены резко взлетели
- В Украине в марте гречка подорожала в полтора раза, а лук и морковь вдвое - АМКУ
- В «АТБ» резко подорожали продукты первой необходимости
Впрочем, на то сейчас в стране и юморная власть, чтобы смешить людей…
Хотя вряд ли у Госкомстата это сегодня хорошо получилось…
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с начала марта 2020 года фиксирует рост розничных цен на гречневую крупу более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.
Согласно пресс-релизу АМКУ во вторник, значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь.
С того времени цены только ползут вверхА откуда берутся цены у Госстата надо спрашивать у их поставщиков наркоты.
Вы лучше спросите, какое население Украины... сколько чел работает за бугром..... какая средняя передача денег/перевод на Украину..... ведь это базовые вопросы для экономики.
А данные по росту цен не имеют значения - в своей отрасли каждый, кто в ней работает, и так прекрасно знает.
....
...
Зеленский, не дрейфь! ГКЧП так ГКЧП!
О! Рубрика: внезапно! ))))
Об этом около часа назад написал в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Кирюха… жми! Поскольку время для вашего ГКЧП уже упущено, я считаю, что вам пора подписывать этот Указ, обосраться в Раде и приблизить восстание.
Требую немедленно приступить к сему сценарию… ну не терпеть же нам вас прям до осени!
Зеленский, слушай Кирюху и Авакова - они дело советуют! Лучше ужасный конец тебе, чем ужас с тобой без конца!
Не дрейфь! ГКЧП так ГКЧП!
По стопам Яныка… так сказать… И по лекалам ВП Порошенко!
***
При участии президента Украины Владимира Зеленского уже обсуждался вопрос введения в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко сообщил «Украинской правде» в интервью, опубликованном 9 апреля.
«Проговаривали, конечно. Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много различных факторов. Чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать, чтобы люди находились дома», - сказал он.
По словам замглавы ОПУ, возможность введения в Украине чрезвычайного положения «всегда есть».
Фото Кирилла Тимошенко вверху от Михаила Чаплыги.
А фраза политолога насчет «ужаса без конца с Зеленским» - очень меткая. Поскольку нынешний горе-президент уже провалил все, что можно, а дальше наверняка будет только хуже и хуже…
по каким именно лекалам ?
Неприятно, но правдиво. Порох действительно клянчил, просил и иногда даже требовал..... Но: просил-то он не под себя, а под Украину, кредит исчерпан, потому Зе мало что удастся выпросить, теперь период распродаж.
І - що???
солома@elnazaro777
В Китае началась"повторная волна"... а принесли её...?!
Правильно - китайцы,вернувшиеся из Мордора... их уже насчитали более 20-и чел...китайцы с перепугу даже закрыли наглухо погранпереход Пограничнй-Суйфеньхэ.... а в пограничной провинции Хейлуцьзян введено "черезвычайное положение"
Схема простая, китайцы прилетают самолётом из Москвы во Владик и пешком пытаются пробраться в родные пенаты... (все вновь выявленные заболевшие граждане Поднебесной - прибыли из Москвы...) - В самой Москве...скрывают забитые "больными пневмонией" больнички
какой смысл карантина, если сюда постоянно подвозят из зараженных стран?