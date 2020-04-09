 Окружной админсуд Киева получил уже 11 исков к Кабмину из-за введения карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении отмечается: "В период с 6 по 9 апреля 2020 года канцелярией суда зарегистрировано 11 исков к КМУ, предметом обжалования в которых есть положения постановления КМУ от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS -CoV-2".

В частности, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам".

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