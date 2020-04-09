 44 пожара зафиксировано в Киеве за сутки, 123 - в области, из них 120 возгораний травы и 3 - торфяников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в четверг.

"За последние сутки в Киеве зафиксировано 44 пожара, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек. В экосистемах Киевской области за последние сутки зафиксированы: пожары торфяников… пожары травяного настила в 120 ячейках на площади 196,2 га", - говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что пожары торфяников были зафиксированы в трех местах – у с. Светильное Броварского района на площади 0,7 га, у с. Пилиповичи Бородянского района на площади 0,9 га и у с. Демидов Вышгородского района на площади 1,75 га.

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В Киеве за период с 23 марта по 8 апреля пожарные столичного управления ГСЧС 164 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах города, их общая площадь составила 63,05 га. "Причиной возгорания в большинстве случаев является человеческий фактор: есть случаи поджогов мусора, травяного настила и листьев", - говорится в сообщении.