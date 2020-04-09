 Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации

Как передает Цензор.НЕТ, документ от 8 апреля опубликован на сайте Кабмина.

Так, главы ОГА и КГГА определяют перечень специализированных учреждений для организации обсервации. Медицинское сопровождение также обеспечивает местная власть, как и питания людей в обсервации. Однако еду оплачивают сами граждане.

"Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации", - говорится в сообщении.

Это означает, что выпить на обсервации не получится, однако в документе написано, что алкоголь нельзя "получать", то есть, если у вас спиртное было с собой, то постановление прямо не запрещает вам выпить. Вместе с тем следует уточнить - если это не нарушает правила, установленные администрацией обсерватора.

Также администрация должна обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и в целом отвечает за инфекционный контроль в обсерваторе.

Общественный порядок возле обсерваторов и во время транспортировки туда людей обеспечивают МВД, полиция и Нацгвардия.

Следует отметить, что не все люди, которые пересекают границу, обязаны отправиться на обсервацию. Исключения существуют для:

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств;

членов экипажей воздушных и морских, речных судов;

членов поездных и локомотивных бригад.

Однако исключение будет работать, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, инфицированным коронавирусом.

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