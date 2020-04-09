 Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации

Как передает Цензор.НЕТ, документ от 8 апреля опубликован на сайте Кабмина.
Так, главы ОГА и КГГА определяют перечень специализированных учреждений для организации обсервации. Медицинское сопровождение также обеспечивает местная власть, как и питания людей в обсервации. Однако еду оплачивают сами граждане.
"Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации", - говорится в сообщении.
Это означает, что выпить на обсервации не получится, однако в документе написано, что алкоголь нельзя "получать", то есть, если у вас спиртное было с собой, то постановление прямо не запрещает вам выпить. Вместе с тем следует уточнить - если это не нарушает правила, установленные администрацией обсерватора.
Также администрация должна обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и в целом отвечает за инфекционный контроль в обсерваторе.
Общественный порядок возле обсерваторов и во время транспортировки туда людей обеспечивают МВД, полиция и Нацгвардия.
Следует отметить, что не все люди, которые пересекают границу, обязаны отправиться на обсервацию. Исключения существуют для:
работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств;
членов экипажей воздушных и морских, речных судов;
членов поездных и локомотивных бригад.
Однако исключение будет работать, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, инфицированным коронавирусом.
Ни черта не бравши в рот, - год,
А теперь они рекорд бьют -
Все едят и целый год пьют.
А что же мы? - и мы не хуже многих.
Мы тоже можем много выпивать.
И бродят многочисленные йоги,
Их, правда, очень трудно распознать.
Владимир Высоцкий
в Гималаис карантина, отпустите меня насовсем!
А не то я завою, а не то я залаю, а не то я кого-нибудь съееееем)) М Распутина.
-Нинішня влада...
-Хто, щоб попасти в ціль - стріляє навмання ?
-Нинішня влада...
-Чим відрізняється трагедія від комедії?
-Діями нашої влади...
-Хто бив себе в груди, запевняючи, що ніякого зросту цін не допустять?
-Наша влада...
-Хто є самим небезпечним нищівником України:Путін, чи пандемія?
-Неандертальці у владі*
-Хто є найбіднішим в Європі?
-Наша вла.. , пардон - Наш народ...
-Кого вішають, а кого підвішують?
-Наш народ.,.
-Пардон. Якщо влада ваша..., ви - найбідніші, вас підвішують, а інколи і вішають, так, може й сам народ в чомусь винуватий?
-В незмінності і багатогранності..... своїх ролей - терпил і цапів-відбувайлів - одночасно...
=================================================
* Неандертальці викопний вид вимерлих людей, які являли собою тупикову гілку розвитку людства - вимерли, не витримавши конкуренції з боку людини розумної...Хоча і обсяг мозку був приблизно, як і у Homo sapiens. Але мали хронічне запалення вух і нічого не чули...
Дадим стране угля!!!
Мда.......☹️☹️☹️
Это не "обсервация" а "СИЗО".
Ждем следующего запрета. Как ни крути... а больше двух не собираться говорит о том, что либо все дамы начнут рожать. либо все мужики превратятся в ... (ну вы поняли).
Кабмін затвердив порядок обсервації громадян, які повертаються в Україну (ДОКУМЕНТ)
Это означает: "Со своим нельзя!".
этот посиделки Айтишников !
Интересно, а сегодня какой процент?
И в светльій праздник, и в шуме буден.
Иного нету у нас пути
От пессимизма себя спасти..."
(Пародія 1985 року на комсячу пісеньку Пахмутової)