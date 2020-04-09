EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  5300  80
Материалы по теме:
Все про:алкоголь (1543) карантин (2711) COVID-19 (3492) обсервация (46) коронавирус (2114)

 Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации

Правительство приняло новое постановление, которое уточняет порядок прохождения обсервации гражданами, вернулись из-за границы.

Как передает Цензор.НЕТ, документ от 8 апреля опубликован на сайте Кабмина.

Так, главы ОГА и КГГА определяют перечень специализированных учреждений для организации обсервации. Медицинское сопровождение также обеспечивает местная власть, как и питания людей в обсервации. Однако еду оплачивают сами граждане.

"Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации", - говорится в сообщении.

Это означает, что выпить на обсервации не получится, однако в документе написано, что алкоголь нельзя "получать", то есть, если у вас спиртное было с собой, то постановление прямо не запрещает вам выпить. Вместе с тем следует уточнить - если это не нарушает правила, установленные администрацией обсерватора.

Также администрация должна обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты и в целом отвечает за инфекционный контроль в обсерваторе.

Общественный порядок возле обсерваторов и во время транспортировки туда людей обеспечивают МВД, полиция и Нацгвардия.

Следует отметить, что не все люди, которые пересекают границу, обязаны отправиться на обсервацию. Исключения существуют для:

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств;

членов экипажей воздушных и морских, речных судов;

членов поездных и локомотивных бригад.

Однако исключение будет работать, если нет оснований полагать, что они были в контакте с лицом, инфицированным коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице подготовлены 4 базы для обсервации киевлян, возвращающихся из-за границы, - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187975
 
 
 Топ комментарии
 
Бла-бла-бла. Очередное постановление ни о чём. Как и вся эта власть.
 показать весь комментарий
 
А пи-пи можно Или только обсерваться))))
 показать весь комментарий
 
Ну это туже совсем инквизиция Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 1795
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Говорят, что раньше йог мог
Ни черта не бравши в рот, - год,
А теперь они рекорд бьют -
Все едят и целый год пьют.

А что же мы? - и мы не хуже многих.
Мы тоже можем много выпивать.
И бродят многочисленные йоги,
Их, правда, очень трудно распознать.

Владимир Высоцкий
 показать весь комментарий
 
 
Отпустите меня в Гималаи с карантина, отпустите меня насовсем!
А не то я завою, а не то я залаю, а не то я кого-нибудь съееееем)) М Распутина.
 показать весь комментарий
 
 
-Що таке -клубок змій, які цілуються...?
-Нинішня влада...
-Хто, щоб попасти в ціль - стріляє навмання ?
-Нинішня влада...
-Чим відрізняється трагедія від комедії?
-Діями нашої влади...
-Хто бив себе в груди, запевняючи, що ніякого зросту цін не допустять?
-Наша влада...
-Хто є самим небезпечним нищівником України:Путін, чи пандемія?
-Неандертальці у владі*
-Хто є найбіднішим в Європі?
-Наша вла.. , пардон - Наш народ...
-Кого вішають, а кого підвішують?
-Наш народ.,.
-Пардон. Якщо влада ваша..., ви - найбідніші, вас підвішують, а інколи і вішають, так, може й сам народ в чомусь винуватий?
-В незмінності і багатогранності..... своїх ролей - терпил і цапів-відбувайлів - одночасно...
=================================================
* Неандертальці викопний вид вимерлих людей, які являли собою тупикову гілку розвитку людства - вимерли, не витримавши конкуренції з боку людини розумної...Хоча і обсяг мозку був приблизно, як і у Homo sapiens. Але мали хронічне запалення вух і нічого не чули...
 показать весь комментарий
 
У укр власти отсутствует чувство меры и разум. Если приказал - обеспечь выполнение, не можешь обеспечить - помолчи, сойдешь за умного.
 показать весь комментарий
 
 
Бла-бла-бла. Очередное постановление ни о чём. Как и вся эта власть.
 показать весь комментарий
 
 
А пи-пи можно Или только обсерваться))))
 показать весь комментарий
 
 
Если не до бежишь, то точно обсервируешься..
 показать весь комментарий
 
 
Можна. У першу чергу приміщення Какабміну , разом зо всим вмістом.
 показать весь комментарий
 
 
Последней 'радости' народ лишают, караул.. 😂
 показать весь комментарий
 
 
ха ха ха) как будете контролировать,тупоголовые?
 показать весь комментарий
 
 
А что есть еще и такие, которые выпивают при таких условиях?.......☹️

Мда.......☹️☹️☹️
 показать весь комментарий
 
при таких условиях скорее всего выжить невозможно,если не употреблять Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 9827
 показать весь комментарий
 
 
Ну а что предлагаеш делать, когда тебя закрыли дома без права выйти на улицу?
Это не "обсервация" а "СИЗО".
 показать весь комментарий
 
 
Действительно сложно......, но все равно - не повод выпивать.......
 показать весь комментарий
 
А что в этом такого неадекватного, имеется ввиду накотить по пятьдесят, если ты полон сил и здоровья, пробежав между капель? А вот курить я точно не советую. В любой ситуации. Одна выкуренная сигарета парализует эвакуационную функцию эпителия бронхов минимум на сутки, со всемпи вытекающими последствиями. Курение табака, как по мне - самое бестолковое увлечение человечества.
 показать весь комментарий
 
Согласна с Вами....., но из прочитанного поняла (возможно не совсем правильно), что происходят постоянные пьянки до самого не могу........
 показать весь комментарий
 
Інгрід, ти згадай, що купувала фрау Ангела збираючись на обсервацію)). До речі, я її підтримала
 показать весь комментарий
 
 
Хм, а мы уже в обсервации или еще нет? Где мы вообще?
 показать весь комментарий
 
 
в жопе. уже год. Вы не чувствуете специфического запаха?
 показать весь комментарий
 
 
Или в цирке или в дурдоме. Всё зависит от того, как вы относитесь к ситуации. Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 3274
 показать весь комментарий
 
 
SANDY , чому м'який знак не поставили ? За правописом треба слідкувати ! Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 9641 Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 5063
 показать весь комментарий
 
 
українською мало б бути "гівнюки"... але ж ніхто не зрозуміє
 показать весь комментарий
 
неначасі ...ще так багато всього потрібно протурборежимити ...а хто допоможе як не свинарчуки
 показать весь комментарий
 
Потому что если так долго глушить алкоголь - можно спиться. Потомство должно быть здоровое.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда на обсервации надо запретить еще и презервативы.
 показать весь комментарий
 
 
кибнет рахобанов высерал очередную муйню...
 показать весь комментарий
 
 
как то не в духе современности. было бы лучше, если бы "кабмин разработал алгоритм потребления алкоголя при обсервации путём его исключения" )
 показать весь комментарий
 
 
Так, в духе современности. Употребить *уйло при обсервации путьом его исключения из потребления боярішника... Ждите сенсаций, куйни, расследований! Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 9870
 показать весь комментарий
 
 
Шмыгаль шмаркнул носом.. Как говорил один дипломат, - "дебилы, ***"
 показать весь комментарий
 
 
каждый день бухаю ... что еще дома делать .... работаю и бухаю ...впрочем как и последние лет пять. Всем советую - ваще норм!
 показать весь комментарий
 
 
И закусывать теперь людям нельзя... Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 5312
Ждем следующего запрета. Как ни крути... а больше двух не собираться говорит о том, что либо все дамы начнут рожать. либо все мужики превратятся в ... (ну вы поняли). Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 476
 показать весь комментарий
 
 
А кокс-таки можно? Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 6076 Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 8135 Зеля - наш коксогон! Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 7137
 показать весь комментарий
 
 
Теперь меня в Украину совсем не заманишь.
 показать весь комментарий
 
тогда всем абсерваторам нужно выдать мобильные алкотестеры, как стоят в многих транспортных средствах в Европе
 показать весь комментарий
 
"Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации", - говорится в сообщении.
Это означает: "Со своим нельзя!".
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно -
этот посиделки Айтишников !
 показать весь комментарий
 
Видимо обсуждают "парадигму аспектно-ориентированного програмироватия"
 показать весь комментарий
 
Вчера говорили, что процент счастливых дебилов на карантине - 73%
Интересно, а сегодня какой процент?
 показать весь комментарий
 
 
"Пусть нас не дразнят, бухать мьі будем
И в светльій праздник, и в шуме буден.
Иного нету у нас пути
От пессимизма себя спасти..."
(Пародія 1985 року на комсячу пісеньку Пахмутової)
 показать весь комментарий
 
 
кабмин уже ничего не может, и ничего не контролирует.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро кабмин запретить болеть на обсервации. Ждите!
 показать весь комментарий
 
 
Давно говорила, что принудительная обсервация такая какая она в Украине хуже тюряги (не погулять, не покормят), в подтверждение еще и этот пиз..ц добавился.
 показать весь комментарий
 
 
ПИТЬ или НЕ ПИТЬ ..вот в чём вопрос ,сгореть на мой взгляд всё-таки приятнее от коньяка с вискарём ,чем от вируса поганого ...
 показать весь комментарий
 
 
щаас ...лядь ...може ще й труси у зелений горошок , ні ?
 показать весь комментарий
 
 
только не с носителем вируса. договаривайтесь с соседями если что.
 показать весь комментарий
 
плевать. Кто такой кабмин, чтобы что-то запрещать?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх