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 Теплая погода не остановит коронавирус, - доклад Академии наук США

Американские ученые считают, что с приходом тепла темпы распространения коронавируса вряд ли замедлятся.

Об этом идет речь в письме членов Национальной академии наук США от 7 апреля, направленном в Белый дом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В письме ученые отмечают, что пока поступает противоречивая информация о влиянии погоды на коронавирус SARS-CoV-2.

"Существуют свидетельства, что SARS-CoV-2 не так эффективно передается при более высокой температуре и влажности окружающей среды; однако, учитывая низкий глобальный иммунитет, это снижение эффективности передачи [при теплой погоде] не может привести к значительному сокращению темпов распространения болезни без принятия основных мер в области общественного здравоохранения", - сказано в письме.

Ученые отметили, что в странах с достаточно высокой температурой воздуха, например, в Иране или Австралии, наблюдается быстрое распространение вируса, поэтому не надо рассчитывать, что теплая погода в других странах будет способствовать замедлению темпов передачи SARS-CoV-2.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что c наступлением тепла вирус отступит.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187970
 
   
 Топ комментарии
 
Тепер тебе вкусив вірусолог із сусідньої палати і ти набув новий фах?
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Має значення не теплота, а інтенсивність сонячної радіації, яка вбиває вірус. Збільшення кількості сонячних днів з високою інтенсивністю сонячної радіації, при мінімальному озоновому шарі дозволить зменшити кількість вірусу в повітрі на вулиці.
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зти "ученые" сами ни хрена не знают, а только гадают!
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Має значення не теплота, а інтенсивність сонячної радіації, яка вбиває вірус. Збільшення кількості сонячних днів з високою інтенсивністю сонячної радіації, при мінімальному озоновому шарі дозволить зменшити кількість вірусу в повітрі на вулиці.
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Тепер тебе вкусив вірусолог із сусідньої палати і ти набув новий фах?
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Иммунитет вообще положит на вирус, но этим процессом никто не занимается, ждут осени чтобы опять закарантинить.
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Глянь на карту распространения вируса и покайся, ибо ты глупец.
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Нейтронная звезда убьёт вирус. Вместе со всеми.
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Ну, смотря на сколько теплая. Если больше +70 градусов, то остановит.,🤔☺️
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зти "ученые" сами ни хрена не знают, а только гадают!
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Само собой. У них катастрофическое отсутствие логики. Если в организме человека, даже при 40 градусах вирус прекрасно размножается, то что говорить о +20-+30.
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нет, при 38-39 градусах даже вирусы в клетках организма начинаю массово гибнут, температура - это защитный механизм организма, глупость сбивать ее, если она не превышает 39 градусов. Меня двое суток "ломало" от высокой температуры под 40, я принципиально не стал ее сбивать, как итог осложнение после вируса только ларингит, а брат мой сбивал парацетамолом, до сих пор (почти месяц) откашливается с пневмонией!
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Голос восстанавливается, для этого нужно только время. Просто хотелось бы, чтоб люди думали, что просто так ничего не бывает (на то есть серьезные причины), прежде чем пить парацетамол (жаропонижающие), да он дает ощущение облегчения и комфорта, но увеличивает продолжительность заболевания, а в случаях с новым типом вирусов другие механизмы иммунитета могут просто не справится с повышенным натиском инфекции,что приведет к осложнениям, а возможно и смерти.
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Да, борьба иммунитета с заразой, повышает температуру, конечно. Но вот на моем примере, периодически измерял температуру ради эксперимента. Колеблется от 35.5 до 36.8. Не болел вроде. Кашля не было. Почувствовал пару дней назад какое-то недомогание, кости ломило. Ну собрал волю в кулак, побегал по горкам с грузом 20 кг. за спиной, пропотел. и все прошло. Все зависит от настроя и воли.
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всякое бывает, когда много дел и мало времени, то и "болеть некогда", происходит полная мобилизация всех сил, а когда "раслабон", то болячку подцепить "раз плюнуть"!
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это жаропонижающее, механизм понижения температуры - повышенное потоотделение!
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Парацетамол - один из наиболее популярных и доступных жаропонижающих средств, входящих в состав большинства комбинированных препаратов от простуды. К известным препаратам, содержащим парацетамол относят: Панадол, Тайленол, Колдакт, Колдрекс, Терафлю и другие. Парацетамол является препаратом выбора для жаропонижающей терапии у детей. Он хорошо переносится и практически лишен таких побочных эффектов, как раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, развитие бронхоспазма. В настоящее время парацетамол считают одним из самых безопасных жаропонижающих средств.
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с увеличением ЖАРЫ и интенсивности ультрафиолетового излучения будут изменения, да и Солнце скорее всего скоро "проснется" и выдаст массированную атаку высокоэнергетическими вспышками ренгеновкого и другого спекта!
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Жара может и не сопровождаться ультрафиолетовым излучением. Наоборот, плотные облака покроют землю из-за испарения океанов и морей. Но такой жары конечно не будет. Вряд-ли этим летом будет выше 35-40 градусов. И то смотря в каких широтах.
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но это смотря где вы живете, для меня 35-40 это частая и вполне обыдегная темепатура от середины июня до сентября!
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Во Франции, Парижский регион. Сегодня на солне было +32. В тени +25.
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я большую часть года живу в месте с экстремальном климатом от -40 до +40 с большой и резкой амплитудой, бывало что за пару часов скачок больше чем на 40 градусов. Не спрашивайте где это, все равно не напишу.
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нет, это Земля и знаю немало мест на ней, где гораздо экстремальнее еще больше перепады
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Впрочем такие перепады тяжело переносить
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В Иране, Израиле солнца встречается, в Австралии тоже не пасмурно. Есть конечно надежда что с весной (у нас) уменьшиться количество простуд и гриппа (их ведь никто не отменял) и люди будут меньше обращаться в поликлинику, рискуя подхватить corona
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есть много других факторов для распространения вируса. это я по поводу перечисленных стран. а в целом, сухая и солнечная погода уменьшает распространение, ведь вирусу влага нужна.
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Ну в Иране условно не очень влажно, там что то около 180мм осадков в год. Я посмотрел у нас - около 1000. Мне кажеться что больше, я одного снега больше убираю, не уверен почему в статистике указано так мало.
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вирусу в теле человека не важна влага наружная. ему важна влага, когда он ждет на кнопке или на ручке двери.
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Плохо. В Нью-Йорке уже более 150 тыс заболевших и куча умерших. Американская медсестра в интервью говорит , что у них из отделения интенсивной терапии живыми практически не выходят, все в мешках, и самое ужасное, потом слышать звонки их телефонов. Это ЖАХ что происходит. Фильм ужасов. Нужно все делать, чтобы у нас такого не было.
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потому что єто все города мегаполисьі, где 3 человека на метр квадратньій. а человек и есть носитель.
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А в Европе уже собираются уменьшать понемногу карантин. Дойче Велле ряд сюжетов про ситуацию в Чехии, Австрии, Дании, Германии выпустила.
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уже ходят слухи, что Германия ждет, чтоб побольше пердунов старьіх перемерло, чтоб из-за них не тащить в старну табун работоспособного населения. Мне в аптеке сказали такую фразу "перекись в разряде непоставляемого продукта, потому что конец єпидемии". в магазине появились маски. народ отпускают на самостоятельное вьіживание и получение иммунитета.
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Ещё надо добавить, что эта Академия работает на общественных началах. Поэтому дебилы в неё не попадают.
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Китайские биологи- красавцы Теплая погода не остановит коронавирус, - доклад Академии наук США - Цензор.НЕТ 7516 Гоммунисты желтые.
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***
нефть коронавирус
кризис мировой
может быть вернёмся
милая в запой
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Запрещено пить на обсервации. Штраф 17 тыс. Скоро Дубилетка приложение выпустит "Дій. Алкаш"
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Ученые,мать вашу,скажите почему х.. в холодной воде уменьшается,а в горячей разбухает? Зарание благодарен.
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да-да! и почему от кирпича, брошенного в воду... круги по воде все равно ...круги, а не прямоугольники...))))
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_Вот чёрт... И как теперь с этим дальше жить? Теперь этот вопрос будет занозой в мозгах пока не найду ответ.
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и сразу выскочил старый анекдот)))
***
- деда, а ты когда спишь, то бороду прячешь под одеяло или расправляешь сверху, на одеяле?
дед задумался... думал всю ночь.. экспериментировал... на рассвете увезла "скорая"...
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Трамп интернет в Академии наук США отключил и они для прогноза входят в контакт с духами???
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Трамп окромя драчек ничего не признаёт..Исключительный популист.Разводит гослохов на раз!.Сколько правительств потратились на производные хины?.Оказывается ,деньги-на ветер!
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Человечество научилось плавать в воде как рыбы,научилось летать словно птицы,...не научилось жить на планете Земля по человечески,без Коровирусов,Полониев,Новичков и прочего ядерного дерьма...
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Ни зима ни лето не убивают бациллу.Вывод?Жаро-морозостойкий Спрей распыляется в воздухе,от Китая до Португалии ветер принесет за 2-4 дня сию бациллу....
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коронавирус практически ничем не отличается от обычного гриппа, кроме того что дает осложнения что приводит к двустороней пневмонии. И что странно что он так долго живет при теплой и сухой погоде
Тепла погода не зупинить коронавірус, - доповідь Академії наук США - Цензор.НЕТ 259
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