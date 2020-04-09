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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18912) психологи (93)

 За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян

В первый день работы виртуальной платформы эмоциональной поддержки киевлян ее услугами воспользовались более 10 000 жителей столицы.

Об этом "Укринформу" сообщили в Образовательном хабе города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый киевлянин имеет возможность ежедневно и совершенно бесплатно получать индивидуальные онлайн-консультации от высококвалифицированных тренеров-практиков по эмоциональному интеллекту образовательного хаба города Киева, которые позволят сохранить и укрепить положительное эмоциональное и психологическое состояние людей в течение всего времени действия карантина", — отметил директор КНП "Образовательное агентство города Киева" департамента образования и науки Бадри Лолашвили.

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Кроме помощи психолога, на платформе доступно обучение онлайн, онлайн занятия спортом, посещение спектаклей и музеев. В течение всего времени карантина на платформу обещают добавлять новые услуги.

Виртуальную платформу эмоциональной поддержки киевлян запустили в среду, 8 марта. По словам мэра Киева Виталия Кличко, с жителями столицы почти круглосуточно общаются 20 специалистов.

Воспользоваться услугами платформы можно по этому адресу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187969
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте будемо онлайн їсти і пити!
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это ж скоко надо живых психологов на одних киевлян? и сколько времени занимает тогда одна "консультация"? вероятно, паралельно с ботами-диагностами, запустили в работу ещё и ботов-психологов ))
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Щось мало віриться в таку статистику... За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 403
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тогда уже надо проводить и диджитализацию канализации....
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это ж скоко надо живых психологов на одних киевлян? и сколько времени занимает тогда одна "консультация"? вероятно, паралельно с ботами-диагностами, запустили в работу ещё и ботов-психологов ))
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Щось мало віриться в таку статистику... За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 403
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почему бы нет. вещать благоглупости совсем нетрудно.
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А таких фахівців море в Україні? За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 705
Каждый киевлянин имеет возможность ежедневно и совершенно бесплатно получать индивидуальные онлайн-консультации от высококвалифицированных тренеров-практиков по эмоциональному интеллекту образовательного хаба города Киева, которые позволят сохранить и укрепить положительное эмоциональное и психологическое состояние людей в течение всего времени действия карантина" Источник: https://censor.net.ua/n3187969
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Психологи нашли заработок и развлечение по телефону.

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Залог психического здоровья ребёнка - своевременная психотерапия. За пару лет до его зачатия.
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Виртуальную платформу эмоциональной поддержки киевлян запустили в среду, 8 марта. По словам мэра Киева Виталия Кличко, с жителями столицы почти круглосуточно общаются 20 специалистов. Источник: https://censor.net.ua/n3187969За умови що ці 20 фахівців працюють цілодобово - виходить наступне:

По 500 осіб на одного фахівця.
1440 хвилин в 1-й добі.
На 1 особу припадає 2,88 хв.

Дійсно висококваліфіковані - за такий час індивідуальну консультацію надати За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 8722
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За день психологи безкоштовно проконсультували онлайн понад 10 тисяч киян - Цензор.НЕТ 2373
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