 Меркель заявила, что видит "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на видеоконференции руководителей фракции правящего блока ХДС/ХСС, передает DW.

Как заявила Меркель, карантинные меры в Германии начали приводить к сглаживанию кривой роста числа зараженных, в связи с чем появился "проблеск надежды". Она также подчеркнула, что немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Положительную динамику подтвердил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный скорее, чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Меркель не подтвердился коронавирус, она вышла из карантина