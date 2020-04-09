 Меркель заявила, что видит "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на видеоконференции руководителей фракции правящего блока ХДС/ХСС, передает DW.
Как заявила Меркель, карантинные меры в Германии начали приводить к сглаживанию кривой роста числа зараженных, в связи с чем появился "проблеск надежды". Она также подчеркнула, что немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения.
Положительную динамику подтвердил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
"Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный скорее, чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - отметил он.
- Нет! У нас от чего лечат, от того и умирают.
- куда вы меня везете?
- в морг.
- но я жив!
- доктор сказал в морг, значит в морг.
шваль газпромовская - как почти вся верхушка нациков...
В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.
Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Количество новых случаев заболевания во вторник было выше, чем 3677 новых заражений, зарегистрированных в понедельник.До последнего времени темпы роста количества новых заражений снижались четыре дня подряд. Также в течение последних суток значительно возросло количество умерших - на 173. В понедельник зарегистрировали 92 смерти.
Всего в Германии (на 07.04.20) от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.
Так в чем смысл карантина?
На больших предприятиях провели собрания и предупредили о массовых увольнениях в случае продолжения карантина.
Так, что Германия не будет продлевать карантин, я так думаю.
Хотя Мекленбург-Форпомен - закрыт полностью........и если(!!!) не ошибаюсь также Бавария ......