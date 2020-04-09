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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом, Здоровье
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 Меркель заявила, что видит "проблеск надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии

Немецкий канцлер Ангела Меркель в ситуации с коронавирусом в Германии увидела "проблеск надежды".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на видеоконференции руководителей фракции правящего блока ХДС/ХСС, передает DW.

Как заявила Меркель, карантинные меры в Германии начали приводить к сглаживанию кривой роста числа зараженных, в связи с чем появился "проблеск надежды". Она также подчеркнула, что немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Положительную динамику подтвердил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный скорее, чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Меркель не подтвердился коронавирус, она вышла из карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3187966
 
 
 Топ комментарии
 
- Это правда, что у нас лечат от одного, а умирают совсем от другого?
- Нет! У нас от чего лечат, от того и умирают.
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еще один.
- куда вы меня везете?
- в морг.
- но я жив!
- доктор сказал в морг, значит в морг.
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повезло ей, шо хуйло своих военных вирусологов в помощники не наприсылал "безвозмездно" ))
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- Это правда, что у нас лечат от одного, а умирают совсем от другого?
- Нет! У нас от чего лечат, от того и умирают.
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еще один.
- куда вы меня везете?
- в морг.
- но я жив!
- доктор сказал в морг, значит в морг.
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Ну что касается смертности немцы и правду молодцы.
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может нет, а может да. есть мнение, что процент выявления инфицированных в среднем около 10 и сильно варьирует в зависимости от страны. просто в Германии он может высоким.
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У Німеччині проктологи освоїли професію ...екстрасенсів.
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Остаётся порадоваться за людей и немного позавидовать...
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Я вот живу в "РАЙцентре"-ни Короны,ни СПИДА;трипака даже днем с огнем не найдешь,кроме по телеку.
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Меркель - очень мудрая женщина -математик.Проходит между капель дождя по лезвию бритвы.Сколько на её голову вылили помоев за приём мусульманских беженцев!! Однако Германия их перемелет и сделает немцами.С её уходом Германия погрузится в хаос при помощи Плешфюрера.
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Риббентропша - КГБ-шная проститутка уничтожившая (увидишь) Европу по приказу путена.
шваль газпромовская - как почти вся верхушка нациков...
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а тьі явно не увидел основную фразу "немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения." НЕ БОЛЕЕ! они и радьі будут, когда старье в домах престарельіх кончится. из-за их долгожительства как раз и берут беженцев, потому что трудоспособное население. Европа стареет, а на пердунов нужно тратить деньги, которьіе некому зарабатьівать.Источник: https://censor.net.ua/n3187966
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Нехай подивиться ***** вглаза і ще не те побачить, як і Бубочка.
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повезло ей, шо ***** своих военных вирусологов в помощники не наприсылал "безвозмездно" ))
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07.04.2020.
В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.
Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Количество новых случаев заболевания во вторник было выше, чем 3677 новых заражений, зарегистрированных в понедельник.До последнего времени темпы роста количества новых заражений снижались четыре дня подряд. Также в течение последних суток значительно возросло количество умерших - на 173. В понедельник зарегистрировали 92 смерти.
Всего в Германии (на 07.04.20) от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.
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Это меньше, чем умирает за день от других болезней.
Так в чем смысл карантина?
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читай внимательно текс статьи "немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения." если вьі не своей болячкой не перегружаете систему, то болейте сколько влезет.Источник: https://censor.net.ua/n3187966
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Нк, люфтганза ей заявила, что теряет 1 млн евро каждый час и предложила компенсировать свои убытки, в случае продолжения карантина.
На больших предприятиях провели собрания и предупредили о массовых увольнениях в случае продолжения карантина.
Так, что Германия не будет продлевать карантин, я так думаю.
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"На больших предприятиях провели собрания и предупредили о массовых увольнениях в случае продолжения карантина" -- враньё​
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Не кизди, мой зять работает на таком предприятии.
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Не читала видать тётка, ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ ...
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Все будет зависеть от «динамики» после этих выходных (в воскресенье здесь Пасха) и многие подумывают посетить близких(!!!) родственников........
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Угу, в Италии близких родственников все разместили в домах престарелых и кинулись их навещать.
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На счет Италии не знаю......, но здесь (в Германии) действительно не посещают родственников в домах престарелых.......А вот сестер/братьев/родителей (если здоровы) - можно.......
Хотя Мекленбург-Форпомен - закрыт полностью........и если(!!!) не ошибаюсь также Бавария ......
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Ходят слухи, что динозавры вымерли от коронавируса. Но надеялись они до последнего.
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Якщо карантином розтягувати в часі , то проблєски можна рікбачити...
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Меркель бредит. В Германии рост ускоряется. Скоро они догонят Италию и Испанию.
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Якої такої надії? В Німеччині має перехворіти 70 відсотків населення.Так що маєте чекати цього декілька років.
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