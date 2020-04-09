 Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что решение о работе рынков принимает местная власть.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Клименко назвал серьезной проблемой несоблюдение рынками рекомендованных требований по недопущению распространения коронавируса.

"Решение главного государственного санврача было истолковано не совсем корректно - это рекомендации, при соблюдении каких именно санитарно-гигиенических условий рынок может открыться и работать. На самом деле работу рынка разрешает местная власть",- сказал глава Нацполиции.

"К сожалению, видим, что из 300 рынков, которые сейчас еще работают на территории Украины, многие не соблюдает предписанные нормы. Поэтому стоит вопрос о жестком закрытии рынков, как это сделала власть в Киеве, Киевской области и ряде других областей", - добавил Клименко.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.

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