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 Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко

Работа 300 рынков в Украине может быть прекращена в связи с несоблюдением предписанных противоэпидемиологических норм.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что решение о работе рынков принимает местная власть.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Клименко назвал серьезной проблемой несоблюдение рынками рекомендованных требований по недопущению распространения коронавируса.

"Решение главного государственного санврача было истолковано не совсем корректно - это рекомендации, при соблюдении каких именно санитарно-гигиенических условий рынок может открыться и работать. На самом деле работу рынка разрешает местная власть",- сказал глава Нацполиции.

"К сожалению, видим, что из 300 рынков, которые сейчас еще работают на территории Украины, многие не соблюдает предписанные нормы. Поэтому стоит вопрос о жестком закрытии рынков, как это сделала власть в Киеве, Киевской области и ряде других областей", - добавил Клименко.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3187965
 
 
 Топ комментарии
 
А с каких пор вопрос закрытия рынков входит в копметенцию Главы ПОЛИЦИИ??
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Та закривайте вже й продуктові супермаркети... Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4322
Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 531
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Так тії суки завжди свій писок сунуть туди, де є чим поживитись.
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любой может трогать фрукты и овощи, кашлять на том рынке
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А в магазине? Я поэтому хлеб вообще не беру ведь его продизенфицировать нельзя.
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Не знаю, як у Вас, а у мене він чомусь мокрий стає знизу після мікрохвильовки.
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пергаментний папір і серветку підкладай
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Дякую за пораду, Алексе, але не збагнув: і те і те треба, чи або те, або те?
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Дивно, хіба не можна хліб в пакетах людям продавати?
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Продают. А попробуй узнай, не был ли вирусоносителем упаковщик?
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Так ця гидота, начебто, тільки на пластику живе 5 годин і це максимум...
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На газовой плите обпалить. Он еще вкуснее становится.
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В АТБі та Сільпі теж, але їх чомусь не закривають.
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18:12, 31 марта 2020 В Министерстве здравоохранения Украины разрешили местным властям открыть продуктовые рынки во время карантина.

Минздрав открывает, МВД закрывает, что по этому поводу скажет Минцифры??? Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7903
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В нормальних містах,де про людей турбуються.
Чіткий показник.
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Надо же всю жизнь на рынках санитарных норм придерживались, а тут на тебе как в ухане распоясались.
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нет бы "жестко " санитарные нормы контролировать,тем более такой случай подвернулся,так нет же,легче закрыть
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А с каких пор вопрос закрытия рынков входит в копметенцию Главы ПОЛИЦИИ??
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Так тії суки завжди свій писок сунуть туди, де є чим поживитись.
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Такими темпами развития маразма власти, могут и додуматься...... Дадут этому название - избавление от мук смерти от голода. Ну чтобы не мучились долго.
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Нє. Посеред базару поставлять шибеницю, а по базару ходитиме патруль. Як було в окупацію. Старі люди розповідали.
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Та закривайте вже й продуктові супермаркети... Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4322
Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 531
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А в цей час мусора будуть кришувати наркоту, проституцію, вирубку ліса)))
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цей клименко агент сороса і чемберлена..

відстань між покупцями на вулиці більша ніж у приміщенні супермаркетів
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То есть, почему они ещё не голодают?
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це торгові мережі пролобіювали,монополізація ринку називається,те саме і з епіцентрами вони ж працюють як і раніше,а маленький бізнес влада закрила.
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А що нацполіція, з відсутністю мозку як органа може щось розуміти ? І чого б це вони ще туди не лізли?
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а чого не прикрити райвідділи де аваківськи мусора кришують вирубку лісу???
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а гдеж местные депутаты харчеваться будут?
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У них пока несворение, боятся что деньги не успеют потратить.
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Полицаи готовы выкупить выращенную продукцию?
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ну или рынки закрыть и меньше нагрузки на медиков ,или много ковида . но рынки торгуют .
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Какая разница, как говорил наш президент, от ковида подохнуть, или от голода ?
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Страшно представить, что он имеет в виду, говоря о "жестком закрытии". *********!!! Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5919
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в связи с з нерестовым запретом, рыбные рынки по типу уханьских будут работать.
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Тобто коли хтось йде гуляти в парк,чи займатись спортом на спортмайданчик,-мєнтяра готовий забезпечити протиепідеміологічні норми,вдесятьох будуть за спортсменом ганятись,а от на базарі-ну ніяк !
Чи мо сцить з базарними торговками заїдатись ?
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Ломбарды открыли . Теперь можно и рынки закрывать .
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у нас всегда виноват кто то , только не я. козлы заставляют сидеть на карантине, а если заразился то козлы не лечат))))
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Можливо було б варто запровадити додаткові міри безпеки на ринках. Але (на мою приватну думку) ринки все ж таки функціонують на відкритому повітрі, а відповідно і ризики заразитися вірусом там менші, ніж в супермаркетах.
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