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Все про:Ярославский (158) COVID-19 (3492)

 Еще 100 тыс. ПЦР-тестов от Ярославского прибыли в Украину, Харькову досталось 9 тыс.

Из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за $850 тыс. купил для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.

 Об этом сообщает пресс-служба DCH, передают Українські новини.

Как известно, ранее Ярославский благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать доставку в Украину первой партии остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Еще 24 марта в Киев прибыли 50 тыс. таких лабораторных тест-систем.

Родной для бизнесмена Харьковский регион получил 5000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас еще 9000 тест-систем из второй. Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота поблагодарила Ярославского за то, что он обеспечил регион ПЦР-тестами: "Хочу поблагодарить Александра Ярославского за то, что их закупил. Спасибо огромное! Количество тест-систем позволит закрыть текущие потребности региона, а нам даст возможность существенно расширить аудиторию тестируемых на коронавирус. Мы сможем оперативно выявлять заболевших, тем самым минимизируя распространение этого вируса".

СМИ оценивают финансовый вклад Александра Ярославского в борьбу с коронавирусом в Украине в 391 млн.грн. Помимо закупки ПЦР-тестов бизнесмен также перечислил $1,15 млн. за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, специализирующаяся именно на этом виде медоборудования.

Кроме того, Ярославский совместно с городскими властями Харькова обеспечивает местных пенсионеров наборами продуктов и лекарств – по состоянию на сегодняшний день по этой программе закуплено 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек. А по результатам антикризисного совещания 19 марта в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace харьковские предприниматели закупили по прямым договорам с поставщиками еще на $2,4 млн необходимых для противодействия эпидемии товаров медназначения. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко высоко оценил роль Александра Ярославского в борьбе с коронавирусом: " Он очень ответственно подходит к тому, о чем мы его просим, он реально помогает".

Источник: https://censor.net.ua/n3187964
 
 
 Топ комментарии
 
Завіз невідомо якої якості вантаж з Китаю, і одразу ж антимонопольний комітет України дозволив банк Пінчука купити! Такий ось збіг!
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Вот и хорошо) а зебобикам уже не надо -у них в вайбере чат-бот есть
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Это не тот хлам что ничего не показывают у зараженных случайно.
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Завіз невідомо якої якості вантаж з Китаю, і одразу ж антимонопольний комітет України дозволив банк Пінчука купити! Такий ось збіг!
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А вам Зеленский с братанами Ермаками завезёт. Ще 100 тис. ПЛР-тестів від Ярославського прибули в Україну, Харкову дісталося 9 тис. - Цензор.НЕТ 29
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Видно попросили с уважением...Иначе никак.
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Молодец. А сколько от Коломойского и его подельников тестов прибыло в Украину? А от семьи Зеленских лично, а не за бюджетные деньги? А от Ермаков братьев? А от Ахметова и Пинчука с Франчук? Потомки Шарикова, ЗеДятлы, не подскажите?
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А это реальные или виртуальные тесты? Если посчитать сколько все завезли тестов за последние недели...... то несколько миллионов, а может и десятков получится... А вчера главный санврач отчитался, что с начала года проведено 7 500 тестов.... А что с остальными делают? Или они всё таки виртуальные?
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В Германии делается 30 тыс. тестов ежедневно. Другими словами 100тыс. хватит на 3 дня. Одноразового тестирования маловато, надо делать регулярно. В общем я вижу пиар, некомпетентность и... за прощённые налоги маловато будет. Да что хотеть от Зебила, не напортачил и уже хорошо. Хотя не могу такое вспомнить.
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