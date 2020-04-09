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 Политика Украины, Здоровье
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 Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ

Государственному управлению делами и Верховной Раде выделили 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус из китайского груза, доставленного 23 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на полученные от источников материалы, в которых указано, как распределялась посылка из Китая.

Согласно документу, 23 марта в Украину из КНР прибыло более 144 тыс. экспресс-тестов. Большинство из них распределили по областям - в среднем по 5 тыс. 800 на один регион.

При этом почти такое же количество медицинских изделий, выделяемых на одну область, получили ГУД и парламент. В материалах говорится, что экспресс-тесты должны были отправить на склад государственного предприятия "Укрвакцина" в Обухове Киевской области.

Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ 01

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Директор данного ГП Станислав Трут в комментарии изданию сначала пообещал узнать, получало ли ГУД тесты, но через время заявил: "Говорим вам официально, что экспресс-тестов "Укрвакцина" никогда не получала".

"И, конечно, мы их (Государственному управлению делами. - Ред.) никогда не передавали", - сказал Трут и оборвал разговор.

В ответах на запросы журналистов ГУД и Аппарат Верховной Рады не подтвердили получение китайских тестов.

Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ 02Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3187962
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы!
Как вам ваш кровью выстраданный "прастой парень из нарида"? Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ - Цензор.НЕТ 8836
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Вы не мародеры,вы КРЫСЫ-МАРОДЕРЫ
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Год после окончания эпохи бедности и брехни
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Год после окончания эпохи бедности и брехни
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Слуги народа, фулє! Народ як тобі слуги?
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А кто сказал, что вас считают народом? Вспомните Яныка с выражением: "Что этому быдлу еще пообещать?"
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І це коли ж ДУСя щось "проносила поза себе"????
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правильно, это и депутатов и депутуток проверять нужно, их любовниц и любовников с семьями
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да семья у нас большая, крепчайте зелебобики и о вас вспомним, но в следующий раз Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ - Цензор.НЕТ 9609
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Зебилы!
Как вам ваш кровью выстраданный "прастой парень из нарида"?
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Так он же о Пете заботится, а то хрен его знает, что он мог привезти из Испании.
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Столицу Омана закрыли на карантин.
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Ну очень "весомое" доказательство скрин кусочка листа Exel.
Я за минуту с десяток таких "доказательств" сделать могу.
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ну, если врут, то зеленая вошь подаст на них заяву в ГБР и прокуратуру, не так ли? Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ - Цензор.НЕТ 393

вон бубачка даже на двух девушек заявы подал - перепужали его до смерти, до сих пор поносом страдает.
а уж на "столь наглую ложь" - наверняка подаст, правда?
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Зелёную падаль вешать и стрелять на каждом углу.
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Для себе ПЦР-тести, а для народу - експрес-г...мно китайське.
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Ну вообще-то пишут как раз об экспресс тестах.
Чукча не читатель, он писатель?
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Так вот где тесты оказываеться, а то самолёты прилетают из Китая регулярно, а вот где тесты было не понятно, т.к. людям их делают только если им совсем плохо, а контактным без симптомов делать не хотят. Зато депутатам всем сделают. И даже не по одному разу.
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Ну там же явные симптомы, Вы только на ряшку Зели посмотрите - распух от коронавируса уже...
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"Правительство на другой планете живет, родной"
Кин-дза-дза
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Шо - такі по дорозі прихватизували?
Знов весна - може вже накінець пора саджати?
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мародерные мрази зелеНЫе!
сразу после карантина зелЮ и его банду будем гнать палками на ростов! Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5146
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