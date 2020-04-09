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 Политика Украины
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Все про:ВР (24763) Разумков Дмитрий (463)

 Разумков проведет совещание с руководством фракций утром 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, в Верховной Раде состоится совещание руководства парламента с главами фракций и групп.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на ТСН.

"Завтра запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп. Начнется около 09:00", - уточнила она.

В то же время Туний не уточнила, что именно будет обсуждаться во время совещания.

Напомним, ранее Разумков анонсировал новое внеочередное заседание Рады. По его словам, оно состоится в понедельник, 13 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подтвердил возможность проведения внеочередного заседания Верховной Рады 13 апреля

Источник: https://censor.net.ua/n3187961
 
 
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Лукашенко потребовал от Путина в 3 раза снизить цену на газАпрель 9, 2020Без рубрикиКомментарииРазумков проведет совещание с руководством фракций утром 10 апреля - Цензор.НЕТ 3038Беларусь предлагает «Газпрому» резко снизить стоимость газа для республики в 2020 году.Об этом в четверг сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич, передает Finanz.ru.«В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ», - констатировал он.Спотовые на европейских газовых хабаха в марте падали ниже 80 долларов за тысячу кубометров на фоне сжатия спроса и притока СПГ, который только ускоряется, несмотря на пандемию и каранатинные меры.«В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», - сказал Каранкевич, которого цитирует госагентство «БелТА».По мнению Минска, снижение цен должно быть практически трехкратным. С учетом падения мировых рынков углеводородов Беларусь считает справедливой цену 40-45 долларов за тысячу кубометров, заявил 2 апреля президент Александр Лукашенко.
«А нам говорят: 147 плати», - возмутился он. Это на 20 долларов выше контрактной цены (127 долларов), к которой плюсуется надбавка «дочек» «Газпрома» при продаже облгазам.«Что мы можем сегодня сказать по Союзному государству? Как оно будет развиваться?» - заявил Лукашенко, комментируя газовый вопрос.Издание напоминает, что с апреля Беларусь начала закупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель.
***Правильное требованием Лукашенко! Фашистскую Россию и Путина сейчас нужно побыстрее добивать….
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Ага, и ещё по утрам он любит поссать. А новость то в чём?
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