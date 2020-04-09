 Разумков проведет совещание с руководством фракций утром 10 апреля

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на ТСН.
"Завтра запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп. Начнется около 09:00", - уточнила она.
В то же время Туний не уточнила, что именно будет обсуждаться во время совещания.
Напомним, ранее Разумков анонсировал новое внеочередное заседание Рады. По его словам, оно состоится в понедельник, 13 апреля.
«А нам говорят: 147 плати», - возмутился он. Это на 20 долларов выше контрактной цены (127 долларов), к которой плюсуется надбавка «дочек» «Газпрома» при продаже облгазам.«Что мы можем сегодня сказать по Союзному государству? Как оно будет развиваться?» - заявил Лукашенко, комментируя газовый вопрос.Издание напоминает, что с апреля Беларусь начала закупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель.
***Правильное требованием Лукашенко! Фашистскую Россию и Путина сейчас нужно побыстрее добивать….