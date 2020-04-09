 Разумков проведет совещание с руководством фракций утром 10 апреля

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на ТСН.

"Завтра запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп. Начнется около 09:00", - уточнила она.

В то же время Туний не уточнила, что именно будет обсуждаться во время совещания.

Напомним, ранее Разумков анонсировал новое внеочередное заседание Рады. По его словам, оно состоится в понедельник, 13 апреля.

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