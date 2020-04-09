 База адресов заболевших коронавирусом киевлян - это фейк, - СБУ

Об этом "Суспільному" сообщили в Службе безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Учет больных ведут несколько учреждений, в том числе Национальная полиция и Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Ранее одно из изданий опубликовало базу с якобы адресам киевлян, которые заболели коронавирусом. Публикация вызвала общественный резонанс и волну критики в адрес СМИ, которое публикует личные данные людей, а также тех, кто предоставил эти данные. В частности, пользователи соцсетей обращали внимание, что по некоторым адресам нет квартиры или дома, а расположены исключительно нежилые помещения.