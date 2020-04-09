EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  3650  14
Материалы по теме:
Все про:карантин (2711) пропаганда (2440) СБУ (14546) фейк (278) COVID-19 (3492) коронавирус (2114)

 База адресов заболевших коронавирусом киевлян - это фейк, - СБУ

Опубликованная накануне одним из пропагандистских СМИ база адресов киевлян, которые якобы заразились коронавирусом, не соответствует действительности. На самом деле по этим адресам не живут люди, больные COVID-19.

Об этом "Суспільному" сообщили в Службе безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Учет больных ведут несколько учреждений, в том числе Национальная полиция и Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Ранее одно из изданий опубликовало базу с якобы адресам киевлян, которые заболели коронавирусом. Публикация вызвала общественный резонанс и волну критики в адрес СМИ, которое публикует личные данные людей, а также тех, кто предоставил эти данные. В частности, пользователи соцсетей обращали внимание, что по некоторым адресам нет квартиры или дома, а расположены исключительно нежилые помещения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Новые Санжары 2.0. Кто стравливает украинцев из-за коронавируса. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187960
 
 
 Топ комментарии
 
Вроде бы за распространение фейков о коронавирусе у нас наказание предусмотрено. Но пророссийские медведчуковские Вести за эту публикацию, я так понимаю, никто наказывать не собирается? Там же Гужва - друг Портнова и Дубинского...
 показать весь комментарий
 
Иванов,это явная кацапская провокация и такое могут делать только кацапы - сатанисты с отбитыми мозгами. Они думают, что украинцы начнут убивать больных? Это такие у них сатанячьи мысли, раз они такое творят? Выродки и ублюдки свинокацапские.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Иванов,это явная кацапская провокация и такое могут делать только кацапы - сатанисты с отбитыми мозгами. Они думают, что украинцы начнут убивать больных? Это такие у них сатанячьи мысли, раз они такое творят? Выродки и ублюдки свинокацапские.
 показать весь комментарий
 
 
Лариса ты меня пугаешь таким набором негатива.
 показать весь комментарий
 
Ну, а чого ж не назвали джерело публікації? База адресов заболевших коронавирусом киевлян - это фейк, - СБУ - Цензор.НЕТ 461
 показать весь комментарий
 
 
Надіслала через вайбер знайома лікарка. Знаючи що я вважаю "вести" найогиднішим виданням: https://vesti.ua/people/gde-v-kieve-zafiksirovan-covid-19-vesti-publikuyut-ulitsy-i-nomera-domov
 показать весь комментарий
 
антиукраинский сайт и газета хейтеров Украины, редактор Гужва, любимец Лукаш и Бондаренки, и их, Лукаш и Бандаренки, любимая газета.
 показать весь комментарий
 
то не фейк, а актівноє мєропріятіє ру
 показать весь комментарий
 
Вроде бы за распространение фейков о коронавирусе у нас наказание предусмотрено. Но пророссийские медведчуковские Вести за эту публикацию, я так понимаю, никто наказывать не собирается? Там же Гужва - друг Портнова и Дубинского...
 показать весь комментарий
 
 
Под пропагандистским СМИ подразумеваются скорее всего Вести, но там опубликованы только дома с вирусом, без квартир и фамилий, так что никакие личные данные не разглашены.
"Опираясь на данные, полученные от наших источников в медицинских кругах, "Вести. Люди" публикуют адреса домов, где обнаружен Covid-19"
Как видим, речь идет об "агентурных" источниках, так что Вести и не гарантировали абсолютную точность.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так закрийте те видання, хай не сіють паніку, посилаючись на закони під час карантину. У подальшому будуть більш обачними
 показать весь комментарий
 
Если и фейк, то очень правдоподобный. Почти все адреса в новостройках, то есть адреса людей, кто мог себе позволить поехать за границу. По крайней мере в моём районе.
Скорее СБУ оправдывает свой слив данных!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх