 На Харьковщине задержана группа "черных лесорубов", в которую входили полицейские, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что четверо сотрудников Валковского ОП ГУНП в области уведомлены о подозрении по факту превышения служебных полномочий и пособничества в порубке леса (ч.3 ст.365, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 УК Украины) Также по факту вырубки древесины уведомлены о подозрении 11 жителей Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.

По данным следствия, в течение 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу численностью более 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев и дальнейшей реализации. В ее состав входили жители Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей. Также к этой деятельности были привлечены работники местных органов полиции.

Отмечается, что полицейские систематически за денежное вознаграждение "крышевали" незаконные схемы "черных лесорубов" - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предотвращение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений этой группой.

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По данным прокуратуры, среди подозреваемых четверо полицейских - оперуполномоченный сектора криминальной полиции, начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции и двое полицейских сектора реагирования патрульной полиции.

Согласно заключению эксперта и расчета специалиста, в уголовном производстве установлен ущерб, нанесенный государству, на сумму 850 тыс. грн. "В общей сложности вследствие незаконной порубки деревьев ущерб может составлять ориентировочно 300 млн грн (будут подтверждены после проведения осмотров участков, на которых вырублены деревья, и результатов экспертных исследований)", - сказано в сообщении.

Прокуратурой области с целью прекращения преступной деятельности указанной группы проведено около 50 обысков по домашним адресам фигурантов и служебным помещениям отделов полиции. Во время обысков изъяты черновые записи о расчетах с правоохранителями, банковские карточки, бензопилы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. "После обработки полученных доказательств, в том числе по результатам проведенных обысков, будет решен вопрос об уведомлении о подозрении других лиц. Также проверяется причастность других сотрудников правоохранительных органов к этому преступлению", - добавили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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