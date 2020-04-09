 В марте на Донбассе погибли двое мирных жителей, 17 - ранены. Это наибольшие показатели с сентября прошлого года, - ООН

Об этом говорится в докладе ООН, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в период с 1 по 31 марта на Донбассе зафиксированы две смерти среди гражданского населения (мужчина и женщина), а также 17 раненых (8 женщин, 6 мужчин, 2 девочки и 1 мальчик).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Снаряд наемников РФ попал во двор местной жительницы на Луганщине, пострадавших нет, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировали 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом…, что на 280 процентов больше, чем в феврале 2020 (один погибший и четверо раненых). Это также больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 вместе взятые (двое погибших и 15 раненых), и самое высокое количество месячных потерь с сентября 2019 годы (двое погибших и 22 раненых)", - отметили в ООН.

Оба смертельных случая, а также 11 случаев ранения произошли в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений или стрелецкого оружия. В результате минных инцидентов пострадали 7 человек.