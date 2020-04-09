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Все про:карантин (2711) маршрутки (442) суд (23003) Сумы (649) водители (457) COVID-19 (3492) коронавирус (2114)

 Водителя в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за превышение разрешенного количества пассажиров в маршрутке

7 апреля 2020 судья Ковпаковского районного суда города Сумы рассмотрел протокол о привлечении к административной ответственности водителя маршрутного такси за нарушение требований статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.

Мужчина совершал городское перевозки пассажиров с превышением установленного на перевозку количества пассажиров, определенной абзацем 3 подпункта 4 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211, а именно в количестве 19 пассажиров.

Проверив материалы дела, учитывая характер совершенного и признание правонарушителем своей вины, судья пришел к выводу о необходимости наложения административного взыскания.

По постановлению суда (№ 592/3911/20) водитель должен уплатить штраф в сумме 17 тыс. грн и судебный сбор - 420,40 грн.

Запрет железнодорожного и автобусного сообщения, закрытие метрополитенов, предложенные президентом Зеленским, вступили в силу с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожье с 8 апреля вводят проезд в общественном транспорте по спецпропускам

Источник: https://censor.net.ua/n3187954
 
 
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А счастье было так близко. (полная маршрутка со стоячими).
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Ты шо проверял - стоячие у них или висячие?
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ты наверное далек от народа и не понимаешь некоторых вещей из жизни социума.
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Спочатку заборонили транспорт, а потім штрафують. Це у кого тепер вік дається взнаки?
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Саме прикольне в тім що він за Голобородька.
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В Сумах судьи жёсткие, как и охранники в АТБ.
37-го года дед.

ОСОБА_1 30.03.2020 близько 17.37 год. зайшов до магазину «АТБ», що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Охтирська, 4 а, без засобів захисту, тобто знаходився у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п. 2 а рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №172 від 27.03.2020 та скоїв правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП. Провина ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення (а.с. 1), поясненнями ОСОБА_1 , поясненнями свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , згідно яких ОСОБА_1 зайшов до приміщення магазину без маски, йому було повідомлено, що вхід без маски заборонено, на що ОСОБА_1 відповів нецензурною лайкою.
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А если в трамвае едет человек 100, почему всем пофигу? Где логика? 😁😁😁😁
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И справедливые! Металлобаза - это ведь рассадник коронавирусов всяких!

19 березня 2020 року об 11:25 год. в м. Конотоп по вул. Успенсько-Троїцька, 98 ОСОБА_1 , будучи посадовою особою ТОВ «АВ Метал груп», не припинив роботу складу та здійснював продаж металовиробів, чим порушив вимоги підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року та здійснив правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП.

Видимо полиция такая же, не терпит злостных нарушителей Закона и провела спецоперацию в днепропетровском регионе.

24.03.2020 року близько 10 год.30 хв. В смт. Петропавлівка по вул.. Червона, 104 гр. ОСОБА_1 будучи посадовою особою, а саме керівником Петропавлівського відділення «АВ-Метал груп» не припинила роботу складу, та здійснила відпуск метало товару гр.. ОСОБА_2 , чим порушила постанову Кабінету Міністрів від 11.03.2020 року № 211 а саме п.3

Могу помочь и рассказать, где находятся склады Интерпайпа, Запорожстали, Криворожстали.....
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