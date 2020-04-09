 Водителя в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за превышение разрешенного количества пассажиров в маршрутке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.

Мужчина совершал городское перевозки пассажиров с превышением установленного на перевозку количества пассажиров, определенной абзацем 3 подпункта 4 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211, а именно в количестве 19 пассажиров.

Проверив материалы дела, учитывая характер совершенного и признание правонарушителем своей вины, судья пришел к выводу о необходимости наложения административного взыскания.

По постановлению суда (№ 592/3911/20) водитель должен уплатить штраф в сумме 17 тыс. грн и судебный сбор - 420,40 грн.

Запрет железнодорожного и автобусного сообщения, закрытие метрополитенов, предложенные президентом Зеленским, вступили в силу с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

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