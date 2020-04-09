 Водителя в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за превышение разрешенного количества пассажиров в маршрутке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.
Мужчина совершал городское перевозки пассажиров с превышением установленного на перевозку количества пассажиров, определенной абзацем 3 подпункта 4 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211, а именно в количестве 19 пассажиров.
Проверив материалы дела, учитывая характер совершенного и признание правонарушителем своей вины, судья пришел к выводу о необходимости наложения административного взыскания.
По постановлению суда (№ 592/3911/20) водитель должен уплатить штраф в сумме 17 тыс. грн и судебный сбор - 420,40 грн.
Запрет железнодорожного и автобусного сообщения, закрытие метрополитенов, предложенные президентом Зеленским, вступили в силу с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.
Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.
37-го года дед.
ОСОБА_1 30.03.2020 близько 17.37 год. зайшов до магазину «АТБ», що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Охтирська, 4 а, без засобів захисту, тобто знаходився у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п. 2 а рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №172 від 27.03.2020 та скоїв правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП. Провина ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення (а.с. 1), поясненнями ОСОБА_1 , поясненнями свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , згідно яких ОСОБА_1 зайшов до приміщення магазину без маски, йому було повідомлено, що вхід без маски заборонено, на що ОСОБА_1 відповів нецензурною лайкою.
19 березня 2020 року об 11:25 год. в м. Конотоп по вул. Успенсько-Троїцька, 98 ОСОБА_1 , будучи посадовою особою ТОВ «АВ Метал груп», не припинив роботу складу та здійснював продаж металовиробів, чим порушив вимоги підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року та здійснив правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП.
Видимо полиция такая же, не терпит злостных нарушителей Закона и провела спецоперацию в днепропетровском регионе.
24.03.2020 року близько 10 год.30 хв. В смт. Петропавлівка по вул.. Червона, 104 гр. ОСОБА_1 будучи посадовою особою, а саме керівником Петропавлівського відділення «АВ-Метал груп» не припинила роботу складу, та здійснила відпуск метало товару гр.. ОСОБА_2 , чим порушила постанову Кабінету Міністрів від 11.03.2020 року № 211 а саме п.3
Могу помочь и рассказать, где находятся склады Интерпайпа, Запорожстали, Криворожстали.....