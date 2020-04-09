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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Ивано-Франковск (613) карантин (2711) комендантский час (32) Марцинкив (26) COVID-19 (3492) коронавирус (2114)

 На выходных могут ввести комендантский час в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив

Кабинет министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходных.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Он рассказал, что мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая. "Какое это число, не уточнили. Но сказал премьер-министр, что карантин будет продлен", - сообщил мэр.

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"Также проинформировали, что в трех областях - Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", - сказал Марцинкив.

Источник: https://censor.net.ua/n3187952
 
 
 Топ комментарии
 
Кабмин выяснил, что вирус гораздо более заразен после 20-00, поэтому комендантский час вводится, чтобы спасти наших людей...))
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Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 А львовскую то за что? Она за ослов не голосовала!
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А львовскую то за что? Она за ослов не голосовала!
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Та в інших двох перевага ослів дуже незначна. Просто по наївності довірились, якби в 2019 знали про Ярмаків, Вінні-діктову, то і там не перемогли би.
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В Черновецкой пофигу, главные из активных майдвновцев именно во Лювове, Франковску и Тернополе, все как положенно )) А в Киеве не надо где больше всего зараженных ))ыыы
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Це до якоїсь межі працює, зараз поки непевна погода з різкими перепадами, як тільки встановиться літнє тепло, необхідність карантину стане дуже сумнівною для всіх. Тому що в літку звичайний по суті грипп - по суті майже не поширюється.
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Кабмин выяснил, что вирус гораздо более заразен после 20-00, поэтому комендантский час вводится, чтобы спасти наших людей...))
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всё гораздо хуже. ментам сподручней гнобить народ днём. а выход из дому ночью заблокировать комендантским часом.
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я думаю через недельку будет по всей стране, у людей закончились деньги, начинают потихоньку посматривать на продуктовые магазины и соседские погреба, клоун не понимает чем всё закончится и в его тупую бошку не приходит мысль хотябы оплатить коммунальные услуги и раздать продукты пенсионерам и многодетным.
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Католицька паска, всі підуть до храму.Треба робити комендантську годину, бо цей карантин буде безкінечним...
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Краще зразу всіх українців винищити, як завіщав атєц бубачки.
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українці самі лізуть на рожен, були б в якійсь іншій країні, там би ніхто і не пікнув, що влада робить щось не те, а в нас все можна, кому що в голову прийде
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Мабуть щось неабияке хочуть вкрасти. Цілі три області зачинили.
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Почему сразу расстрельные тройки не ввести? По законам карантинного времени...............
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Пора ремонтировать схроны, которые были законсервированы ненадлежащим образом
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людей вернувшихся из за границы должны на браслеты слежения вешать!
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А разве можно вводить комендантский час без введения черезвычайного плолжения?! или как говорится законы у нас до одного места если сильно хочется!!
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