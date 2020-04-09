 На выходных могут ввести комендантский час в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Он рассказал, что мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая. "Какое это число, не уточнили. Но сказал премьер-министр, что карантин будет продлен", - сообщил мэр.

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"Также проинформировали, что в трех областях - Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", - сказал Марцинкив.